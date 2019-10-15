  1. Tamindir
  2. Blog
  3. Mobil
  4. iPhone 11 Pro Max vs Google Pixel 4XL Karşılaştırması

iPhone 11 Pro Max vs Google Pixel 4XL Karşılaştırması

Emre Fırtına
Emre Fırtına - | Mobil
Abone Ol

Google yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli olan Google Pixel 4XL'ı tanıttı. iPhone 11 Pro Max mi iyi yoksa Google Pixel 4XL mı? Google Pixel 4XL ve iPhone 11 Pro Max'in tüm teknik özelliklerini karşılaştırıyoruz.

Google Pixel 4XL iPhone 11 Pro Max

Dahili depolama alanı:

64GB, 128GB

Dahili depolama alanı: 

64 GB, 256 GB, 512 GB

İşlemci:

Qualcomm Snapdragon 855

İşlemci:

A13 Bionic çip

RAM:

6GB

RAM:

4 GB

Ekran:

6.3 inç- QHD+ çözünürlüğünde ve 90Hz yenileme hızına sahip.

Ekran:

6.5 inç -  2688 x 1242 piksel

Arka Kamera:

12 megapiksel ana kamera

16 megapiksel telefoto kamera

Arka Kamera:

12 MP f/1.8 ana kamera

12 MP f/2.0 telefoto kamera

12 MP f/2.4 ultra geniş açı kamera

Ön Kamera:

8MP

Ön Kamera:

12 MP TrueDepth

Batarya:

3.700 mAh

18Watt hızlı şarj

Batarya:

3,500 mAh

18Watt hızlı şarj

Dayanıklılık:

IP68 sertifikası

Suya ve toza karşı dayanıklılık

Dayanıklılık:

IP68 sertifikası

Suya ve toza karşı dayanıklılık

İşletim Sistemi

Android 10

İşletim Sistemi:

iOS 13

Renk Seçeneği:

Beyaz, Siyah, Turuncu

Renk Seçeneği:

Altın, Uzay Grisi, Gümüş, Gece Yeşili

Fiyat:

900 Dolar (64GB)

Fiyat:

1.249 Dolar (256 GB)

Google Pixel 4XL ile iPhone 11 Pro Max'in ekran boyutları birbirine çok yakın. iPhone 11 Pro Max, üç adet arka kamera sensörü ile Google Pixel 4XL'ı sollamakta. Her iki cihaz da 4G bağlantı teknolojisini desteklemekte.

Google Pixel 4XL'da 3,700 mAh batarya bulunmakta iPhone 11 Pro Max de ise 3,500 mAh batarya bulunmakta. iPhone 11 Pro Max ile Google Pixel 4XL'ın arasında 200 mAh batarya farkı var. Her iki cihazda da IP68 sertifikası bulunmakta.

Fiyat tarafında iPhone 11 Pro Max Google Pixel 4XL'a göre pahalı. Ülkemizde Google'ın resmi bir distribütörü olmadığı için Google Pixel 4XL ne yazık ki satışa sunulmayacak. iPhone 11 Pro Max satışa çıkacak.

Hemen aşağıdan iPhone 11 Pro Max inceleme videomuzu seyredebilirsiniz.

Google Pixel 4XL Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı MOBİL Google Pixel 4XL Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı
iPhone 11 Türkiye Satış Fiyatı Belli Oldu! MOBİL iPhone 11 Türkiye Satış Fiyatı Belli Oldu!
iPhone 11 & iPhone 11 Pro Max Kutu Açılımı TEKNOLOJİ iPhone 11 & iPhone 11 Pro Max Kutu Açılımı

ETİKETLER : akıllı telefon google pixel iPhone 11 Pro Max