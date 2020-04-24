iPhone Çökerten Mesaj (Kod) Nasıl Engellenir? (2020)

iPhone çökerten mesaj 2020’de daha tehlikeli hal aldı. Tek bir SMS’le iPhone’unuz çökebiliyor; üstelik mesajı açıp açmamış olmanız fark etmiyor! Apple, iPhone çökerten mesajları engelleme yolu sunmuyor, güncellemelerle sorunu gidermeye çalışıyor. Ancak iPhone çökerten kodlara her geçen gün yenisi ekleniyor. iPhone’un donmasına, çalışmamasına neden olan iPhone çökerten mesaj (kod) nasıl engellenir? anlatıyoruz.

iPhone Çökerten Mesajlar Bitmiyor!

iPhone çökerten mesaj 2020’de de karşımızda. Yeni “ölümcül” kısa mesaj, İtalyan bayrağı emojisi ve Sindhi diline ait karakterlerini içeriyor. Bu mesajı aldığınız anda iPhone’unuz kullanılmaz hale geliyor. Daha önce başka kısa mesaj bombaları görmüştük ancak bu yenisi daha da zararlı; çünkü hiçbir şey yapmadan iPhone’unuz çökebiliyor. Önceden keşfedilen benzer açıklarda (neyse ki yamandı) mesajı aldığınız uygulamayı açmanız gerekiyordu. Bu sefer uygulama açık olmasa dahi işliyor, birisinin size kötü amaçlı kısa mesaj göndermesi yeterli. Siz fark etmeden telefonunuz çöküyor.

The craziest iOS crash text bug 💀 pic.twitter.com/29LJPb67WP — EverythingApplePro (@EveryApplePro) April 23, 2020

Bu açık yeni iOS beta sürümünde düzeltildi ancak beta sürümler günlük kullanım için önerilmediğinden kullanıcılar genellikle final sürümü kullanmayı tercih ediyor. Siz de bu kullanıcılar arasındaysanız, Apple güncellemeyi yayınlayana dek önlem anlamanızı tavsiye ederiz.

iPhone Çökerten Mesajları Engelleme

Söz konusu açığın iPhone’daki mesaj önizleme özelliği tarafından tetiklendiği tespit edilmiş. Mesaj alındığında ekranda gördüğünüz önizleme yazılı mesajı içeriyor ve iOS karakterleri doğru bir şekilde oluşturamadığından önemli bir hatayla karşılaşıyor. Dolayısıyla iPhone’unuzun garip karakter kombinasyonunu okumayamamasını önlemeniz yani mesaj önizlemelerini devre dışı bırakmanız sorunu çözecektir.

iPhone’unuzda bildirimlere izin verin ancak mesaj önizlemeleri devre dışı bırakın. iMessage (Mesajlar), WhatsApp, Facebook Messenger gibi mesajlaşma uygulamalarının yanı sıra Mail uygulaması gibi önizleme seçeneği sunan tüm uygulamalar için bu ayarı yapmanız gerekiyor. Çökme, ölümcül karakterleri içeren mesajın önizlemesini oluşturabilen hemen her uygulama tarafından tetiklenebilir.

WhatsApp’ta mesaj önizlemeyi devre dışı bırakmak için: WhatsApp’ı açın, Ayarlar - Bildirimler - Önizlemeyi Göster’i kapatın. Bu değişiklikten sonra WhatsApp, mesaj aldığınızda bildirim göndermeye devam ederr ancak uygulamayı açmadan mesajları okuyamazsınız.

iPhone Güncellemelerini Kaçırmayın

Bu elbette geçici bir çözüm. Apple, yazılım güncellemesini hazırlayıp verene kadar beklerken iPhone’unuzu çökertecek bu ve benzeri mesajlardan etkilenmemek için uygulayabileceğiniz basit bir çözüm.