iPad Pro 2018 Özellikleri ile Fiyatını Hak Ediyor mu? (İnceleme ve Karşılaştırma)

11 inç ve 12.9 inç iPad Pro 2018 özellikleri ve fiyatı Brooklyn’de düzenlenen Apple etkinliğinde resmileşti. iPad Pro 2018 satın almak isteyen kullanıcılarımız için 2018 iPad Pro’nun öne çıkan özelliklerini bir araya getirdik. İşte Türkiye fiyatı 5899 TL’den başlayan, konsol hatta MacBook’ların gücünde olan yeni iPad Pro’nun dikkat çeken özellikleri ve 10.5 inç iPad Pro ve iPad 2018 ile karşılaştırması

iPad Pro 2018 Özellikleri ve Fiyatı

iPad Pro 2018, Brooklyn’de düzenlenen, TSİ 17.00’de başlayan Apple Özel Etkinliği’nde yeni MacBook Air, Mac Mini ile birlikte tanıtıldı. Tasarımsal ve donanımsal olarak baştan aşağı yenilenen bir iPad karşımıza çıktı.

Çentiksiz tam ekran tasarım, Liquid Retina ekran, bir tabletteki en güvenli yüz tanıma teknolojisi Face ID, doğal hareketler (Home tuşu artık yok), Apple’ın şimdiye kadar ürettiği en akıllı ve en güçlü çip (MacBook ve konsollarla yarışıyor) A12X Bionic Çip, yeni Apple Pencil, mükemmel yazma deneyimi için yepyeni Smart Keyboard Folio, USB-C portu, 1TB’a kadar depolama alanı seçeneği ve daha birçok etkileyici özellikliğiyle bir tabletten beklenenin fazlasını sunan 2018 iPad Pro, tanıtıldığı gün Türkiye’de de fiyatları açıklandı. 11 inç iPad Pro 2018 başlangıç fiyatı 5899 TL, 12.9 inç iPad Pro 2018 başlangıç fiyatı 7399 TL.

Fiyatlar oldukça yüksek olsa da iPad Pro’yu bir tablet olarak düşünmemek gerekiyor. İçerisindeki işlemci, bellek, depolama ve aksesuarlarıyla tabletten içerik üretmeyi hedefleyen kullanıcılara da hitap eden bir mobil cihaz konumunda. MacBook satın almayı düşünenler için bir alternatif. iPad Pro 2018 modelini beğenip almayı düşünenler için en iyi özellikleri bir araya toplayalım dedik. Apple’ın yeni tableti iPad Pro 2018 fiyatını hak edecek etkileyici özellikler sunuyor mu? iPad Pro 2018 satın almak için bir neden var mı? 2017 iPad Pro, 9.7 inç / 10.5 inç iPad Pro’dan iPad Pro 2018’e geçilir mi? vb. soruları aklınızdan silmenize yardımcı olacağını düşünüyoruz.

iPad Pro 2018 İncelemesi:

Tam Ekran Tasarım

iPad Pro 2018, tasarımsal olarak önceki iPad Pro ve iPad Air, Mini’lerden oldukça farklı. iPad Pro 2018 modelinde Home tuşu bulunmadığından tam ekran tasarımıyla karşı karşıyayız. İlk kez iPhone X’da gördüğümüz ekran tasarımı iPad Pro 2018’de karşımıza çıkıyor lakin farklı olarak çentik bulunmuyor. Çentiksiz tam ekran iPad bekleyenleri sevindiren bu tasarımın detaylarına inecek olursak; 2018 iPad Pro, yuvarlatılmış köşelere sahip, çok daha ince ve hafif. Sadece 5.9mm inceliğinde olan tablet, önceki modele göre çok daha fazla görüş alanı sunuyor. Yeni 12.9 inç iPad Pro, önceki nesle kıyasla %25 oranında daha az hacme sahip. Yeni 11 inç iPad Pro ise 10.5 inç modele kıyasla aynı yüzey alanına sahip olmasına karşın daha fazla görüş alanı sunuyor.

Yeni Liquid Retina Ekran

iPad Pro 2018, yepyeni bir ekrana sahip. Apple’ın Liquid Retina (iPhone XR ile aynı) adını verdiği LCD ekran, pazardaki en yüksek renk doğruluna sahip. Kenarlarda bozulmayı önlemek, görüntü kalitesini korumak için örtüşme önleme adını taşıyan bir teknik kullanılmış. True Tone, beyaz dengesini dinamik bir şekilde ayarlayarak hem görüntülerin daha doğal görünmesini hem de gece kullanımından gözün daha az yorulmasını sağlıyor. iPad Pro’ya özel ProMotion teknolojisinden de bahsetmek gerek. Bu teknoloji, o anda yaptığınız işe göre ekran yenileme hızını otomatik olarak ayarlıyor. İster webde gezinin, ister yüksek grafikli oyun oynayın, isterseniz de çizim yapın akıcı ve etkileyici ekrandan gözlerinizi alamıyorsunuz.

Face ID

Tam ekran tasarımı ile birlikte iPad’lerde de Touch ID’ye veda ettik. İlk iPhone X modelinde gördüğümüz yüz tanıma teknolojisi Face ID, iPad Pro 2018 ile iPad’lerde standart özellik olacak. Apple’a göre bir akıllı telefon ve tabletteki en güvenli yüz tanıma teknolojisi olan Face ID, iPhone’lardaki aynı işleve sahip; farklı olarak yatay da çalışıyor. Bildiğiniz üzere iPhone X ve sonraki modellerde Face ID, sadece dikey konumda çalışıyor, telefonu yatay tuttuğunuzda okumuyor. iPad Pro, ister yatay ister dikey konumda olsun yüzünüzü tanıyabiliyor. Tabii ki; Face ID’den bahsetmişken TruDepth kamera sistemini es geçmek olmaz. Bu sistem, sadece iPad Pro’nun yüzünüzü mükemmel şekilde tanımasını sağlamıyor, aynı zamanda Portre modu, Animoji, Memoji, Grup FaceTime gibi özelliklere de imkan tanıyor.

Doğal Hareketler

iPad Pro 2018 modelinde Home tuşuna da güle güle dedik. Yine ilk kez iPhone X’de gördüğümüz, iOS 12 güncellemesiyle iPad’lere de gelen doğal hareketler (gesture’lar), iPad Pro’da varsayılan olarak karşımızda. Parmağınızı alt kenardan yukarı yavaşça kaydırarak Dock’a erişiyor, ekranı yukarı kaydırıp kısa bir süre beklediğinizde son açık uygulamalarınızı görüyor, ekranı alt kenardan yukarı tek seferde hızlı kaydırdığınızda ana ekrana dönüyor, sağ üst noktadan aşağı çektiğinizde Denetim Merkezi’ni açıyorsunuz.

A12X Bionic Çip

iPad Pro 2018’i MacBook ve konsollarla kapışacak seviyeye getiren işlemci A12X Bionic Çip’den de bahsetmemiz gerek. 8 çekirdek CPU (4’ü performans 4’ü yüksek verimlilik çekirdeği ve 8 çekirde birlikte çalışabiliyor) ve 7 çekirdek GPU ile iPad Pro, içerik üretmek isteyen kullanıcıların da ihtiyacını karşılayacak bir mobil cihaz olduğunu gösteriyor. Saniyede 5 trilyon işlem gerçekleştirebilen ve gelişmiş yapay zeka öğrenme teknolojisine imkan veren Neural Engine’e sahip olan A12X Bionic, şimdiye kadarki en akıllı ve güçlü çip olarak tanımlanıyor Apple tarafından. Lansmanda 150 layer’lı PSD dosyasında akıcı şekilde düzenlemeye izin vermesi, NBA 2K19 oyunundaki oyuncu animasyonlarından saha atmosferine oyuncu terlerine her detayın göze çarpması ve 60FPS oynanış sunması iPad Pro’nun işlemci gücünü ortaya koyuyor.

2. Nesil Apple Pencil

Aksesuar tarafında da yenilikler var. 2. nesil Apple Pencil, hem tasarımsal olarak değişikliğe uğramış hem de daha işlevsel. iPad Pro ile kolayca eşleşen, mıknatısla tutturulabilen, kablosuz şarj olabilen yeni Apple Pencil düz kenarlarıyla daha rahat tutuş sunuyor. Boyutu da küçülen Apple Pencil’ın düz kenarında dokunmaya duyarlı bir alan var. Bu sayede uygulamalar için silme moduna geçme, yakınlaştırma ve uzaklaştırma gibi fonksiyonları basit dokunuşlarla yapabiliyorsunuz. Kısayolları kendiniz tanımlayabiliyor, dilerseniz bu alanı iptal edebiliyorsunuz.

Yeni Smart Keyboard Folio

iPad Pro’yu içerik üretmek için tercih edeceklerin kesinlikle alması gereken aksesuarlardan yeni Smart Keyboard Folio’dan da bahsetmek gerek. Hem en iyi yazma deneyimini yaşamak hem de ön ve arka yüzü korumaya almak için alacağınız akıllı klavye, tablete mıknatıslı olarak tutunuyor ve iki farklı açıda ayarlanabiliyor. Boşluk tuşuyla otomatik olarak yüz tanımasına geçen ve ekran kilidini açan Smart Keyboard Folio, 11 inç model için 1299 TL (Türkçe Q, F, İngilizce, Almanca, Arapça), 12.9 inç model için de 1429 TL (Türkçe Q, F, İngilizce, Almanca, Arapça) fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

USB-C

iPad Pro 2018 ile Lightning portuna da elveda dedik. Muhtemelen 2019 iPhone modellerinde de Lightning portu yerine USB-C portunu göreceğiz. USB-C portu iPad Pro’ya ne kazandırıyor? diye soracak olursanız; Tabletiniz üzerinden bir başka cihazı şarj edebiliyor, yüksek hızda veri transferi gerçekleştirebiliyor, 4K hatta 5K monitöre bağlayabiliyor, daha hızlı şarj ediyorsunuz.

Yüksek Depolama

Yeni iPad Pro, 64GB, 256GB, 512GB ve 1TB depolama alanı seçenekleriyle geliyor. Apple cihazlarda hafıza kartı yuvası bulunmadığından dahili depolama büyük önem taşıyor. Photoshop dosyaları ve video düzenleme gibi büyük alan gerektirecek işlerde dahi 256GB alan yeterli olacaktır. 1TB sadece ülkemizde değil, yurt dışında da oldukça pahalı. Çoğu kişi için gereksiz bir model de diyebiliriz. Günümüz şartlarında tablet için ideal olan 128GB ancak Apple satış stratejisi gereği sunmadığından 256GB en iyi seçim olacaktır. 11 inç iPad Pro başlangıç fiyatı 5899 TL, 12.9 inç iPad Pro başlangıç fiyatı 7399 TL ve bu fiyatlar 64GB WiFi modeli için geçerli. Biraz daha yüksek kapasite ister ve hem hücresel bağlantı da olsun derseniz fiyat saçma yerlere doğru gidiyor.