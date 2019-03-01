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  4. iPhone ile Çekilen En İyi Fotoğraflar (ShotoniPhone - 2019)

iPhone ile Çekilen En İyi Fotoğraflar (ShotoniPhone - 2019)

ShotoniPhone 2019 Kazananları

Alex Jiang (Amerika), iPhone XS Max

Erkan Calp
Erkan Calp - | Galeriler

Dünyanın dört bir yanından iPhone’la çekilen en iyi fotoğraflar bu galerimizde. iPhone kullanıcılarının "Shot on iPhone" etiketiyle sosyal ağlardan paylaştığı fotoğraflar arasından en güzel 10 tanesi Apple tarafından seçiliyor ve belli şehirlerin reklam panolarında, Apple mağazalarında ve online olarak sergileniyor, öne çıkarılıyor.

Shot on iPhone Challenge’ın kazananları Pete Souza, Austin Mann, Annet de Graaf, Luísa Dörr, Chen Man, Phil Schiller, Kaiann Drance, Brooks Kraft, Sebastien Marineau-Mes, Jon McCormack ve Arem Duplessis tarafından seçiliyor. iPhone 7’den Xs Max’e farklı modellerle çekilen fotoğraflar, renkli şehir manzaralarından ilginç hayvanlara yaratıcı yansımalardan sıradan güzelliklere farklı temalar taşıyor.

Not: Fotoğrafların orijinallerine Apple sitesinden bakabilirsiniz.

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