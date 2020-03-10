iPhone Durum Çubuğu Simgeleri Ne Anlama Geliyor?

iPhone’ununuzda yer alan simgelerin ne anlama geldiğini hiç merak ettiniz mi? iPhone’da her simgenin bir anlamı vardır. Çoğunuz bu iPhone durum çubuğu simgelerinin ne anlama geldiğini muhtemelen biliyordur ama aralarında çok sık görmediğiniz simgeler olabilir.

Eğer iPhone cihazına sahipseniz bu simgelerin anlamını bilmenizde fayda olduğunu belirtelim. Bu yazıda, iPhone durum çubuğu simgelerinin ne anlama geldiğini açıkladık.

Cihazınızın hücresel ağınının kapsama alanında olduğu anlamına gelir. Arama yapabilir ve gelen aramaları cevaplayabilirsiniz. Eğer sinyal yoksa “Servis yok” yazısı görünür.

Çift SIM özelliği olan iPhone’unuzda hücresel ağınızın kapsama alanında olduğu anlamına gelir. Arama yapabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.

Operatörünüzün LTE ağının kullanılabilir durumda olduğu, iPhone’unuzun bu ağ üzerinden internete bağlanabileceği anlamına gelir.

Operatörünüzün 5G E ağının kullanılabilir durumda olduğu, iPhone’unuzun bu ağ üzerinden internete bağlanabileceği anlamına gelir. iPhone 8 ve sonraki modellerde çalışan 5G E’nin her bölgede bulunmadığını belirtelim.

Operatörünüzün 4G UMTS (GSM) ya da LTE ağının kullanılabilir durumda olduğu ve iPhone’unuzun bu ağ üzerinden internete bağlanabileceği anlamına gelir.

Operatörünüzün 3G UMTS (GSM) ya da EV-DO (CDMA) ağının kullanılabilir durumda olduğu ve iPhone’unuzun bu ağ üzerinden internete bağlanabileceği anlamına gelir.

Operatörünüzün GPRS (GSM) ya da 1xRTT (CDMA) ağının kullanılabilir durumda olduğu ve iPhone’unuzun bu ağ üzerinden internete bağlanabileceği anlamına gelir.

Operatörünüzün EDGE (GSM) ağının kullanılabilir durumda olduğu ve iPhone’unuzun bu ağ üzerinden internete bağlanabileceği anlamına gelir.

Wi-Fi aramasını kullanabileceğiniz anlamına gelir. Simgenin yanında operatörünüz de yer alır.

iPhone’unuzun internete Wi-Fi üzerinden bağlı olduğu anlamına gelir.

VPN kullanarak bir ağa bağlı olduğunuz anlamına gelir.

Bir uygulamanın ya da bir web sitenin konum servisini kullandığı anlamına gelir.

Ağ etkinliği olduğu anlamına gelir.

Çağrı yönlendirmenin açık olduğu anlamına gelir.

Uçak modunun aktif olduğu anlamına gelir.

Teletipin aktif olduğu anlamına gelir.

Bu simge, yön kildiinin aktif olduğu anlamına gelir. Yön kilidi aktif olduğu sürece ekranınızı döndüremezsiniz.

Bu simge, rahatsız etme özelliğinin aktif olduğu anlamına gelir. Bu özellik aktif olduğu sürece uyarılar, aramalar ve bildirimler sessiz moda alınır. Sadece alarm çalar.

iPhone cihazınızın iTunes ile eşzamanlama işlemini gerçekleştirdiği anlamına gelir.

Cihazınızın kilitli halde olduğunu belirtir.

iPhone’unuza bir kulaklığın takılı olduğu anlamına gelir.

Alarmın kurulu olduğu anlamına gelir.

Cihazınızın pil seviyesini gösterir. Simgenin rengi sarı ise düşük güç modu aktif, kırmızı ise cihazınızın şarjı %20'den azdır.

iPhone’unuz ile eşlenmiş Bluetooth cihazınızın pil seviyesini gösterir.

iPhone’unuzun başka bir iOS cihazının kişisel erişim noktası üzerinden internete bağlı olduğu anlamına gelir.

Cihazınızın şarj olduğu anlamına gelir.

iPhone’unuzun CarpPlay’e bağlı olduğu anlamına gelir.

İphone’unuzun Durum Çubuğunda Yer Alan Mavi, Kırmızı Ve Yeşil Renkler

iPhone cihazlarının durum çubuğunda yer alan her rengin bir anlamı vardır. iPhone 8 veya önceki modellerde renk, durum çubuğunu tamamen kaplıyordu. iPhone X ve sonraki modellerde ise renk, saat simgesinin arka planında yer alıyor.

iPhone’unuzda bir uygulama konumunuzu aktif olarak kullandığını, kişisel erişim noktası açık olduğunu veya ekran yansıtma özelliğinin aktif olduğu anlamına gelir.

iPhone’unuz ile telefon görüşmesi yaptığınız anlamına gelir.

iPhone’unuzda ekran veya ses kaydı gerçekleştirildiği anlamına gelir.