iPhone 12'nin MagSafe Teknolojisi Nasıl Çalışıyor?

Apple geçtiğimiz günlerde düzenlediği çevrim içi etkinlik sırasında yeni nesil iPhone 12 modelleri ile karşımıza çıktı ve bu modellerin dikkat çeken özelliklerinden birisi de MagSafe Manyetik Bağlantı Teknolojisi oldu. Peki bu yeni teknoloji nedir, hangi alanlarda ne işe yarar ve nasıl çalışır?

Geçtiğimiz günlerde yurt dışında ön siparişe sunulan iPhone 12 modelleri ile birlikte MagSafe uyumlu yeni aksesuarlar da kullanıma sunuldu. Basit bir ön başlangıç olması adına MagSafe Aksesuarları, yeni iPhone modellerindeki manyetik bağlantıdan yararlanan manyetik telefon ekleri olarak tanımlanabilir.

MagSafe Nedir?

iPhone 12 modelleri kasa altında bir dizi mıknatıs ile birlikte geliyor. Bu mıknatıslar kablosuz şarj bobininin etrafında yer alıyor ve bu sayede uyumlu bir kablosuz şarj cihazı ile kullanıldığında mıknatıslar şarj cihazını telefona doğru çekiyor. Aynı şey, MagSafe Aksesuarları için de geçerlidir.

Şu an için MagSafe uyumlu akseuarların arasında silikon kılıflar, deri kılıflar, MagSafe Charger'lar ve MagSafe uyumlu özel cüzdanlar yer alıyor. Tabii aksesuarların, 'normal aksesuarlara kıyasla' daha pahalı bir fiyat etiketine sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, aksesuarların ülkemizdeki fiyatlarını henüz bilmiyoruz.

Tabii bu noktada manyetik bağlantıya sahip bir aksesuarda banka kartı ya da kredi kartı kullanmanın, kartlarınızı bozup bozmayacağını merak ediyor olabilirsiniz. İyi haber şu ki Apple tabii ki bu durumu düşünmüş ve cüzdanların içerisine kartları koruyacak özel ekipmanlar yerleştirmiş. Yani kartlarınız, bu cüzdanın içerisinde güvende kalıyor.

Ufak bir hatırlatma olması adına MagSafe Aksesuarları, kullanıma uygun hale gelebilmek için manyetik mıknatıslara ihtiyaç duyuyor ve bu teknoloji yalnızca son nesil iPhone 12 modellerinde yer alıyor. Eğer iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ya da iPhone 12 Pro Max modellerine sahipseniz bu aksesuarları kullanabileceksiniz.

Ancak eğer daha eski bir modele sahipseniz bu aksesuarları kullanamazsınız. Bu nedenle satın almadan önce bu bilgiyi göz önüne almanız mantıklı olacaktır. Zaten her bir aksesuar, belirli iPhone 12 modelleri için özel olarak tasarlanmıştır ve diğer modellerle uyumlu bir şekilde kullanıma uygun değildir.