İş Başvurusu Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

Birçok insan iş dünyasına girerken hatalar yapabiliyor. Ancak bu hataların minimuma indirgenmesi gerekiyor. Ne kadar iyi bir başvuru olursa o kadar rakiplerinizin önüne geçmiş olacaksınız. Peki, iş başvurusu yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Gelin, birlikte bakalım.

İş Başvurusu Yaparken Nelere Dikkat Etmek Gerekiyor?

CV’de hata yapmamak.

Linkedin profilini başarılı tutmak.

Başarılı bir mail atmak.

CV’de Hata Yapmamak

İş başvurusu yaparken en büyük hatalardan biri de CV’de yapılan hatalardır. Öyle ki birçok insan CV hazırlarken hata yapıyor. Bunların en başında CV’de bulunan yazım hataları, fotoğrafın olmaması veya yanlış olması gibi durumlar.

Linkedin Profilini Başarılı Tutmak

İş başvurusunda en çok dikkat edilen noktalardan biri de Linkedin profilidir. Eğer başarılı bir Linkedin profiliniz olmazsa rakipleriniz arasında elenmeniz muhtemel.

Başarılı Bir Mail Atmak

Mail ile başvurulan işlerde en sık yapılan hatalardan biri de direkt olarak bir şey belirtmeden CV yollamaktır. Bu kesinlikle yapılmaması gereken maddelerden biridir. Öyle ki birçok insan bu nedenden ötürü iş başvurularında elenir.

İş Başvurularında İnsan Kaynakları Nelere Dikkat Eder?

İnsan kaynakları işe alım yaparken birçok şeye dikkat ediyor. Ancak belirttiğimiz üzere e-postalar iş alımlarında en önemli noktalardan biri. İşe alım yapan uzmanlar boş mail'lere pek bakmıyor. Çünkü özenle hazırlanmış mail'ler insan kaynaklarının daha dikkatini çekiyor.

Aynı zamanda sadece dikkat değil, işe başvuranın kısa bir özetini görmüş oluyorlar. Bir nevi işe başvuranı tanıma süreci oluyor.

İnsan kaynakları eğitim, deneyim, sertifika gibi önemli maddelere elbette bakıyor. Fakat sadece bunlar değil! CV'nin nasıl hazırlandığını hobilerinin neler olduğu mesleğe göre sosyal medya hesapları da önemli etkenler arasında yer alıyor.

İnsan kaynakları alanında uzman kişiler olduğu için iş için en uygun kişiyi seçmek durumundadır. Bu nedenle CV veya mail gönderirken uzman olmadığınız konularda kendinizi uzman gibi göstermeniz sağlıklı olmayacaktır.

İlk başta birçok kişi burada elenir daha sonra çalışmak isteyen kişiler bir mülakata girecektir. CV ve mail atma gibi durumlardan sonra mülakat devreye girmeledir ki belirtilen bilgiler ne kadar doğru? bilinmeli. Mülakat aşamasında birden fazla kişi olabilir.

Hatta kimi zaman toplu mülakatlar bile gerçekleştirilebilir. Burada yapılması gereken nokta CV'de yazılan bilgileri gerçekleştirebildiğinizi göstermek. Birçok insan öz geçmişinde doğru bilgi vermemişse mülakat aşamasında zaten elenecektir.

Mülakat aşamasından sonra devreye deneme süresi girer. Burada istenilen nokta çalışanın teorileri uygulamaya dökmesidir. Deneme süresi kimi zaman kısa kimi zaman ise uzun olabilir. Bu durum tamamen şirketten şirkete değişecektir.

Özel şirketler ve devlet kurumlarında sistemler farklı işleyebilir. Devlet kurumlarında da KPSS gibi sınavlar yapılmış olsa da mülakat gerekir. Ancak mülakat aşamaları devlet kurumlarında farklılık gösterebilir. ,

Örneğin, mülakatın kamera kaydına alınması. Bu önemli bir noktadır. Eğer kişi kamera karşısında heyecanlanıyorsa sıkıntılar yaşayabilir. Bu nedenle bu gibi durumlara hazırlıklı olmasında yarar var.

Mülakat Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mülakat öncesi dikkat edilmesi gereken noktalardan biri konuşma biçimi, kişisel görünüm en başta sayılabilen maddelerdir. Bir insanın sizi ilk tanımladığı anlardan biri kişisel görünüm ve konuşma olacaktır. Çünkü sizleri ilk defa gören bir kişi karşınızda olacaktır. Bu gibi durumlarda yapmanız gerekenler önceden eğitim almak, prova yapmak olabilir. Bunun için ücretsiz sertifika alabilaceğiniz yerler, sizlere eğitim verecektir.

Bu içeriğimizde sizler için iş başvurusunda dikkat etmeniz gereken en önemli maddeleri derledik. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.