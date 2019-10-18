iPhone 11 ile Yapılacaklar (Pro Özellikleri Deneyin)

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max, Türkiye’de satışa sunuldu. Türkiye fiyatı 7299 TL’den başlayan iPhone 11’i satın almayı düşünenler için iPhone 11 Pro özellikleri ve iPhone 11 64GB, 256GB tüm modeller için fiyat bilgisini paylaşmıştık. Bu blog yazımızda da iPhone 11’i satın aldığınızda yapmanız gereken ayarlar, denemeniz gereken özelliklerden bahsediyoruz. İşte iPhone 11 ile yapılabilecekler:

Beklenen gün geldi; iPhone 11 Türkiye’de çıkış yaptı. Apple’ın satış rakamlarından oldukça memnun kaldığı iPhone 11 serisi Türkiye’de satışa sunuldu. Kamera özellikleriyle bazı Android telefon kullanıcılarının bile beğenisini kazanan iPhone 11 Pro Max, 11.999 TL fiyat etiketiyle online ve mağazalarda satışa çıkarıldı. Bir süredir ön siparişte olan iPhone 11’i satın alanlar/satın almayı düşünenler için cihazın öne çıkan özelliklerinden daha önce bahsetmiştik. Şimdi de iPhone 11’i satın alan bir kullanıcının kesinlikle denemesi gereken yazılımsal özellikler, yapması gereken iOS 13 ayarlarından bahsedeceğiz. iOS 13 yüklü gelen iPhone 11 ile yapabileceğiniz bazı şeyleri bu blog yazıda bulacaksınız. Bazıları iOS 13 güncellemesini almış eski iPhone’larda da yapılabilecek şeyler. Bazıları da sadece iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max’te yapabileceğiniz şeyler.

1 . iPhone’unuzu güvende tutun

Akıllı telefonlarda hemen her işlemi yapıyoruz, içindekiler oldukça değerli. Çalınması ihtimaline karşı veya çalınması durumunda verilerinizin güvenliğini sağlamak için telefonunuzda birtakım ayarlamalar yapmanız gerekir. Bunların başında Touch ID, Face ID gibi biyometrik güvenlik sistemleri geliyor. Parolanın tek başına yeterli olduğunu düşünebilirsiniz ancak yüksek güvenlik için telefonunuzu biyometrik güvenlik sistemini de aktif etmelisiniz. iPhone 11 cihazınızı kurarken Face ID’yi kesinlikle atlamayın. Kurulumda atlamanız durumunda Ayarlar - Face ID ve Parola yolunu izleyerek Face ID’yi aktif edin. Face ID ve Parola dışında Ekran ve Parlaklık altından ulaşabileceğiniz Otomatik Kilitleme’yi mümkün olduğunca kısa tutmanızda fayda var. iPhone’unuzdaki verileri güvene almak başka yapabileceğiniz bir şey de veri korumayı etkinleştirme. Ayarlar - Face ID ve Parola altında en aşağıda Verileri Sil’i aktif ederseniz, iPhone’unuzun ekran kilidini kırmaya çalışan yazılım veya insan belli bir denemeden sonra içindeki tüm veriler silinmiş bir telefonla karşılaşacak. iPhone’umu Bul (Bul), cihazınızın kaybolması, çalınması durumunda cihazı uzaktan yönetebilmeniz açısından önemli bir özellik. Ayarlar - Adınız - Bul yolunu izleyerek iPhone’umu Bul’u açabilir, yüklü gelen Bul uygulaması üzerinden Apple hesabınıza bağlı tüm cihazların konum takibini yapabilir, ses çalma, kayıp olarak işaretleme, bulunduğunda bildir gibi işlemleri yapabilirsiniz.

2 . iPhone kamera gece modunda çekim yapın

iPhone 11 kamerası gece çekimlerinde de oldukça başarılı. Yeni getirilen Gece Modu, otomatik olarak devreye giriyor, isterseniz elle de açabiliyorsunuz. Gece modunda çekim yapıldığını kamera uygulamasında üstte çıkan ay simgesinden anlayabiliyorsunuz. Sarı renkli ay simgesinde beliren sayı en iyi çekimi yapmak için telefonu tutmanız gereken süreyi gösteriyor. Çekimden önce ön izlemesini de yapabiliyorsunuz. En iyi sonucu tahmin edeceğiniz üzeree sabit nesneleri çekerken veriyor. Konser alanı, şehir gibi hareketli nesnelerin olduğu karelerde mükemmel sonuçlar alamayabilirsiniz.

3 . Video ile fotoğraf arasında hızlıca geçiş yapın

iPhone 11’in kamera uygulamasında fotoğraf ve video çekimi arasında geçiş yapmak oldukça kolay. Deklanşöre basılı tuttuğunuzda kırmızı kayıt butonuna dönüşüyor ve hemen video çekmeye başlıyor. Deklanşörden parmağınızı çektiğinizde video kaydı sonlanıyor veya kayıt butonunu sağa sürükleyerek kilitleyebiliyorsunuz. Apple’ın QuickTake olarak adlandırdığı bu özellik sadece iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max’te kullanılabiliyor.

4 . Ultra geniş lensi kullanın

Apple’ın yeni iPhone’larında ultra geniş açıda çekim yapmanızı sağlayan bir lens bulunuyor. Dört kata kadar daha fazla sahne çekmenizi sağlıyor. Özellikle manzara çekimlerinde harika kareler elde edebilirsiniz. Kamera uygulamasında standart geniş lensi kullanırken arayüzün geri kalanında altta kadrajın ötesinde olanların bir önizlemesini göreceksiniz. Modları değiştirmek için .5 butonuna dokunun. Video kaydederken aynı önizlemeyi alamıyorsunuz ancak lensler arasında hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. Bilmenizde fayda var; iPhone 11’de telefoto lens yok.

5 . Ağır çekim selfieler çekin

iPhone’unuzla selfie fotoğraf çekmeyi seviyorsanız seveceğiniz bir özellik daha var. iPhone 11’in TrueDepth ön kamerası 120fps’de kaydedebiliyor. Ağır çekim selfie ya da Apple’ın deyimiyle slofie çekimler yapabiliyorsunuz. Yavaşlatılmış selfie videolar çekmek için iPhone’unuzu yatay konuma çevirmeniz yeterli oluyor, kamera otomatik olarak uzaklaşıyor ve kadrajı genişletiyor. Ön kameradan bahsetmişken, portre modu da geliştirildi. Portre moduna high-key ışığı mono efekti adında portrelerinizi stüdyoda çekilmiş gibi görünen siyah beyaz fotoğraflara dönüştüren yeni bir mod var. iPhone 11’deki çift kamera birlikte çalışarak muhteşem görüntüler ortaya çıkarıyor.

6 . Yenilenen uygulamalara göz atın

iOS 13 güncellemesi Apple’ın yerleşik uygulamalarına önemli yenilikler getiriyor. Örneğin; Fotoğraflarınızı gün, ay ve yıllara göre derleyen yeni Fotoğraflar uygulaması, istediğiniz ayarı veya filtreyi kontrol edip fotoğraflarınızda düzenleme yapmanızı sağlayan yeni araçlar sunuyor ve döndürme, kırpma, otomatik iyileştirme gibi araç ve efektlerin neredeyse tümünü videolarda da kullanabiliyorsunuz. Yeniden tasarlanan Anımsatıcılar uygulaması, akıllı listeler, Siri ve çok daha fazlası sayesinde anımsatıcı oluşturmayı kolaylaştırıyor. Siri önerileri, favoriler ve sık ziyaret edilen wen sitelerinin yer aldığı yepyeni giriş sayfasına kavuşan Safari tarayıcı, her web sitesi için ayrı ayar yapmanıza izin veriyor ve indirme yöneticisine sahip. Apple’ın yerleşik uygulamalarının tümü koyu modu destekliyor.

7 . Apple Arcade’i deneyin

Mevcut mobil oyunlardan çok daha kaliteli (görsel, işitsel ve oynanış olarak) oyunları tek abonelikle tüm Apple cihazlarınızda oynamanıza imkan veren Apple’ın yeni oyun servisi Apple Arcade’i kesinlikle denemelisiniz. App Store’dan indireceğiniz oyunlardan farklı olarak oyunları hem reklamsız, satın alım yapmadan ister online ister offline (internetsiz) keyifle oynuyorsunuz hem de iPhone, iPad, Mac, Apple TV dilediğiniz cihazdan oynayabiliyorsunuz. Dünyanın en iyi oyun geliştiricilerinden 100’den fazla oyun içeren servis, 1 ay boyunca tamamen ücretsiz.

8 . HDR10 içerikleri izleyin

iPhone 11 Pro / Pro Max’in 1200 nit parlaklığa ulaşabilen Super Retina XDR ekranında HDR10 ve Dolby Vision filmleri kesinlikle izlemelisiniz. Güneşli ortamlarda da 800 nit parlaklığa kadar çıkan, 2000000:1 kontrast oranına sahip ekran verimli çalışarak pil ömrünün de daha uzun olmasına katkıda bulunuyor. Yeni iPhone’lar ses konusunda da oldukça başarılı. Dolby Atmos desteğiyle birlikte Apple’ın mekansal ses sistemi sizi üç boyutlu bir alana çeken, surround sese benzer bir şey sunuyor. WiFi 6 (802.11ax) desteği de film, dizi, YouTube videoları ve diğer içerikleri daha hızlı izlemenize yardımcı oluyor, tabii ki destekleyen bir modeme sahipseniz.

9 . Arayüze, uygulamalara koyu modda göz atın

iPhone kullanıcılarının senelerdir istediği koyu mod (dark mode) iOS 13 güncellemesiyle geldi. Koyu modu kurulum aşamasında açabildiğiniz gibi sonradan Ayarlar - Ekran ve Parlaklık menüsü altından da ayarlayabiliyorsunuz. Hatta otomatik seçeneğini seçerek iPhone’unuzun akşamları karanlık moda geçmesini sağlayabiliyorsunuz. Koyu modu aktif ettiğinizde arka plan siyaha bürünüyor. Ayarlar menüsü, yüklü uygulamalar siyaha dönüşüyor, duvar kağıdınız (isterseniz) karartılıyor.

10 . Haptic Touch

3D Touch artık yok. 3D Touch’ın yerine getirilen Haptic Touch farklı olarak ekrana sert basmayı gerektirmiyor. Ekrana uzun basarak kısayollara erişebiliyorsunuz. Kilit ekranında Kamera veya El Feneri simgesine basılı tutmanız yeterli oluyor. Uygulama simgelerine uzun dokunarak hızlı eylemlere ulaşabiliyor veya Mail uygulamasında iletilere uzun dokunarak yanıtla, tümünü yanıtla, ilet, işaretle gibi kısayollara ulaşabiliyorsunuz. Ayarlar - Erişilebilirlik - Dokunma - 3D ve Haptic Touch altından Haptic Touch’ın duyarlılığını ayarlama şansına da sahipsiniz.

11 . Kaydırarak yazın

SwiftKey, Gboard ve diğer üçüncü parti klavye uygulamalarında senelerdir olan kaydırarak yazma özelliği nihayet iPhone klavyesine geldi. QuickPath sayesinde artık tuşları belirsiz yönde kaydırabiliyorsunuz ve iPhone her şeyi anlıyor. Apple’ın kaydırarak yazma uygulaması gerçekten çok iyi ve akıllı, yanlış yazarsanız silme düğmesine dokunarak önceki tüm kelimenin silinmesini sağlayabiliyorsunuz. Kaydırarak yazma özelliği şu an için Türkçe dilde kullanılamıyor.