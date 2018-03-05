iPhone X Çentiğine Sahip 2018 Android Telefonlar

Tamindir olarak yerinde takip ettiğimiz Mobil Dünya Kongresi 2018 etkinliğinde en dikkat çeken, akılda kalan teknolojiler her zaman olduğu gibi akıllı telefonlar oldu.

MWC (Mobile World Congress) 2018 etkinliğinde tanıtılan akıllı telefonlar arasında Asus Zenfone 5 öne çıktı. Qualcomm’un en yeni mobil platformunu taşıyan oldukça güçlü bir telefon olmasına karşın donanımından ziyade iPhone X’un çentiğini taşıyan tasarımıyla konuşuldu. Zenfone 5, etkinliğin öne çıkan ismi olsa da iPhone X çentiğini taşıyan tek telefon değildi. LG’nin aynı etkinlikte basına kapalı kapılar ardında sergilediği G7, Huawei’nin Mart ayında Paris’te düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağı yeni telefonu P20 (P20 Pro ve P20 Lite), 2018’in ikinci çeyreğinde tanıtılacağı tahmin edilen OnePlus 6 gibi herkesçe bilinen telefonların yanında Oppo R15, Ulefone X, Ulefone T2 Pro, Noa N10, LEAGOO S9, OUKITEL U18 gibi az bilinen, fazla satılmayacağı aşikar telefonlarda da iPhone X çentiği mevcut. Tabii ki şu an için bildiklerimiz bunlar; modeller bunlarla sınırlı kalmayacaktır.

iPhone X’un belki de satışlarının bu kadar düşük olmasının sebeplerinden en önemlisi olan çentik, 2018 Android telefonların ekranını - istesek de istemesek de - süsleyecek. iPhone X çentiği hakkında düşüncelerinizi yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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