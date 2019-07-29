iPhone Şarj Süresini Hızlandıracak 5 İpucu

iPhone cihazların şarjını mevcut hızından daha yüksek bir hızda şarj etmek, her iPhone kullanıcısının isteyeceği bir şeydir. Şarj hızınız çok düşük olabilir ya da sadece şarj hızını artırmak istiyor olabilirsiniz. iPhone cihazlarınızın daha hızlı şarj olmasını sağlamak için yapılabilecek birkaç işlem var ama bunların şarj hızını büyük ölçüde değiştirmeyeceğini de bilmeniz gerekiyor.

Bu yazıdaki ipuçları sadece telefonunuzu mevcut hızınızın biraz daha üzerinde şarj etmenizi sağlar. İşte iPhone şarj süresini hızlandıracak 5 ipucu!

1. iPhone güç adaptörü yerine iPad güç adaptörünü tercih edin.

Bir iPad’iniz varsa muhtemelen iPad’in güç adaptörüne de sahipsinizdir. iPad’in güç adaptörünün 10W veya 12W’luk bir watt değerine sahip olduğunu görünce iPhone’unuzu cihazınız ile birlikte gelen 5W güç adaptöründen daha hızlı şarj etmek için kullanabilirsiniz.

2. iPhone’unuzu şarj ederken uçak modunu aktifleştirin.

iPhone’da yer alan bileşenlerin çoğu etkin olduklarında enerji harcar. Bu bileşenlerin birçoğu uçak modu özelliği kullanılarak devre dışı bırakılabilir ve böylece iPhone’unuzun enerji tasarrufu yapması sağlanmış olur.

iPhone’unuzu uçak moduna aldığınızda cihazın baz istasyonu ile bağlantısı kesilir. Dolayısıyla iPhone, sürekli olarak baz istasyonuna bağlanmaya veya bağlı kalmaya çalışmaz.

3. iPhone’unuzu şarj ederken kapatın.

Bir önceki maddede yer alan ipucunda da belirttiğimiz gibi iPhone’u kapatmak, telefonunuzun bataryadan güç çekmesini tamamen durduracağı anlamına gelir.

iPhone’unuzu şarj ederken kapattığınızda tıpkı uçak moduna aldığınızdaki gibi baz istasyonu ile doğal olarak bağlantısı kesilir. Böylece iPhone, sürekli olarak baz istasyonuna bağlanmaya veya bağlı kalmaya çalışmayacağı için daha hızlı şarj olur.

4. iPhone’unuzu serin bir yerde şarj edin.

Ortam sıcaklığı, iPhone’un şarj hızını etkileyebilir. Sıcaklık yüksek ise iPhone’unuz hızlı şarj olmayabilir. Aynı durum, telefonunuzu çok soğuk bir ortamda şarj etmek için de geçerlidir. iPhone’unuzu maksimum verimlilikle şarj etmek için önerilen oda sıcaklığı 20°C ile 30°C arasındadır.

5. Şarj esnasında çalışan tüm gereksiz uygulamaları kapatın.

Arka planda çalışan uygulamalar, iPhone’unuzun bataryasından daha fazla güç çekmesine yol açar. Bu nedenden ötürü, yoğun güç tüketimine neden olan gereksiz uygulamalardan birkaçının kapatılması, enerji tasarrufu sağlar ve elbette ki bu da cihazınızın daha hızlı şarj olmasını mümkün kılar.