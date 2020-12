Her sene gittikçe daha güçlü hale gelen ve yeni yeteneklere kavuşan iPhone'lar ile yapabileceklerinizin neredeyse bir sınırı yok. Sizler için oluşturduğumuz bu listede iPhone'unuzda mutlaka bulunması gereken uygulamalar ile karşınızdayız. İşte her iPhone'da bulunması gereken uygulamalar!

Her iPhone'da Bulunması Gereken Uygulamalar

Gündelik yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı telefonlarımızı fotoğraf çekmekten internette gezinmeye, not almaktan kitap okumaya kadar oldukça geniş ölçekli işlevleri ile kullanıyoruz. İşte bu süreçte hayatınızı kolaylaştırabilecek bazı uygulamalar!

1- Evernote

Çoklu platform desteğinin en iyi uygulandığı not uygulaması olan Evernote, en başarılı not uygulamalarından birisi. Android'de, iOS'te, Windows'ta ya da diğer cihazlarınızda da kullanabileceğiniz bu not uygulaması, aklınızda kalanları telefonunuza dökebilmek için biçilmiş kaftan.

2- Storytel

Her yerde kitap okumak pek de kolay olmuyor. Eğer bunu akıllı telefonunuzdan yapmaya çalışıyorsanız, küçük ekran işleri daha da zorlaştırıyor. Tam da bu noktada devreye giren Storytel, Türkçe dil desteği ile sesli kitap dinleyebilmenize olanak sunan bir uygulama.

3- SongShift

iPhone'a yeni geçiş yaptıysanız ve Spotify'dan Apple Music'e geçmeyi düşünüyorsanız, şarkılarınızı taşımak gözünüzü korkutabilir. Öte taraftan SongShift, bu taşıma işlemini sizin yerinize tek tıkla mümkün hale getiriyor. Bu uygulama ile pek çok müzik servisinden başka bir müzik servisine şarkılarınızı aktarabilirsiniz.

4- Feedly

Hem yerel hem de yabancı basını tek bir kaynaktan takip etmek için kullanabileceğiniz Feedly, tamamen ücretsiz bir uygulama olarak öne çıkıyor. Bu uygulama ile ilgilendiğiniz mecraları listenize ekleyebilir ve son gelişmeleri tek bir sayfadan takip edebilirsiniz.

5- Documents

Eğer bir dosya yöneticisine ihtiyacınız varsa Documents, tam da size göre. Üstelik uygulamanın içerisinde yer alan dahili internet tarayıcısı ile internette gördüğünüz videoları da indirmeniz mümkün hale geliyor. Safari ya da Chrome'un sunmadığı bu özellik, Documents'i tercih etmek için en büyük nedenlerden birisi.

6- Khan Academy

Evde geçirdiğiniz zamanı eğitim için kullanmak isterseniz, Türkçe dil desteği sunan Khan Academy burada. Bu uygulamada sanat tarihinden matematiğe, ekonomiden bilgisayar bilimlerine kadar geniş bir yelpazede pek çok dersi ücretsiz olarak bulabilirsiniz.

7- Kolibu

Kargolarınızı tek tek takip etmek yerine, yalnızca bir uygulama üzerinden görüntülemek ister misiniz? Kolibu ülkemizde faaliyet gösteren hemen her kargo şirketi ile uyum gösteren bir kargo takip servisi. Tek yapmanız gereken kargo takip numaranızı girmek ve onu kaydetmek.

8- Meditopia

Ara sıra dinlenmek iyidir. Bu noktada kendinize zaman ayırıp meditasyon yapmak isterseniz, Meditopia yardımınıza koşabilir. Sunduğu özellikler ile rakiplerinin arasından sıyrılan ve bu meditasyon uygulamasında Türkçe dil desteğinin olduğunu da hatırlatalım.

Peki siz oluşturduğumuz bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin iPhone'da olmazsa olmaz uygulamalarınız neler? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.