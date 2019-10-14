Türkiye’de iPhone fiyatlarının yüksek olması nedeniyle iPhone ikinci el fiyatlarına bakan, ikinci el iPhone satın alan çok fazla kişi var. Yeni iPhone’u ucuza almak için mevcut telefonlarını satan kişiler de var. Bu blog yazımızda iPhone’u satmadan önce yapılması gerekenlerden bahsettik.

iPhone 11, 7299 TL fiyat etiketiyle; iPhone 11 Pro 10.999 TL fiyat etiketiyle; iPhone 11 Pro Max 11.999 TL fiyat etiketiyle 18 Ekim’de Türkiye’de satışa sunulacak. Yeni iPhone fiyatları her zamanki gibi cep yakıyor. iPhone 11’i direk Türkiye, Amerika veya başka ülkeden satın alacaklar olduğu gibi, iPhone Xs, Xs Max, X, 8 Plus gibi eski iPhone’ları daha uygun fiyata satın almak için iPhone 11’in çıkışını bekleyenler de var. iPhone ikinci el fiyatları da pek uygun olmadığından çoğu kullanıcı mevcut iPhone’larını satıp üzerine ekleyerek satın almayı düşünüyor. Peki, iPhone’u satmadan önce yapılması gerekenler neler? iPhone’u satmadan önce sıfırlama dışında hangi işlemler yapılmalı? Bu yazıda iPhone’unuzu satmadan önce kesinlikle yapmanız gereken 8 şeyi listeledik. Aşağıdaki basit adımları takip ederek, fotoğraf ve videolarınız, e-postalarınız, mesajlarınız gibi başkası tarafından görülmemesi gereken kişisel verilerinizi korumaya alabilirsiniz.

iPhone'u Satmadan Önce Yapılması Gerekenler

1 . Apple Watch eşlemesini kaldırın

iPhone’unuzda Watch uygulamasını açın. Saatim sekmesinde en üstte saatinize dokunun, ardından i simgesine dokunun. En altta Apple Watch Eşlemesini Kaldır bağlantısına dokunarak Apple Watch eşleme kaldırma işlemini başlatın.

2 . iPhone’u yedekleyin

iPhone’unuzun verilerini silmeden önce, öncelikle verilerinizin bir yedeğini almanız önemli. Böylece yeni iPhone’a geçtiğinizde verilerinizi olduğu gibi geri yükleyebilirsiniz; hiçbir kaybınız olmaz. iPhone yedekleme işlemi oldukça basit. iTunes veya iCloud ile iPhone’unuzu yedekleyebilirsiniz.

iPhone iCloud Yedekleme Adımları:

Aslında iPhone’unuz şarjda ve kilitliyken yani uzun süre kullanılmadığında iCloud iPhone’daki tüm verileri otomatik olarak yedekler. Ancak bu işlemi istediğiniz zaman elle de yapabilirsiniz.

WiFi ağına bağlı olduğunuzdan emin olun.

Ayarlar’a gidin.

En üstte isminize dokunun, ardından iCloud’a dokunun ve sayfada aşağı inerek iCloud Yedekleme’yi bulun.

Şimdi Yedekle’ye dokunarak iCloud yedeklemesini başlatın.

iPhone iTunes (Bilgisayara) Yedekleme Adımları:

iPhone’unuzu bilgisayara bağlayın.

iTunes otomatik olarak açılacaktır. Sol bölmede Aygıtlar altında iPhone’unuzu seçin.

Aygıta sağ tıklayın (veya Control’a tıklayın) ve Yedekle’yi seçin.

3 . iCloud ve iTunes ve App Store’dan çıkış yapın

iOS 10.3 veya daha yeni sürüm kullanıyorsanız, Ayarlar’a gidin, adınıza dokunun, aşağı inip Çıkış Yap’a dokunun. Apple ID parolanızı girin ve Kapat’a dokunun.

iOS 10.2 ve daha eski sürüm kullanıyorsanız, Ayarlar - iCloud - Çıkış Yap’a dokunun. Tekrar Çıkış Yap’a dokunun, ardından Aygıttan Sil’e dokunun ve Apple ID parolanızı girin. Ardından Ayarlar - iTunes ve App Store - Apple ID - Çıkış Yap yolunu izleyin.

4 . iPhone’umu Bul’u kapatın

iPhone’umu Bul’un kapalı olduğundan emin olmanız gerekir. iPhone’umu Bul’u kapatmak için Apple ID ve parolanızı girmeniz gerekir. İzlemeniz gereken adımlar şöyle:

iPhone’umu Bul Kapatma:

Ayarlar - Adınız - iCloud - iPhone’umu Bul yolunu izleyin.

iPhone’umu Bul’u dokunarak kapatın. Apple ID ve parolanızı girmeniz istenecektir.

Not: iPhone’umu Bul’u bilgisayardan da kapatabilirsiniz. iCloud.com'a veya başka bir cihazdan iPhone’umu Bul’a giriş yapın, aygıtı seçin ve Sil’i seçin. Aygıt silindikten sonra Hesaptan Kaldır’a tıklayın.

5 . iPhone’unuzda iMessage kaydını silin

iMessage’ı kapatmadığınız sürece, iPhone’unuz size mesaj göndermeye devam eder, hatta cihazı satmış olsanız bile. Bunu önlemek için, aşağıdaki adımları takip ederek iMessage’ı kapatın.

iMessage Kayıt Silme:

Ayarlar’a dokunun ve Mesajlar’a gidin, ardından iMessage’ı kapalı konuma getirin. iPhone’unuza erişiminiz yoksa, Apple’ın Deregister iMessage sayfası üzerinden iMessage’ı kapatabilirsiniz. Kayıt silme tamamlandıktan sonra, telefon numaranız iMessage servislerinden kaldırılır.

6 . iPhone tüm verileri ve ayarları silin

Verilerin yedeğini aldığınızdan emin olduktan sonra aşağıdaki adımları takip ederek iPhone’unuzu tamamen silin. Bu işlemin yarıda kesilmesi cihazınızda sorunlara neden olabileceğinden, iPhone sıfırlama işlemine başlamadan önce, telefonunuzu şarja takmanızda fayda var.

iPhone Sıfırlama (iPhone “Tamamen” Silme) Adımları:

Ayarlar - Genel’e dokunun. Aşağı inerek Sıfırla’ya dokunun.

Tüm İçerik ve Ayarları Sil seçeneğine dokunun.

iPhone’unuza parola koyduysanız veya Sınırlama parolanız varsa, parolanızı girmeniz istenecektir.

Parolanızı girdikten sonra, iPhone’unuzdaki tüm veri ve ayarları silmek istediğinizden emin olup olmadığınızı soran bir uyarı penceresi çıkacaktır.

“iPhone’u Sil”e dokunarak iPhone’u sıfırlama işlemini başlatın.

Bu işlem esnasında Apple logosu ve ilerleme çubuğu görünecektir. İşlemin süresi, iPhone’unuzda ne kadar veri olduğuna bağlı birkaç dakika da sürebilir birkaç saate de çıkabilir. Unutmadan, Google, Dropbox gibi Apple hesabınıza bağlı online servislerden çıkış yapın ve hesabınızın bağlantısını kesin.

7 . Apple ID hesabınızdan iPhone’u kaldırın

Apple hesabınızın iPhone’unuzla bağlantısını da kesmelisiniz. Apple’ın web sitesinden iPhone’unuzun kaydını sildiğinizde iPhone’unuzun Apple ID’nizle bağlantısını da kesmiş olursunuz.

iPhone Apple Kimliği Kaldırma Adımları:

https://appleid.apple.com/account/manage adresine gidin.

Oturum açın.

Aygıtlar altında iPhone’unuza tıklayın.

Açılır pencerede “Hesaptan Sil”e tıklayın.

8 . Telefonun kilidini açtırın (Kontratlı iPhone aldıysanız)

iPhone’u bir operatörden kontratlı olarak satın aldıysanız, cihazı satmadan önce operatörünüze başvurarak kilidini açtırmayı unutmayın. iPhone’unuzun kilidinin açılması farklı operatörlerle kullanılabilmesini sağlar. Farklı bir operatörle kullanmak üzere iPhone’un kilidini açma hakkında Apple’ın kendi sitesinde detaylı bilgi mevcut.

iPhone, iPad veya iPod Touch'ınızı satmadan, başkasına vermeden veya takas etmeden önce yapmanız gerekenlere daha detaylı olarak Apple destek sayfasından ulaşabilirsiniz.