iPhone iOS 13 Beta Sorunları ve Çözümleri (Public Betayı İndirip Yüklemeden Bakın!)

iOS 13 / iPadOS 13 Public Beta 2’nin indirilmeye açılmasıyla sorular gelmeye başladı. "Şimdi iOS 13 Beta yüklenir mi?" "iOS 13 Beta’yı iPhone’a indirmeli miyim?", iOS 13 Beta sürümdeki buglar (hatalar) neler? , iOS 13 Public/Developer Beta indirme ve yüklemede karşılaşılan sorunlardan günlük kullanımda karşılaşabileceğiniz iOS 13 Beta sorunları ve çözümlerine bu yazıda değindik.

Apple’ın mobil işletim sistemi iOS 13 / iPadOS 13 final sürümü bildiğiniz üzere Eylül ayında tanıtılacak yeni iPhone’larla birlikte indirilmeye açılacak. Aslında iPhone kullanıcıları iOS 13 Beta’yı, iPad kullanıcıları da iPadOS 13 Beta’yı bir süredir deneyimliyor ancak ilk beta sürüm fazla bug (hata) içereceği düşünüldüğünden çoğu kullanıcı ikinci betayı bekliyor. iOS 13 Public Beta 2’nin indirilmeye açılmasıyla birlikte karşılaşılan ortak sorunları bir araya toplayalım dedik. iOS 13 Public Beta’yı indirmeyi düşünen kullanıcılara faydası olacağını düşünüyoruz.

Karanlık mod, fotoğraf ve video uygulamalarında üçüncü parti uygulamalara ihtiyacı kaldıran yeni düzenleme araçları, hızlandırılmış Face ID ve uygulama açılışları, boyutu azaltılmış uygulama güncellemeleri, Google Haritalar’a bir adım daha yaklaşan yeni Apple Maps, iOS cihazların kaybolması/çalınması durumunda offline modda dahi çalışan yeni Bul (Find My) uygulaması, otomasyonlarla daha da güçlenen Siri Kestirmeler, yeni Memoji kişiselleştirme seçenekleri, Notlar, Anımsatıcılar, Sağlık gibi yüklü gelen Apple uygulamalarında işe yarar yenilikler, iPhone’un pil sağlığını koruyan iyileştirilmiş pil şarjı seçeneği, gizlilik ve güvenlik noktasında önemli iyileştirmeler ile harika bir yazılım güncellemesi olan iOS 13, iPhone SE modeline bile geleceğinden kullanıcılar heyecanlı. iOS 13 final sürümün gelmesini beklemeyip bir an önce son iOS sürümünü deneyimlemek isteyenler için iOS 13 Betada karşılaşabilecek olası sorunlara ve çözümlerine bu yazıda yer verdik.

iOS 13 Yüklenmiyor

1 - iOS 13 Beta’yı indirdiniz ancak yüklerken “Unable to Install Update (Güncelleme Yüklenemedi)” hatasını alıyorsanız:

iPhone’unuzun internete bağlı olduğundan emin olun.

iPhone’unuzu yeniden başlatmaya zorlayın.

İndirilen güncellemeyi silin ve güncelemeyi yeniden indirip yüklemeyi deneyin.

Cihazınızda boş alan açın. (Genellikle güncelleme boyutunun iki katı kadar boş alan olmak gerekir)

Ayarlar - Genel - Yazılım Güncellemesi ile güncellemeyi indiremiyorsanız, iTunes’tan güncellemeyi deneyin.

iOS 13 Güncelleme Doğrulanamadı

2 - iOS 13’ü yüklerken “Verifying Update (Güncelleme Doğrulanıyor)” açılır ekranının çıkması normal ancak 10 dakikadan daha uzun süre kaybolmaması normal bir durum değil. Güncelleme doğrulanamadı hatası alırsanız şunları deneyin:

iPhone’unuzun güvenli WiFi ağına bağlı olduğundan emin olun.

iPhone’unuzu yeniden başlatmaya zorlayın.

iOS güncellemesini silin ve tekrar indirin. Genel - iPhone Saklama Alanı’na gidin ve yazılım güncellemesine dokunun ve ardından kırmızı Güncellemeyi Sil’e dokunun. Bundan sonra, Ayarlar - Genel - Yazılım Güncellemesi’ne geri gidip güncellemeyi tekrar indirmeyi ve yüklemeyi deneyin.

iOS 13 Güncelleme İstendi Çıktı, Güncelleme Devam Etmiyor

3 - iOS 13 indirme aşamasında “İndirmeye Devam Et” veya “Güncelleme İstendi” çıkıyor, indirme sürmüyorsa:

Beta profili kaldırın, iPhone’unuzu yeniden başlatın ve profili tekrar yükleyin.

WiFi’a bağlı olduğunuzdan emin olun. Bağlantının zayıf olması veya kablosuz ağa bağlanmamış olmak bu sorunu doğurabilir.

Cihazınız dondu ve hiçbir işlem yapamıyorsanız, hard reset atabilirsiniz.

iOS 13 Pil (Batarya) Sorunu - iPhone'un Şarjı Az Gidiyor

4 - iOS 13’ü yükledikten sonra iPhone’unuzun şarjının daha az gittiğini hissediyorsanız:

Ayarlar - Pil - Düşük Güç Modu yolunu izleyerek pil tasarrufu sağlamak adına düşük güç modunu açın.

Pili korumanın diğer bir yolu da ekran parlaklığını azaltmak ve animasyonları kapatmaktır.

iOS 13 WiFi ve Bluetooth Bağlantı Sorunu

5 - iOS 13’e güncelledikten sonra sık sık WiFi ağından kopma veya WiFi ağını açamama sorununa ek olarak Bluetooth’un çalışmaması sorununu yaşıyorsanız:

Uçak modunu açın ve kapatın. Bu, iPhone’unuza bağlı tüm ağların bağlantısını kesecek ve ağlara tekrar bağlanmasını sağlayacak.

Buna ek olarak, ağ ayarlarını sıfırlayabilirsiniz. Bu, ağınıza ilişkin tüm sorunları çözecektir. Tek yapmanız gereken; Ayarlar - Genel - Sıfırla - Ağ Ayarlarını Sıfırla yolunu izlemek.

iOS 13 Arama ve Mesaj Gönderme Sorunu

6 - iPhone’unuzda arama yapamıyor veya mesaj gönderemiyorsanız, hücresel veriye ilişkin sorunu çözmek için:

Öncelikle Uçak moduna alın.

Sonra ağ ayarlarını sıfırlayın.

Mobil veri çalışmıyorsa iPhone’unuzu yeniden başlatın veya yeniden başlatmaya zorlayın.

iOS 13 Bildirim Sorunu, Bildirimler Gelmiyor

7 - iOS 13 güncellemesinden sonra bildirimleri alamamaya (iMessage, Facebook, Instagram vs.) başladıysanız:

Rahatsız Etme modunun açıp olmadığından emin olun. Ayarlar - Rahatsız Etme’ye giderek kapalı konumda olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Bazı uygulamalarda bu sorunu yaşıyorsanız, Ayarlar - Bildirimler’e giderek bildirimlerin gelmediği uygulama/uygulamalara dokunup başlık ve uyarıları açın.

iPhone’unuzu yeniden başlatın.

Ayarlar - Bildirimler - Önizlemeleri Göster’i Her Zaman olarak ayarlayın.

Ayarlar - Genel - Sıfırla ve Tüm Ayarları Sıfırla’ya dokunun.

iOS 13 Face ID Çalışmıyor

8 - iPhone X ve daha yeni model kullanıcısı olarak Face ID’nin çalışmaması sorunu yaşıyorsanız:

iPhone’unuzu yeniden başlatmaya zorlayın.

Ön kameranızın temiz olduğundan emin olun. Temiz bir bezle silmenizde fayda var.

Sorun çözülmediyse, iPhone’unuzun tüm ayarlarını sıfırlayın. Ayarlar - Genel - Sıfırla - Tüm Ayarları Sıfırla. Bu, verilerinizi silmeyecek ancak cihazınızda kayıtlı ayarları silecektir.

iOS 13 Touch ID Çalışmıyor, Parmak İzi Okumuyor

9 - Touch ID, parmağınızı tanımıyor veya iPhone’unuzun kilidini açmıyorsa:

iPhone’unuzu yeniden başlatmaya zorlayın.

Parmak izi tarama bölümünün temiz olduğundan ve yağlı olmadığından emin olun. Daha iyi sonuç için temizleyin.

Mevcut parmak izlerini silin ve yeni parmak kaydedin.

iPhone’unuzda tüm ayarlarını sıfırlayın. Ayarlar - Genel - Sıfırla - Tüm Ayarları Sıfırla’ya gidin.

iOS 13 Bazı Uygulamalar Düzgün Çalışmıyor

10 - iOS 13 Betada bazı uygulamaların düzgün çalışmama ihtimali oldukça yüksek. Örneğin; popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp’ta bağlanmama/açılmama sorunu yaşıyorsanız:

Uygulama için güncelleme yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol edin. iOS 13’te uygulamaları güncellemek için izlemeniz gereken adımlar biraz farklı. App Store’u açıp profil resminizi dokunmanız ve aşağı inip bekleyen güncelleme olup olmadığını kontrol edin.

Güncelleme yoksa veya güncellemenize rağmen sorun devam ediyorsa, iPhone’unuzu yeni başlatmaya zorlamayı deneyin.

iOS 13 Güncellerken iPhone Kurtarma Modunda Kaldı, Apple Logosu ve Siyah Ekran Gitmiyor

11 - iOS 13’e güncelleme veya iOS 12’ye geri dönme (sürüm düşürme) aşamasında iPhone’unuz kurtarma modunda, Apple logo veya siyah ekranda kaldıysa:

iPhone’unuzu yeniden başlatmaya zorlayın.

iPhone’unuzu iTunes’ta geri yükleyin. Bu, iPhone’unuzu fabrika ayarlarına döndürecektir ancak önceden yedek almanızda fayda var çünkü ger yüklemeden sonra tüm veriler siliniyor.

iOS 13 Aramaları Alamıyorum, Meşgul Çalıyor

12 - iOS 13 güncelleme sonrası aramaların alınmaması/arandığınızda meşgul çalması sorunuyla (iPhone X/XS ve XR modellerinde) karşılaşıyorsunuz:

Uçak modunu açıp kapatın. Ayarlar’a gidin Uçak Modu’nu açıp birkaç saniye bekleyin, ardından kapatın.

Rahatsız Etme ayarlarınızı kontrol edin. Ayarlar - Rahatsız Etme’ye gidin ve kapalı olduğundan emin olun.

Telefon numarasını engelleyip engellemediğini kontrol edin. Ayarlar - Telefon - Arama Engelleme yolunu izleyerek engellenen kişiler listenize bakın.

Arama Yönlendirme’nin açık olup olmadığına bakın. Ayarlar - Telefon - Arama Yönlendirme’ye gidin ve kapalı olduğundan emin olun.

SIM kartınızı çıkarıp tekrar takın.

Ağ ayarlarınızı sıfırlayın. Ayarlar - Genel - Sıfırla - Ağ Ayarlarını Sıfırla yolunu izleyin. Bu, WiFi şifreleri, öncelikli ağlar, VPN ayarları dahil tüm mevcut kayıtlı ayarları sıfırlayacaktır.

iOS 13 Bul (Find My) Uygulamasında Yakındaki Tüm Apple Cihazları Görüyorum

13 - iPhone’umu Bul uygulamasının adı iOS 13’te Bul (Find My) olarak değişti ve artık cihaz internete bağlı olmasa bile takip edilip yeri tespit edilebiliyor. Bu özellik Bluetooth bağlantısıyla çalışıyor. Dolayısıyla Bluetooth bağlantınız aktif olduğu sürece komşularınız ve yakınınızdakiler de cihazınızı görebiliyor. Hiç tanımadığınız cihazların sizi izleyebilmesi hoşunuza gitmediyse:

Ayarlar - iCloud’a gidin. Aşağı inip iPhone’umu Bul’a dokunun.

iPhone’umu Bul’u kapatın. Apple kimliğiniz ve parolanızı girmeniz istenecektir.

iOS 13 Uygulamalar İndirilmiyor / Güncellenmiyor Sorunu

14 - iOS 13’te uygulamalar indirilmiyor veya güncellenmiyorsa:

Hücresel veri üzerinden uygulamayı indirmeyi deniyorsanız WiFi’a geçin ve 200MB olarak önceden ayarlanmış mobil veri indirme sınırını sınırsız olarak seçerek kaldırın. Ayarlar - iTunes ve App Store - Uygulama İndirmeleri yolunu izleyin ve Her Zaman İzin Ver’i seçin.

App Store’u yeniden başlatın. App Store uygulamasından çıkmaya zorlayın ve yeniden açarak uygulamayı tekrar indirmeyi deneyin.

Uygulama simgesini ana ekranınızda görüyor ancak indirme yavaş veya sürmüyorsa, uygulama simgesine sert basıp çıkan ekrandan İndirmeye Devam Et’e dokunun.

Apple ID ödeme yöntemlerinizi kontrol edin. Uygulama indirmek için Apple ID’nizde bir ödeme yönteminizin olması gerekir.

App Store’dan çıkış yapıp giriş yapın.

iPhone ayarlarını sıfırlayın.

iOS 13 Bazı Uygulamalar Çöküyor

15 - Apple’ın kendi uygulamaları (Sağlık ve Haritalar gibi) dahil uygulama çökme sorunu yaşıyorsanız:

iOS ve uygulama için güncelleme yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol edin.

Çöken uygulamayı kapanmaya zorlayın ve yeniden başlatın.

iPhone’unuzu yeniden başlatın.

iPhone’unuzda boş alan açın.

iOS 13 Mesajlar Gitmiyor/Gönderilmiyor

16 - iOS 13 güncelleme sonrası mesaj gönderirken “Mesajınız gönderilmiyor. Bu mesajı göndermek için tekrar dokunmayı deneyin.” hatası alıyor, mesaj gönderip alamıyorsanız:

Hücresel veya WiFi ağına bağlı olup olmadığınızı kontrol edin.

Alıcının telefon numarasını/e-posta adresini kontrol edin.

Mesajlar uygulamasından çıkın ve yeniden başlatın.

Cihazınızı yeniden başlatın.

iMessage sistem durumunu kontrol edin. (https://www.apple.com/tr/support/systemstatus/)

Ağ ayarlarını sıfırlayın.

iOS 13 FaceTime'da Bağlantı Sorunu

17 - FaceTime’da bağlantı sorunu yaşıyorsanız:

Ayarlar’a gidin ve WiFi’ı kapatın, ardından tekrar açın veya başka WiFi bağlantısını kullanın.

Ayarlar - FaceTime’a gidin, kapatın ve tekrar açın.

Cihazınızı yeniden başlatın.

FaceTime’a kapanmaya zorlayın, ardından yeniden başlatmayı deneyin.

iOS 13 Notlar Uygulaması Sürekli Çöküyor

18 - Notlar uygulaması sıklıkla çöküyorsa:

Yüklemenin tamamlanması için iPhone’unuzu yeniden başlatmaya zorlayın.

Ayarlar - Hesabınız - iCloud - Not’a gidip devre dışı bırakın ve tekrar etkinleştirin.

iOS 13 iPhone Kendiliğinden Kapanıp Açılıyor

19 - iPhone’unuzu kullanmadığınızda yeniden başlatma sorunu yaşıyorsanız:

iPhone’unuza hard reset atın.

Belirsiz uygulama sorularından kaçınmak için arka planda çalışan uygulamaları kapatın.

Uyumluluk sorunu yaşamamak için uygulamaları son sürüme güncelleyin.

Şüpheli uygulamaları kontrol edin ve kaldırın. Ayarlar - Gizlilik - Analizler - Analiz Verileri yolunu izleyerek analiz verilerinin bir listesini bulabilirsiniz.

Güncelleme hataları genellikle depolama alanı azaldıktan sonra geldiğinden verileri temizleyin ve boş alan açın.

Güncelleme sorununu çözmenin bir diğer yolu da tüm ayarları sıfırlamak. Endişelenmeyin, verileriniz silinmez.

Tüm olası sorunları gidermek için iPhone’unuzu sıfırlayın.

iOS 13 Ekran Gecikme Sorunu

20 - Ekran gecikmesi sorunu yaşıyorsanız: