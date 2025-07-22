iPhone Yeniden Başlatma Nasıl Yapılır? (Tüm Modeller)

iPhone'umu nasıl yeniden başlatırım. Eğer teknolojiye çok ilgili değilseniz ya da iPhone'a yeni geçen veteran bir Android kullanıcısıysanız bazı şeylerin nasıl yapıldığını bulmak sizin için zor olabilir. Ancak endişe etmeyin, sorunlarınızın pek çoğunun çözümü oldukça basit. Bu rehberde tüm iPhone modelleri için yeniden başlatma yöntemlerini sizlere anlatacağız.

iPhone X, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 Serisi Yeniden Başlatma Adımları

Ses açma/kapama tuşu + Yan tuşu aynı anda basın

Karşınıza kaydırmalı "Kapat" seçeneği çıkana kadar basılı tutun

Açılan ekrandaki "Kapat" tuşunu kaydırarak iPhone'u kapatın

30 saniye bekleyin

Yan tuşa basarak iPhone'u açın

Normal yeniden başlatma işlemi için iPhone X ve sonrası modellerde ses tuşlarından herhangi biri ile yan tuşu aynı anda basmanız gerekiyor. Bu tuşları güç kapatma ekranı çıkana kadar basılı tutun. Ekranda beliren "Kapat" seçeneğini sağa doğru kaydırarak cihazınızı kapatın. iPhone tamamen kapandıktan sonra yaklaşık 30 saniye bekleyip yan tuşa basarak tekrar açabilirsiniz.

iPhone 6, 7, 8, SE Serisi Yeniden Başlatma Adımları

Yan tuşu (veya üst tuş) basılı tutun

"Kapat" görünene kadar bekleyin

Kaydırarak iPhone'u kapatın

30 saniye bekleyin

Aynı tuşa basarak iPhone'u açın

Eski iPhone modellerinde yeniden başlatma işlemi daha basittir. Cihazın sağ tarafında yer alan yan tuşu veya iPhone 5s ve öncesi modellerde üst kısımda bulunan güç tuşunu basılı tutmanız yeterlidir. Güç kapatma ekranı çıktığında "Kapat" seçeneğini kullanarak iPhone'unuzu kapatın. Cihaz tamamen kapandıktan sonra aynı tuşa basarak tekrar çalıştırabilirsiniz.

iPhone'larda Zorla Yeniden Başlatma Nasıl Yapılır?

iPhone X ve Sonrası Modeller İçin:

Ses açma tuşuna hızlıca basıp bırakın Ses kısma tuşuna hızlıca basıp bırakın Yan tuşa Kapat ekranı çıkana kadar basılı tutun Tuşu kaydırın ve iPhone'un açılmasını bekleyin

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus İçin:

Ses kısma tuşu + Yan tuşu aynı anda basın Apple logosu çıkana kadar basılı tutun Tuşları bırakın ve açılmasını bekleyin

iPhone 6s ve Öncesi Modeller İçin:

Ana ekran tuşu + Yan tuş aynı anda basın Apple logosu çıkana kadar basılı tutun Tuşları bırakın ve açılmasını bekleyin

Zorla yeniden başlatma işlemi iPhone'unuz donduğunda veya hiçbir tuşa yanıt vermediğinde kullanılır. iPhone X ve sonrası modellerde bu işlem üç adımlı bir kombinasyon gerektirir. Önce ses açma tuşuna hızlıca basıp bırakın, ardından aynı şekilde ses kısma tuşuna basıp bırakın.

Son olarak yan tuşu Apple logosu görünene kadar basılı tutun. iPhone 7 serisinde ise ses kısma ve yan tuşu birlikte basarak Apple logosu çıkana kadar beklemeniz gerekir. iPhone yeniden başlatma işlemi birçok yazılım sorununu çözebilir.

Özellikle cihazınız yavaş çalışıyorsa, uygulamalar sık sık çökerse veya beklenmedik davranışlar sergiliyorsa yeniden başlatma deneyebileceğiniz ilk çözümdür. Bu işlem hafızayı temizler ve sistem kaynaklarını yeniden düzenler. iPhone yeniden başlatma işlemi model türüne göre farklılık gösterse de genel olarak basit bir süreçtir.

Normal şartlarda güç menüsünü kullanarak, sorun yaşadığınızda ise zorla yeniden başlatma yöntemiyle iPhone'unuzu yeniden çalıştırabilirsiniz. Bu işlemler veri kaybına neden olmaz ve cihazınızın performansını artırabilir.