iPhone 11 vs iPhone 12 Kıyaslaması: Yükseltmeye Değer mi?

iPhone 11 vs iPhone 12 Kıyaslaması - Apple geçtiğimiz saatlerde yeni nesil iPhone 12 modelleri ile karşımıza çıktı. iPhone 12'nin fiyatı 829 dolar iken, iPhone 11'in fiyatı yapılan indirimle birlikte 599 dolar olarak revize edildi. Tabii ülkemizde her iki modelin fiyat akıbeti şimdilik bilinmiyor ancak yurt dışı perspektifinden baktığımızda ne yapmalısınız?

Bu yazıda her iki model arasında ne gibi farklılıkların olduğunu sizlere aktaracağız ve bu sayede yeni bir akıllı telefon alacaksanız hangisini tercih etmeniz gerektiğine daha kolay karar verebileceksiniz. Ayrıca eğer bir iPhone 11'e sahipseniz yükseltmeye değip değmeyeceğine de bu yazıda değineceğiz.

Eğer hazırsanız, lafı daha fazla uzatmadan kıyaslamaya geçelim.

iPhone 11 vs iPhone 12 Kıyaslaması: Hangisi Daha İyi?

İşte iPhone 11 ve iPhone 12 Kıyaslaması!

iPhone 11 vs iPhone 12: Ekran ve Tasarım Kıyaslaması

iPhone 11 ile iPhone XR - yanlış yazmadım - temelde benzer tasarımlara sahip modeller olarak öne çıkıyor. iPhone 11'de alüminyum çerçeve ve cam malzemeli arka kasa yer alıyor ve ön tarafta 6.1 inç boyutunda IPS LCD bir ekran bulunuyor. Bu ekranın çerçeveleri oldukça dar ve Face ID için ayrılmış geniş bir çentiğe sahip. Eğer teknik taraftan devam edersek 1792 x 828 piksel çözünürlükteki bu ekranın piksel yoğunluğu ise 326 ppi. Liquid Retina ile desteklenen bu ekranda hem True Tone hem de P3 Wide Color reprodüksüyonu bulunuyor.

iPhone 12, farklı boyutlarda ve renklerde olsa da iPhone 4'e benzer hatlara sahip. Temel ölçüler ve yerleşimler iPhone 11 ile neredeyse aynı gibi gözüküyor. Yine de iPhone 11'den yüzde 11 daha ince, yüzde 15 daha küçük ve yüzde 16 daha hafif. iPhone 11'deki 1.400:1 kontrast oranı, iPhone 12'de 2.000:1 olarak revize edilmiş durumda ve IPS LCD yerine Super Retina XDR destekli OLED ekran bulunuyor.

Arka tarafta ise şimdiye kadarki en sağlam akıllı telefon camı olmayı vaat eden Seramik Kalkan bulunuyor. Her iki model de IP68 sertifikası ile suya ve toza dayanıklıdır ancak iPhone 11'in 2 metre derinliğe kadar olan dayanıklılığı, yeni modelde 6 metre derinliğe kadar geçerli.

iPhone 12'de Neler Yeni?

- Daha Canlı Ekran: IPS LCD yerine OLED

- Daha Yüksek Çözünürlük: 1792 X 828 piksel yerine 2532 x 1170 piksel

- Daha İyi Tasarım: %11 daha ince, %15 daha küçük, %16 daha hafif.

- Daha İyi Renkler: Super Retina XDR

- Suya Daha Dayanıklı: 2 metre yerine 6 metre derinliğe kadar dayanıklı.

Kazanan: iPhone 12

iPhone 11 vs iPhone 12: Kamera Kıyaslaması

iPhone 11'de her biri 12 MP çözünürlüğe sahip geniş açılı ve ultra geniş açılı iki adet lens yer alıyor. Ultra geniş açılı lens 120 derecelik bir görüş açısına sahip ve f/2,4 diyafram açıklığı ile birlikte geliyor. Geniş açılı kamera ise f/1,8 diyafram açıklığına sahip. Bu lenste ise 2x optik, 5x dijital yakınlaştırma desteği bulunuyor.

Video tarafında 4K çözünürlükte 60fps kayıt alabilir, OIS ve EIS ile görüntülerdeki titremeleri azaltabilir, 2x optik ve 3x dijital yakınlaştırma yapabilirsiniz. Ön tarafta ise 12 MP çözünürlüğünde f/2,2 diyafram açıklığına sahip bir ön kamera yer alıyo.

iPhone 12'deki yeni ikili kamera kurulumu ise daha iyi performansa odaklı durumda. 12 MP çözünürlükteki ultra geniş açılı lens f/1,6 diyafram açıklığına sahip ve bu sayede daha düşük ışıkta yüzde 27 daha iyi performans sağlayabiliyor.

Buna ek olarak gece modu yeni modelin ön kamerasında da kullanılabiliyor.

iPhone 12'de Neler Yeni?

- Düşük Işıkta Daha İyi Performans: Ön kamera artık gece modunu destekliyor ve arka kameraların diyafram açıklığı daha iyi performans sunuyor.

Kazanan: iPhone 12

iPhone 11 vs iPhone 12: Performans Kıyaslaması

iPhone 11, Apple A13 Bionic işlemciden gücünü alıyor. Wi-Fi 6 ve LTE bağlantıları sunuyor ve 64 GB / 128 GB / 256 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği ile geliyor.

iPhone 12'de A13 Bionic'e göre yüzde 40 daha güçlü performansa sahip olan A14 Bionic yer alıyor. Yeni işlemci 5nm üretim süreci üzerinde geliştirilmiştir ve 11,8 milyar transistöre sahiptir. Ayrıca Wi-Fi 6'ya ek olarak 5G desteği de yeni modelde yer alıyor.

Yeni modeldeki Neural Engine, sekiz yerine on altı çekirdeğe sahip ve bu sayede iPhone 11'e nazaran yüzde 70 daha hızlı makine öğrenimine imkan sunuyor.

iPhone 12'de Neler Yeni?

- Daha Güçlü: Yüzde 40 daha güçlü işlemci.

Kazanan: iPhone 12

iPhone 11 vs iPhone 12: Batarya ve Şarj Kıyaslaması

iPhone 11 3,110 mAh kapasitesinde bir batarya ile kutudan çıkıyor ve 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Öte taraftan kutudan 5W şarj adaptörü çıkıyor.

iPhone 12'deki batarya kapasitesi resmi olarak açıklanmadı ancak 2,775 mAh olduğu iddia ediliyor.

iPhone 11'in kutusundan yavaş da olsa bir şarj adaptörü, şarj kablosu, kulaklık çıkıyor. iPhone 12'de ise USB C - Lightning kablodan başka bir şey bulunmuyor.

iPhone 12'de Neler Yeni?

- Kablo: USB - Lightning yerine USB-C Lightning (Tabii yeni sayılırsa)

Kazanan: iPhone 11

iPhone 11 vs iPhone 12: Fiyat Kıyaslaması

iPhone 12'nin tanıtılması ile birlikte iPhone 11'in fiyatı düştü:

- iPhone 11 64 GB 599 dolar

- iPhone 11 128 GB 649 dolar

- iPhone 11 256 GB 749 dolar

iPhone 12'de ise durumlar şu şekilde:

- iPhone 12 64 GB 829 dolar

- iPhone 12 128 GB 879 dolar

- iPhone 12 256 GB 979 dolar

Kazanan: iPhone 11

Sonuç

Yurt dışındaki son fiyatlarla birlikte her iki model arasında yaklaşık 230 dolar gibi ciddi bir fark bulunuyor ancak açık bir şekilde söylemek gerekirse bu farkın, her kullanıcı için değecek bir fark olduğunu sanmıyorum.

Eğer bütçe yönünde bir sorun yaşamıyorsanız güncel kalmak her zaman daha iyidir ve bu nedenle tercihinizi iPhone 12'den yana kullanabilirsiniz. Ancak aradaki fiyat farkı sizi zorlayacak ise iPhone 11 hala iyi bir tekliftir ve tercihinizi bu modelden yana kullanabilirsiniz.