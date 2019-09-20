Bir web sitesini masaüstü cihazlarda engellemek oldukça basit bir işlem. Bunun yanında, ebeveyn kontrol araçlarıyla da içerik engelleme seçeneklerine sahip olabiliyorsunuz. Akıllı telefonlarda bu durum çok farklı, ios’ta ise çok daha kısıtlı diyebiliriz. Bu rehberimizde, iOS’ta web siteleri nasıl engellenir? Sorusunu yanıtlıyoruz ve çok basit birkaç adımda web sitesi engelleme işlemini gerçekleştiriyoruz.

iOS 12 ve üzeri sürümlerde kullanabileceğiniz Ekran Süresi uygulaması, içerik kısıtlamaları yapabilmenize de olanak tanıyor. Eğer, çocuklarınızın uzak durmasını istediğiniz web siteleri varsa bu yöntemle web sitelerini engelleyebilirsiniz.

iOS’ta Web Siteleri Nasıl Engellenir?

iPhone ve iPad cihazınızda Ayarlar uygulamasına giderek Ekran Süresi’ne tıklıyoruz. Burada İçerik ve Gizlilik Sınırlamaları seçeneğine gidiyoruz.

Açılan pencerede İçerik Sınırlama butonuna ve ardından Web İçeriği seçeneğine tıklıyoruz.

Web İçeriği yetkisini Yetişkin Web Sitelerini Sınırla olarak seçiyoruz ve alt tarafta açılan Asla İzin Verme bölümündeki Web Sitesi Ekle butonuna tıklıyoruz. Engellemek istediğiniz web sitesini bu bölüme girebilir ve ardından Bitti butonuna tıklayabilirsiniz. Birden fazla web sitesi engellemek için tekrar Web Sitesi Ekle seçeneğini kullanabilirsiniz.

Engellediğiniz web sitelerine erişmeye çalıştığınızda yukarıdaki gibi bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Yani bu özellik gayet iyi çalışıyor diyebiliriz. Eğer, çocuklarınızın erişmesini istemediğiniz web siteleri varsa bu yöntem sayesinde ek bir uygulama yüklemeden web sitelerini sınırlayabilirsiniz.