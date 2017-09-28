iPhone X'un Rakibi Olabilecek 5 Android Telefon

Son yıllarda akıllı telefonların tamamen çerçevesiz ekrana geçeceği söylentileri nihayet gerçek oldu. Konsept tasarımlar birkaç yıldır varlığını sürdürüyordu ve iPhone X ile birlikte beklentilerimiz karşılandı. Akıllı telefonlarda özellik anlamında ilkleri yapmasa bile "en iyisini" yapmasıyla bilinen Apple, tamamen çerçevesiz ekranıyla karşımıza çıkan iPhone X ile yeni bir dönemi başlattı. Bu blogda da iPhone X'a rakip olabilecek 5 Android telefona daha yakından bakacağız.

Blogu hazırlarken Android telefonlarda çerçevesiz ekrana en yakın olanları seçmeye çalıştık. Telefon ekranını tam anlamıyla kullanmamıza izin veren iPhone X, bu zevk için bizlerden 999 dolar talep ediyor. Android cihazlarda ise yüzde 80'e yakın ekran-gövde oranıyla öne çıkan bazı markalar var. Hadi başlayalım.

1- Essential Phone

Android'in kurucusu Andy Rubin tarafından piyasaya çıkarılan Essential Phone, modern bir akıllı telefondan beklediğimiz tüm özellikleri içerisinde barındırıyor. Çerçevesiz ekrana en yakın Android telefonlardan olan Essential Phone, Qualcomm Snapdragon 835 işlemciye, 4GB RAM'e ve 128GB dahili depolama kapasitesine sahip.

2- Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus ikilisi ekranın yanlarında çerçeveye içermemesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Infinity Display olarak adlandıran ekranıyla dikkat çeken Galaxy S8, 5.8 inç AMOLED ekrana sahip. Onun abisi Galaxy S8 Plus'ın ise 6.2 inçlik bir ekranı var. iPhone X'da olduğu gibi Samsung cihazlarında da fiziksel bir Home düğmesi bulunmuyor. Muhteşem ekran ve tasarımın yanı sıra Galaxy S8 modelleri, Snapdragon 835 çipi (bazı bölgelerde Exynos 8895), 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanıyla ön plana çıkıyor.

3- LG V30

LG V30 ile ilgili söyleyebileceğimiz ilk şey, 6 inç Quad HD ve OLED ekrana sahip olduğudur. LG'nin bu serisi daha çok ses ve görsellik anlamında mükemmel özelliklere sahip olmasıyla biliniyor. Tıpkı iPhone X'da olduğu gibi HDR10 ve Dolby Vision uyumlu olduğunu da söyleyelim. Snapdragon 835 çipi, 4GB RAM'i ve 64GB depolama alanı olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Ayrıca LG V30, 32-bit Quad DAC (dijital-analog dönüştürücü) ile geliyor ve Bang&Olufsen ile kurduğu ortaklıkla muhteşem bir kulaklık paketi içeriyor.

4- Xiaomi Mi Mix 2

Fransız tasarımcı Philippe Starck ile birlikte tasarlanan Xiaomi Mi Mix 2, 5.99 inçlik Full HD+ ekran taşıyor. Ekranın üstünde bir kulaklık için küçük bir giriş var ve ön kamera alt tarafa taşındı. Esansiyel Phone gibi Mi Mix 2'nin arka gövdesi de seramikten yapıldı. Ayrıca, Snapdragon 835, 8GB RAM ve 256GB'a kadar depolama alanına sahip olduğunu da söyleyelim.

5- LG G6

Rahat tutulan bir gövde biçime sahip olan LG G6, 5.7 inçlik ekranıyla dikkat çekiyor. Kardeşi V30 gibi HDR10 ve Dolby Vision uyumlu ve 18:9 en-boy oranı var. Snapdragon 821 işlemcisi tam donanımlı bir ürün değil, ancak cihazın düzgün çalışması için gereken hızı sağlıyor. En önemlisi de uzun olan ekranı iyi kullanmaya izin veriyor.