iPhone'u Daha Uzun Süre Kullanmak İçin Neler Yapabilirsiniz?

Akıllı telefonlar artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu cihazlara bağlılığımız her geçen gün artarken sürekli olarak aktif ve kullanıma hazır olmaları gerekiyor. Milyonlarca insan tarafından kullanılan iPhone pil uzatma konusunda birçok farklı seçeneğe sahip. Peki iPhone'u daha uzun kullanmak için neler yapılabilir?

iPhone Pil Ömrü Uzatma Yöntemleri

Konum ve Arka Plan Konumunu Devre Dışı Bırakın

Düşük Pil Modu Hayat Kurtarır

Otomatik Uygulama Güncellemelerini Kapatın

Uygulama Önerilerini Kapatın

Düşük Ekran Parlaklığı, Daha Uzun Şarj Süresi Demek!

İhtiyacınız Olmadığında WiFi'ı Kapatın

Hareketli Arka Planları Kapatın

Bluetooth Özelliğini Kapatın

iCloud Yedeklemelerini Devre Dışı Bırakın

Konum ve Arka Plan Konumunu Devre Dışı Bırakın

iPhone'u daha uzun süre kullanmak için tercih edebileceğiniz yöntemler arasında en öne çıkanlardan biri konum paylaşımını kapatmak. Cihazınızı kullanmadığınız süre boyunca birçok uygulama ve telefonun kendisi sürekli olarak konum bilgisini alabilmek adına şarjınızdan yiyecektir. Bu ayarı kapatmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Ayarlar>Gizlilik>Konum Servisleri'ni Kapat

Düşük Pil Modu Hayat Kurtarır

iOS 9 ve sonrası için sunulan Düşük Pil Modu, bir iPhone'u uzun süre kullanmak için en etkili yöntemlerden biridir. Yazılım ve donanım düzeyinde en düşük performans değerlerine inilerek cihazın kullanım süresi artırılır.

iOS Kontrol Merkezi> Düşük Pil Modu Simgesine Dokunarak Açın

Otomatik Uygulama Güncellemelerini Kapatın

iPhone'larda en çok şarj tüketen özelliklerden biri de otomatik uygulama güncellemeleridir. iOS 7 ve daha üstü sürümler için yayınlanan bu özelliği kolaylıkla kapatarak daha uzun süre iPhone kullanmak için önemli bri adım atabilirsiniz.

Ayarlar>iTunes veya App Store>Güncellemeleri Kapat

Uygulama Önerilerini Kapatın

Apple cihazlarda sürekli olarak sunulan özelliklerden biri uygulama önerileridir. Zevk ve tercihlerinize göre size en iyi uygulamaları sunmak adına geliştirilen bu özellik, arka planda çalışması ve konum bilgilerini toplaması sebebiyle batarya ömrünüzü azaltabilir.

Ayarlar>iTunes veya App Store> Uygulamalar ve App Store Seçeneklerini Devre Dışı Bırak

Düşük Ekran Parlaklığı, Daha Uzun Şarj Süresi Demek!

iPhone kullanım ömrü artırmak hakkında en çok bilinen bilgilerden biri de ekran parlaklığını düşürmektir. Telefonun bataryasını en fazla tüketen şeylerden biri ekrandır. iPhone'unuzu daha uzun kullanmak için ekran parlaklığınızı sürekli olarak zar zor görebildiğiniz seviyede tutmalısınız.

iOS Kontrol Merkezi> Parlaklık Çubuğunu Ekranı Görebileceğiniz En Düşük Seviyeye Kaydırın

İhtiyacınız Olmadığında WiFi'ı Kapatın

Veri bağlantıları, bir telefonda en çok güç tüketen teknolojiler arasında gelir. Özellikle dışarıda olduğunuzda gereksiz yere açık kalarak şarj sürenizden yiyen WiFi'ı kapatmak, iPhone'u daha uzun süre kullanabilmenizi sağlar.

iOS Kontrol Merkezi> WiFi Simgesine Dokunarak Kapatın

Hareketli Arka Planları Kapatın

iOS 8 ve sonrasına sahip cihazlar için sunulan hareketi arka plan özelliği, görüntü olarak güzel görünse de batarya ömrünüzü azaltabilir. Bu sorunu çözmek için sabit arka plan kullanmak daha yararlı olacaktır.

Bluetooth Özelliğini Kapatın

Uzun yıllardır sürekli olarak kullandığımız Bluetooth özelliği, cihazların birbiriyle internet olmadığında dahi iletişim kurması için büyük önem taşıyor. Ancak kablosuz kulaklığınızı kutusuna koyduktan sonra Bluetooth'un hala açık kalması kullanım süresi açısından büyük bir sorun oluşturabilir.

iOS Kontrol Merkezi> Bluetooth Simgesine Dokunarak Kapatın

iCloud Yedeklemelerini Devre Dışı Bırakın

Veri güvenliği ile öne çıkan cihazlardan olan iPhone, dosyalarınızı otomatik olarak iCloud üzerinde bulut sistemlerine depolar. Ancak gerek olmadığı takdirde bu işlem cihazı kullanım sürenizi azaltabilir.