Akıllı telefonlarınıza yüklediğiniz uygulamalardan çok fazla bildirim alıyorsanız ve bunu azaltmak istiyorsanız, bu rehberimizde iPhone’da bildirim ayarları nasıl yapılır? anlatıyoruz.

iOS işletim sistemli cihazlarınızda bir uygulama yüklediğinizde, o uygulamanın içeriğine göre değişen sıklıklarda bildirimler alabiliyorsunuz. Uygulama sayısı arttıkça bildirimlerin sayısı da arttığından, bir süre sonra can sıkıcı bir hal almaya başlıyor. Siz de bu durumdan şikayetçiyseniz, aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Öncelikle telefonun Ayarlar kısmına giriyoruz ve Bildirimler menüsüne tıklıyoruz.

Bildirim ayarlarının alt kısmında Bildirim Stili başlığı altında uygulamaları görebilirsiniz. Bu listeden bildirim almak istemediğiniz uygulamaları seçebilir, bildirimleri ses çıkarmadan yalnızca uyarı şeklinde görmeyi ayarlayabilirsiniz.

Örnek olarak Fun Run 3 oyununu seçiyoruz. Gördüğünüz gibi pek çok seçenek mevcut;

Bildirimlere İzin Ver: Eğer bildirim almak istemiyorsanız kapatabilirsiniz.

Sesler: Sesli bildirimler almak istemiyorsanız kapatabilirsiniz.

Uyarılar: Bildirimlerin nerelerde görüneceğini seçebilirsiniz.

Önizlemeleri Göster: Cihazınız kilitliyken bildirimleri gizleyebilir veya her durumda görünmesini sağlayabilirsiniz.

Bildirim Gruplama: Uygulamaya ait tüm bildirimlerin birlikte gruplanmasını sağlayabilir ya da belirli bir düzenleme ölçütüne göre gruplanmasını sağlayabilirsiniz.

Yukarıdaki ayarları dilediğiniz uygulamaya göre özelleştirebilirsiniz. Her bir uygulama için tek tek ayar yapmanız gerekiyor.

iPhone’da Tüm Bildirimleri Kapatma

Eğer bir şeye odaklanmanız gerekiyorsa ve bildirimlerin dikkatinizi dağıtmasını istemiyorsanız Ayarlar > Rahatsız Etme seçeneğini etkinleştirebilirsiniz