iPhone X Plus veya iPhone 9'da Görmek İstediğimiz Samsung S9 Özellikleri

Samsung Galaxy S9 ve S9+, sadece kamera özellikleri ile değil, tasarımlarıyla da etkileyici telefonlar. iPhone kullanıcılarının da kalbini çalan Samsung S serisinin yeni üyesi S9’un rakibi iPhone 9, S9 Plus’ın da iPhone X Plus olacak. Yerinde inceleme şansı bulduğumuz Samsung S9’un beğendiğimiz, 2018 iPhone modellerinde görmek istediğimiz özelliklerini sizlerle paylaşıyoruz.

Samsung, kameraya odaklandığı üst seviye akıllı telefonu S9’u tanıttı. Muhtemel Ağustos sonuna doğru da Note 9’u göreceğiz. Eylül ayında da Samsung’un ezeli rakibi Apple, yeni iPhone’ları tanıtacak. 2018 iPhone modellerinin iPhone 9, iPhone X Plus adlarıyla geleceğini tahmin ediyoruz ancak Apple bizi şaşırtarak tamamen farklı bir isimlendirme yaparak iki yerine üç farklı iPhone ile karşımıza çıkabilir. Yeni iPhone’ların ismi ne olursa olsun, beklentiler büyük. iPhone X’un can sıkan sorunlarının tümünün çözüme ulaştırılacağı, beğenilmeyen çentikli tasarımın iyileştirileceği, yazılım tarafında da kullanıcı deneyimini - olumlu anlamda - etkileyecek düzeltmeler geleceği aşikar. Peki, Samsung’un 2018 amiral gemisi telefonlarında olan özellikleri iPhone 9 veya iPhone X Plus’da görmemiz muhtemel mi? Samsung S9’un çentiksiz sonsuz ekranını iPhone X Plus’da görebilecek miyiz? Samsung S9’un ayarlanabilir diyafram ve ultra ağır çekim yeteneğiyle dikkat çeken kamerasını iPhone 9’da da görebilecek miyiz? Ya da telefonu bir anda masaüstü bilgisayara dönüştüren Dex’e benzer bir aksesuar tanıtılacak mı? İşte Phone 9 veya iPhone X Plus’da görmek istediğimiz Samsung S9 özellikleri.

Çentiksiz Ekran:

iPhone X, neredeyse çerçevesiz ekrana sahip ilk iPhone modeli olmasıyla öne çıkarılsa da sensörleri içine alan çentik bölümü işleri bozdu. Apple, her ne kadar bu bölüme onlarca sensörü sığdırabilmenin büyük bir başarı olduğunu anlatmaya çalışsa da çoğu kullanıcıyı ikna etmeyi başaramadı. Hatta sırf çentik yüzünden Android telefona geçen kullanıcılar bile oldu. Ezeli rakibi Samsung’un sonsuz ekran tasarımını yeni iPhone’larda görebilecek miyiz? sorusunun yanıtını şimdiden verebiliriz. Nisan ayından itibaren geçerli, App Store’da yayınlanacak uygulama ve oyunların iPhone X ile uyumlu olması zorunluluğu getirildi. Bu da demek oluyor ki; sonraki iPhone’larda da beğenmediğimiz çentiği görmeye devam edeceğiz. Sensörleri toplayan çentik bölümüne ufak bir ayar çekilecek, çerçeveler biraz daha inceltilecektir elbette ancak Samsung S9’un sonsuz ekranını 2018 hatta 2019 iPhone modellerinde de görmemiz pek olası değil. Bu arada Samsung S9’un ekranı da mükemmel değil. Edge ekran fazla kullanışlı olmadığı gibi uyumlu ekran koruyucu da bulunamıyor.

DeX:

Samsung’un Note 8 ile birlikte tanıttığı, S9 ile de yeteneklerinin yanında tasarımına da dokunuş yaptığı cihazı Samsung DeX’e benzer bir ürün Apple’dan da bekliyoruz. Telefonda bilgisayar deneyimi yaşatan DeX, Samsung S9 ile daha da geliştirilmiş. Örneğin; trackpad olarak kullanabildiğinizden uygulamaların kontrolü için bir fareye ihtiyacınız olmuyor. Güncellemelerle yeni özelliklerin de eklenmesiyle çok daha kullanışlı hale geleceği aşikar olan DeX’e benzer bir ürün Apple’dan da bekliyoruz. Düşünsenize; iPhone’unuzu masaüstü bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz. Sadece iş değil, eğlence için de (film - dizi izlemek, oyun oynamak) kullanılabilecek ufak bir aksesuar güzel olmaz mıydı?

Değişken Diyaframlı Kamera:

Samsung S9’un kamera yeteneklerini öne çıkarırken Apple’a göndermede bulunmayı ihmal etmedi. Sadece dijital kameralarda gördüğümüz ayarlanabilir diyafram (f/1.5 - f/2.4) teknolojisine sahip ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyan S9, diyaframı ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlıyor. Az ışıklı bir yerdeyseniz f /1.5, gün ışığında da f/2.4 diyaframa geçiş yapıyor cihaz.

Ultra Ağır Çekim Modu (960FPS):

Ayarlanabilir diyafram dışında ultra ağır çekim modu ile şaşırttı. S9 ile 720p kalitede 960FPS slow motion videolar çekebiliyorsunuz. iPhone X’un kamerası 1080p kalitede ancak 240FPS slow motion video çekimine izin veriyor. 2018 iPhone’ların kameralarına ilişkin henüz bir sızıntı yok ancak Samsung S9 hatta Note 9 kadar etkileyici çift arka kamerayla geleceğini tahmin etmek güç değil.

Touch ID Parmak İzi Sensörü:

Apple, iPhone X’da parmak izi okuyucu yerine çok daha gelişmiş bir biyometrik güvenlik seçeneği olan üç boyutlu yüz tanıma teknolojisi Face ID’yi getirmiş; kullanıcılar da eleştiri yağmuruna tutmuştu. Touch ID’nin daha hızlı, pratik çalışan bir sistem olduğu açık. Samsung da bunu düşünerek yeni telefonunda da yüz tanıma, iris taramaya ek olarak parmak izi okuyucuya yer verdi. Note 9’da olmasa da S10 veya Note 10’da ekran altı parmak izi okuma teknolojisini görebiliriz. Apple tarafında Touch ID’li iPhone X görürsek hepimiz için sürpriz olur.

Evet, sizin 2018 iPhone modelleri iPhone X Plus veya iPhone 9'da görmek istediğiniz özellikler neler? Samsung telefonlarda olan hangi özelliğin yeni iPhone'da da olmasını isterdiniz? Bizimle paylaşın.