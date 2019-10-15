iPhone 11 Pro Max vs Google Pixel 4XL Karşılaştırması

Google yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli olan Google Pixel 4XL'ı tanıttı. iPhone 11 Pro Max mi iyi yoksa Google Pixel 4XL mı? Google Pixel 4XL ve iPhone 11 Pro Max'in tüm teknik özelliklerini karşılaştırıyoruz.

Google Pixel 4XL iPhone 11 Pro Max Dahili depolama alanı: 64GB, 128GB Dahili depolama alanı: 64 GB, 256 GB, 512 GB İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855 İşlemci: A13 Bionic çip RAM: 6GB RAM: 4 GB Ekran: 6.3 inç- QHD+ çözünürlüğünde ve 90Hz yenileme hızına sahip. Ekran: 6.5 inç - 2688 x 1242 piksel Arka Kamera: 12 megapiksel ana kamera 16 megapiksel telefoto kamera Arka Kamera: 12 MP f/1.8 ana kamera 12 MP f/2.0 telefoto kamera 12 MP f/2.4 ultra geniş açı kamera Ön Kamera: 8MP Ön Kamera: 12 MP TrueDepth Batarya: 3.700 mAh 18Watt hızlı şarj Batarya: 3,500 mAh 18Watt hızlı şarj Dayanıklılık: IP68 sertifikası Suya ve toza karşı dayanıklılık Dayanıklılık: IP68 sertifikası Suya ve toza karşı dayanıklılık İşletim Sistemi Android 10 İşletim Sistemi: iOS 13 Renk Seçeneği: Beyaz, Siyah, Turuncu Renk Seçeneği: Altın, Uzay Grisi, Gümüş, Gece Yeşili Fiyat: 900 Dolar (64GB) Fiyat: 1.249 Dolar (256 GB)

Google Pixel 4XL ile iPhone 11 Pro Max'in ekran boyutları birbirine çok yakın. iPhone 11 Pro Max, üç adet arka kamera sensörü ile Google Pixel 4XL'ı sollamakta. Her iki cihaz da 4G bağlantı teknolojisini desteklemekte.

Google Pixel 4XL'da 3,700 mAh batarya bulunmakta iPhone 11 Pro Max de ise 3,500 mAh batarya bulunmakta. iPhone 11 Pro Max ile Google Pixel 4XL'ın arasında 200 mAh batarya farkı var. Her iki cihazda da IP68 sertifikası bulunmakta.

Fiyat tarafında iPhone 11 Pro Max Google Pixel 4XL'a göre pahalı. Ülkemizde Google'ın resmi bir distribütörü olmadığı için Google Pixel 4XL ne yazık ki satışa sunulmayacak. iPhone 11 Pro Max satışa çıkacak.

Hemen aşağıdan iPhone 11 Pro Max inceleme videomuzu seyredebilirsiniz.