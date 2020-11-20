Apple geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği çevrim içi etkinlik sırasında yeni nesil akıllı telefon modelleri ile karşımıza çıktı. Geçtiğimiz saatlerde ülkemizdeki fiyatları da açıklanan bu modeller, yine erişilmesi güç noktalarda yer alıyor. Peki iPhone 12 modellerinden birisini almak yerine iPhone 12 Parası ile Alabileceğiniz Elektronik Ürünler ile neler yapabileceğinize göz atmak ister misiniz?

iPhone 12 Almak Yerine Yapabilecekleriniz!

Dünyanın dört bir yanındaki ekonomik koşulları göz önüne aldığımızda bireysel finansmanımızı iyi yönetmemiz gereken günlerde olduğumuzu görüyoruz. Buna karşın gözünüzü yeni nesil iPhone 12 modellerine çevirdiyseniz ve bunlardan birisini almayı aklınıza koyduysanız, aynı para ile aslında neler alabileceğinize göz atın!

iPhone 12 Mini Parası ile Alabileceğiniz Ürünler

iPhone 12 Mini modelinin ülkemizdeki fiyatı farklı depolama seçeneklerine bağlı olarak 9.999 TL ila 11.499 TL arasında değişiklik gösteriyor. Peki 9.999 TL ile neler yapabilirsiniz?

- Xiaomi Mi Note 10 128 GB (5.520 TL)

- Huawei Watch GT2 (1.300 TL)

- Samsung Galaxy Buds Live (1.350 TL)

- Acer VG240YBMIIX 24" Oyuncu Monitörü (1.160 TL)

- Xiaomi Mi Box (450 TL)

- Xiaomi 20,000 mAh Powerbank (180 TL)

Toplam Fiyat: 9.960 TL

Cebinizde Kalan: 39 TL

Eğer iPhone 12 Mini (64 GB) almak için kullanacağınız parayı farklı şekillerde değerlendirmek isterseniz, Xiaomi Mi Note 10 (128 GB) alarak başlayabilirsiniz. Bunun ardından tam bir teknoloji insanı olmak adına bir adet akıllı saat (Huawei Watch GT2) ve bir adet de tam kablosuz kulaklık (Samsung Galaxy Buds Live) satın alabilirsiniz.

Hala paranız kaldığına göre bir adet oyuncu monitörünü (Acer VG240YBMIIX 24") sepetinize ekleyin ve onu akıllı hale getirmek için bir tane de Xiaomi Mi Box alın. Kalan paranızın bir kısmını taşınabilir şarj aletine (Xiaomi 20,000 mAh Powerbank) bir kısmını da yemeğe ve kahveye ayırın.

iPhone 12 Parası ile Alabileceğiniz Ürünler

iPhone 12 modelinin ülkemizdeki fiyatı farklı depolama seçeneklerine bağlı olarak 10.999 TL ila 12.499 TL arasında değişiklik gösteriyor. Peki 10.999 TL ile neler yapabilirsiniz?

- Xiaomi Mi Note 10 128 GB (5.520 TL)

- Apple iPad 8 32 GB (3.500 TL)

- Huawei FreeBuds 3 (950 TL)

- Honor Watch Magic (750 TL)

- Xiaomi 20,000 mAh Powerbank (180 TL)

Toplam Fiyat: 10.900 TL

Cebinizde Kalan: 99 TL

Bu senaryomuzda ise iPhone 12 (64 GB) almak için kullanacağınız parayı yine Xiaomi Mi Note 10 (128 GB) için kullanarak başlayacağız. Öte taraftan bu sefer giyilebilir aksesuar bütçemizi biraz daraltacağız ve akıllı saat tarafında Honor Watch Magic, kablosuz kulaklık tarafında ise Huawei FreeBuds 3 tercih edeceğiz.

Kalan paramızla ise Apple'ın yeni tableti Apple iPad 8 (32 GB) modelini sepetimize ekleyeceğiz. Bu sayede gündelik işlerimizde kullanabileceğimiz büyük ekranlı, aynı zamanda da taşınabilir, ikincil bir cihaza sahip olacağız. Son olarak bu kadar elektronik ürün için taşınabilir şarj aleti (Xiaomi 20,000 mAh Powerbank) lazım olacaktır. Kalan para ile de güzel bir gün geçirebilirsiniz.

iPhone 12 Pro Parası ile Alabileceğiniz Ürünler

iPhone 12 Pro modelinin ülkemizdeki fiyatı farklı depolama seçeneklerine bağlı olarak 14.999 TL ila 17.999 TL arasında değişiklik gösteriyor. Peki 14.999 TL ile neler yapabilirsiniz?

- Samsung Galaxy Note 20 Ultra (11.500 TL)

- Huawei Watch GT2 Pro (2.150 TL)

- Samsung Galaxy Buds Live (1.350 TL)

Toplam Fiyat: 15.000 TL

Cebinizde Kalan: 0 TL

Bu senaryomuzda gözümüzü kan bürüdü ve yalnızca üç ürün tercih ettik. Öte taraftan fark ettiğiniz üzere bu cihazlar, kendi alanlarının en iyileri. iPhone 12 Pro (128 GB) almak yerine Samsung Galaxy Note 20 Ultra alarak başladığımız bu listede Huawei Watch GT2 Pro ve Samsung Galaxy Buds Live bize eşlik ediyor.

En Pahalı iPhone 12 Pro Max Parası ile Alabileceğiniz Ürünler

iPhone 12 Pro Max modelinin ülkemizdeki fiyatı farklı depolama seçeneklerine bağlı olarak 16.999 TL ila 19.999 TL arasında değişiklik gösteriyor. Bu senaryomuzda, yukarıdakilerden farklı olarak, en pahalı varyantı göz önüne alacağız. Peki 19.999 TL ile neler yapabilirsiniz?

- Xiaomi Mi 10 256 GB 5G (8.450 TL)

- Huawei Watch GT2 Pro (2.150 TL)

- Huawei FreeBuds Pro (1.500 TL)

- Microsoft Xbox Series S (5.400 TL)

- Lenovo G27C-10 27" Monitör (2.150 TL)

- FIFA 21 (300 TL) - Listeyi yaptığımızda indirimdeydi.

Toplam Fiyat: 19.950 TL

Cebinizde Kalan: 49 TL

Bu listede iPhone 12 Pro Max (512 GB) almak için kullanacağımız para ile Xiaomi Mi 10 5G (256 GB) aldık. Sonrasında giyilebilir aksesuar tarafına biraz yatırım yaparak sepetimize Huawei Watch GT2 Pro ve Huawei FreeBuds Pro modellerini dahil ettik.

Geçtiğimiz günlerde satışa sunulan Xbox Series S'i de sepete ekledikten sonra onun için bir oyuncu monitörü (Lenovo G27C-10) bulduk. Tabii oyun konsolunda oynayabilmek için bir adet de oyuna ihtiyacımız var ve bu nedenle FIFA 21'i satın aldık. Siz tercihe bağlı olarak başka bir şey ya da Game Pass düşünebilirsiniz.