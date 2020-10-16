iPad 8 vs iPad Air 4 Kıyaslaması! Hangisi Daha İyi?

iPad 8 vs iPad Air 4 Kıyaslaması - Apple, 15 Eylül tarihinde düzenlediği çevrim içi etkinlik sırasında iPad 8 ve iPad Air 4 modellerini tanıttı. Ülkemizde de satışa sunulacak olan bu modeller, eğer yeni bir tablet arıyorsanız, tam da size göre olabilir. Peki ama her ikisi arasında bir tercih yapmanız gerekirse, seçiminiz hangisi olmalı? Ya da daha kısa bir şekilde iPad Air 4, aradaki fiyat farkına değiyor mu?

Başlamadan önce açık bir şekilde söylemek gerekirse iPad Air 4 oldukça iddialı bir model olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar bu modeli iPad 8 ile kıyaslamayı uygun bulmasam da, çünkü bu ona haksızlık olur, yine de sizler için bazı farklılıklara göz atacağız. Siz de bu sayede aradaki fiyat farkının değip değmeyeceğine daha mantıklı bir çerçevede karar verebileceksiniz. Kıyaslamaya geçmeden önce her iki modelin fiyatlarına ve aradaki fiyat farklarına göz atalım.

iPad 8 için ödemeniz gereken fiyat temelde 3.199 TL ila 5.199 TL arasında yer alıyor.

- iPad 8 modelinin 32 GB Wİ-Fi sürümü için fiyat 3.199 TL

- iPad 8 modelinin 32 GB Wİ-Fi + Hücresel sürümü için fiyat 4.399 TL

- iPad 8 modelinin 128 GB Wİ-Fi sürümü için fiyat 3.999 TL

- iPad 8 modelinin 128 GB Wİ-Fi + Hücresel sürümü için fiyat 5.199 TL

iPad Air 4 için ödemeniz gereken fiyat ise 5.799 TL ila 8.399 TL arasında değişiyor.

- iPad Air 4 modelinin 64 GB Wi-Fi sürümü için fiyat 5.799 TL

- iPad Air 4 modelinin 64 GB Wi-Fi + Hücresel sürümü için fiyat 6.999 TL

- iPad Air 4 modelinin 128 GB Wi-Fi sürümü için fiyat 7.199 TL

- iPad Air 4 modelinin 64 GB Wi-Fi + Hücresel sürümü için fiyat 8.399 TL

Yani ufak bir matematik hesabı ile birlikte iki modelin en alt varyantındaki fiyat farkı 2.600 TL iken en üst varyanttaki fiyat farkı 3.200 TL olarak öne çıkıyor. Tabii modellerin depolama kapasiteleri eşit olmadığı için bu farkın çok sağlıklı bir şekilde hesaplanmadığını hatırlatmak gerekiyor. Çünkü iPad 8'in en alt varyantı 32 GB depolama kapasitesi sunarken, iPad Air 4'ün en alt varyantı 64 GB depolama kapasitesi sunuyor.

iPad 8 vs iPad Air 4 Kıyaslaması

İşte iPad 8 vs iPad Air 4 Karşılaştırması!

1- Ekran ve Tasarım Kıyaslaması

iPad 8 ile iPad 7 modellerini yan yana koyduğunuzda göze görünür bir fark yok diyebiliriz. Daha öncesinde de olduğu gibi 9,8 x 6,8 x 0,29 ölçülerinde 10,2 inç boyutunda ekrana sahipsiniz. Çerçeveler bir önceki modelle aynı ve ana ekran tuşunda bir Touch ID sizleri bekliyor. Renkler ise bir önceki modelle aynı olan gümüş, altın ve uzay grisi renkleri.

Şimdi iPad 8'in yanına iPad Air 4'ü koyun ve yenilenmiş tasarımı fark edin. Yeni modelde iPad Pro'nun yenilenmiş tasarımı, bir miktar daha kalın çerçevelerle, sunuluyor. Ayrıca güç düğmesinde konumlanmış yeni nesil Touch ID bulunuyor ve oldukça geniş bir renk yelpazesine sahipsiniz. Ekran önceki nesille kıyaslandığında biraz daha büyük ve tableti yatay olarak kullandığınızda stereo deneyim sunan çift hoparlör bulunuyor.

Son olarak iPad 8'de Lightning konnektörü bulunurken iPad Air 4'te USB-C konnektörü yer alıyor.

Neden iPad Air 4?

- USB-C Konnektörü

- Yenilenmiş Modern Tasarım

- Daha Büyük Ekran

- Daha Küçük Çerçeveler

- Gerçek Stereo Hoparlörler

Neden iPad 8?

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2- Performans Kıyaslaması

iPad 8, bir önceki modelde kullanılan A10 Fusion'dan A12 Bionic'e önemli bir yükseltme alıyor. Bu sayede bir önceki nesile kıyasla yüzde 40 daha performanslı bir cihaza sahip oluyorsunuz. Aynı zamanda grafik işleme kapasitesi yüzde 100 oranında artıyor. Son olarak A12 işlemci ile birlikte Neural Engine'e de sahip oluyorsunuz.

Eğer bu büyük bir sıçrama gibi geliyorsa, iPad Air 4'e bakmanız lazım. Yeni model A14 Bionic'i kullanan ilk ürün oldu. Bu sayede bir önceki modeldeki A12 Bionic'e göre yüzde 40 oranında performans artışı ve yüzde 30 oranında grafik işleme kapasitesi artışı görüyoruz.

Neden iPad Air 4?

- Yeni Nesil İşlemci

- Daha Güçlü

Neden iPad 8?

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3- Kamera Kıyaslaması

iPad 8'de ön tarafta 1,2 MP çözünürlükte bir kamera yer alıyor ve bu kamera ile 720P video kaydı yapabiliyorsunuz. Arka tarafta ise bir önceki nesilde de olduğu gibi 7 MP çözünürlüğünde bir arka kamera bulunuyor ve bu kamera 1080P video kaydı desteği sunuyor.

Öte taraftan iPad Air 4'ün ön kamerası 7 MP çözünürlüğe sahip ve 60fps'te Full HD çözünürlükte video kaydı alabiliyor. Arka tarafta ise 12 MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor ve bu kamera ile 4K çözünürlükte 60fps video kaydı yapabiliyorsunuz.

Neden iPad Air 4?

- Daha Yüksek Çözünürlük

- 4K Video Kaydı Desteği

Neden iPad 8?

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4- Aksesuar ve Ek Özellik Kıyaslaması

iPad 8'in yenilikleri genellikle büyük ölçüde iPadOS 14'ün sunduğu yeniliklere dayanır ve herhangi bir ekstra yenilik sunmaz. Her zamanki gibi bir Apple Pencil (Nesil 1) ve Smart Keyboard desteği bulunuyor ve bu aksesuarlardan faydalanabiliyorsunuz.

iPad Air 4 ise Smart Connector yardımı ile Apple Pencil (Nesil 2), Magic Keyboard ve Smart Keyboard Folio desteği ile birlikte geliyor. Yani iPad Pro'larda yer alan ve ilerleyen zamanlarda yer alabilecek pek çok aksesuardan yararlanmaya açık gibi gözüküyor.

Neden iPad Air 4?

- Yeni Nesil Aksesuar Desteği

Neden iPad 8?

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Sonuç: Kimler iPad 8 Almalı?

Yaptığımız bu kıyaslamanın ardından asıl merak edilen soruya geldik: Kimler iPad 8 almalı?

- Tableti yalnızca gündelik kullanım - internette gezinme, sosyal medya, video ya da film izleme - için satın alanlar.

- Aradaki fiyat farkını karşılamakta zorlananlar ya da istemeyenler.

Sonuç: Kimler iPad Air 4 Almalı?

Yaptığımız bu kıyaslamanın ardından asıl merak edilen soruya geldik: Kimler iPad Air 4 almalı?

- Yenilenmiş modern tasarım isteyenler.

- Yüksek performansa ihtiyaç duyanlar.

- USB-C aksesuarları kullanacaklar.

- Yeni nesil aksesuarları kullanmak isteyenler.

- Kamerayı, hoparlörü ve mikrofonu daha yoğun kullanacaklar.