iPhone X'dan Daha Pahalı 11 Telefon

Apple’ın 10. yıl özel telefonu iPhone X’un Türkiye fiyatı 6099 TL; yurt dışında satın almayı düşünenlerin de en az 1000 $ vermesi gerekiyor. iPhone X’u bu denli pahalı yapan şey; çentiği saymazsak hayran kaldığımız OLED ekranı ve Touch ID’nin yerine gelen gelişmiş yüz tanıma sistemi Face ID’yi de içine alan sensörleri. Yurt dışındaki kullanıcıların da gereksiz pahalı gördüğü bu telefondaki teknolojileri tartışmayı bir süreliğine durduralım ve şu anda satın alınabilir - muhtemelen sınırlı sayıda - en pahalı telefonlar listesine bir bakalım.

Galeride sıraladığımız akıllı telefonlar, tahmin edeceğiniz üzere köşeden köşeye ekran, Face ID gibi özelliklerin hiçbirine sahip değiller. Onları pahalı yapan şey; eşsiz tasarımları, üretiminde kullanılan materyaller. Fiyatı bir kenara çoğuna son kullanıcı olarak bakmayacağımız bu telefonlar, zenginler ve çılgınlar için özel olarak tasarlanmış. İşte fiyatlarıyla dudak uçuklatan o telefonlar:

Dünyanın En Pahalı Telefonları:

Solarin ($14,000)

Dünyanın en güvenli telefonu olarak gösterilen Solarin, 14.000 $ fiyat etiketine sahip. Özel bir Android işletim sistemi üzerinde çalışan telefonun arka tarafında gördüğünüz şey çift kamera değil. Oradaki düğme, sadece giden sesli aramalar yapabilmenizi ve mesajlarınızı şifreleyerek korumanızı sağlayan bir moda geçiş yapmanızı sağlıyor. Bulut depolama servislerinde saklanan özel fotoğraflara erişip para sızdıran hacker’lara karşı yüksek güvenlik sunan telefonu üreten şirkete Hollywood yıldızlarının destek vermesi de ilgi çekici.

Gresso Meridian Black ($9,500)

Sadece 999 adet üretilen Gresso Meridian Black, tek bir titanyum parçasından üretilmiş. Ustalık eseri cilalı altından tuşlarının yanında retro görünümüyle dikkat çeken telefon, 32GB dahili depolama alanı, 3 megapiksel kamerası ve çift SIM kart desteği ile teknik açıdan son derece zayıf olduğunu gösterse de şık bir telefon.

Goldvish Eclipse – Magic Onyx Alligator ($7965)

Gövdesinde siyah timsah derisinin kullanıldığı Goldvish Eclipse – Magic Onyx Alligator adlı telefon, Instagram’da selfie paylaşmayı sevenleri tatmin edecek 5 megapiksel ön kamerayla geliyor. Android Cyanogen’in son sürümüyle çalışan telefonda dört çekirdekli Snapdragon işlemci yer alırken, 64GB dahili depolama alanı sunuyor. Telefonu beğendiyseniz 7975 $'ı gözden çıkarmanız gerekiyor.

VIPN Black Diamond ($300,000)

Görünümüyle eski tuşlu telefonlarımızı hatırlatan VIPN Black Diamond’ın özelliği; joystiği ve arka yüzüne yerleştirilmiş çift elmas. Singapurlu tasarımcı Jaren Goh’un imzasını taşıyan telefonda 2GB SD kart yer alıyor. 2.1 inç dokunmatik ekranı dışında geleneksel tuşları ile dikkat çeken telefondan sadece beş adet üretilmiş.

Savelli Champagne Diamond ($57,000)

18 karat pembe altın, 395 beyaz ve konyak pırlanta işlemeli gövdesi ile kendisine çeken Savelli Champagne Diamond adlı telefon, İsviçreli tasarımcı Alessandro Savelli’nin eseri. Savelli’ye ait bir uygulama olan “My Jardin Secret” ile özelleştirilmiş Android işletim sistemi üzerinde çalışan telefonun fiyatı 57.000 $.

Vertu Signature Touch ($10,800)

10.800 $ fiyat etiketiyle satışta olan Vertu Signature Touch’ı özel kılan şey ismini bilmediğimiz bir İngilizce sanatkar tarafından yapılması. “El emeği göz nuru” diyebileceğimiz telefonda Qualcomm’un sekiz çekirdekli Snapdragon 810 işlemci, 4K video kaydına izin veren 21MP kamera, Londra Senfoni Orkestrası’nın bestelediği zil seslerini kristal netliğinde çalan üst seviye ön yüz hoparlörlere sahip.

Dior Reveries Haute Couture ($102,557)

Kütük görünümünde olan ve sadece 99 adet üretilen Dior Reveries Haute Couture’ın özelliği kasasında 1539 pırlanta ve 46 parça sedef barındırması.

Mobiado Grand Pioneer ($9798)

Kasalarında egzotik malzemeler kullanmayı seven akıllı telefon üreticisi Mobiado’nun Grand Pioneer adını verdiği telefonun batarya koruma yeri Gibeon meteor parçalarından, geri kalan kısmı da uzay araçlarında kullanılan alüminyumdan oluşuyor. Ayrıca düğmeleri safir kristal ve paslanmaz çelik. Nokia Symbian işletim sisteminde çalışan telefondan sadece 350 adet üretilmiş.

Diamond Crypto ($1,300,000)

Güvenlik için milyonlarca dolar harcar mısınız? Rus şirket JSC Ancort’un Avusturyalı kuyumcu ile birlikte ortaya çıkardığı şık telefon, verilerini güvende tutmak isteyen ve göz kamaştırıcı bir telefona sahip olmak isteyenler için tasarlanmış. Telefonun kasası işlemeli pembe altın ve abanozlu katı platinden, oymalı tuşları ve yön düğmesi 28 yuvarlak kesimli elmastan oluşuyor. Windows CE OS ile gelen telefonun ekranı 240 x 320 çözünürlüğünde. Bu telefonu satın almak içinse bir servet ödemeniz gerekiyor: 1.300.000 $.

Lamborghini Alpha One ($2,450)

Lüksler listesinde Lamborghini olmaz mı? Lüks İtalyan siyah deri ile kaplı Lamborghini Alpha One, Qualcomm Snapdragon 820 işlemci, 4GB bellek, 64GB depolama alanı, Android Nougat ile geliyor. Yüksek kalitede ön ve arka kamera ve Dolby Atmos hoparlörleri ile de donanım tarafında güçlü olduğunu gösteren telefonun fiyatı 2450 $.

Goldvish Le Million ($1,179,950)

Gövdesi 18 karat beyaz altın, 120 karat pırlanta ile süslenen Goldvish Le Million, görünümü itibarıyla kullanımdan ziyade sergilenebilecek bir telefon konumunda. Rus oligarşi yöneticisine satılan telefonun fiyatı 1.179.950 $.