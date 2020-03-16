İşe Yarayan Bir İş Fikri Keşfetmenin 3 Altın Yolu

Etrafta pek çok iyi iş fikri var ama ne yazık ki bunların tamamı için eşsiz bir fikir diyemeyiz. Yeni şirketler kendi endüstrilerinde her zaman başarılı bir şekilde bu piyasaya girmektedir ve bu yeni şirketler çoğunlukla rahatsız edici değildir.

Bazıları sadece alçakgönüllü bir pazardan yararlanır. Örneğin yiyecek ve içecek alanındaki girişimciler, insanların her zaman aç ve susuz olacağını bilirler. Tüketicilerin çoğu, bu temel ihtiyaçları karşılamak istediklerinde seçim yapabilecekleri sayısız seçeneğe sahiptir. Fakat yeni bir ürün öne çıktığında mükemmel lezzet, markalaşma ve beslenme gibi nedenlerle bu ürünü tercih edeceklerdir.

Sorun şu ki, kabul edilemez fikirler arasında dolaşmak oldukça kolaydır. Tecrübesiz kurucuların (ya da tecrübeli kişilerin) yanlış fikirleri takip etmesi de oldukça kolaydır. İşe yarayan bir iş fikri keşfetmenin 3 altın yolunu kullanarak daha yolun başındayken bir hataya düşmekten kurtulabilirsiniz. İşte işe yarayan bir iş fikri keşfetmenin 3 altın yolu!

1. Sosyal Medyada Konuşulanları Dinleyin

Sosyal medya, tüketicilerin isteklerini ve şikâyetlerini keşfetmek için harika bir yerdir. Yarın için bir iş fikri oluşturmayabilirsiniz ama bugün tutkulu olduğunuz alanla ilgili sosyal medya topluluklarına dâhil olmaya hazır olursunuz. Bir Facebook grubuna katılabilir ve uzmanlık alanınızda bir alt dizin arayabilirsiniz. Sektörünüzle ve ilgi alanlarınızla ilişkili hashtagleri ya da anahtar kelimeleri arayın. Geçmişteki kişilerin şikâyetlerini dikkate alarak kendinizi geliştirin, aynı hatalara düşmekten kaçının.

2. Kendi Sorunlarınızın Üzerinde Durun

Restoranlar ve marketler, açlık sancılarını rahatlatıyor. İnsanların yaşamları ihtiyaç ve problemlerle doludur, bu yüzden bir iş fikri arayan girişimcilerin hayatlarında yanlış olan her şeyi düşünmek için biraz zaman harcamanız gerekiyor. Günlük sıkıntılarınızın bir listesini yazın, arkadaşlarınızdan da bu listeye katkıda bulunmalarını isteyebilirsiniz.

Düzenli olarak karşılaştığınız her türlü zorluk ya da rahatsızlık sizin için potansiyel bir iş fikri olmalıdır. Sadece not almaya odaklanmalısınız.

3. Gelecekteki Size Bir İyilik Yapın

Elon Musk muhtemelen dünyadaki en çok tanınan girişimcilerden biridir. Onu sevebilir ya da ondan nefret edebilirsiniz; ama mevzubahis şirket kurmaya geldiğinde kimse onun üretken biri olduğunu inkâr edemez. Bir sonraki Elon Musk olmayabilirsiniz ve olmak zorunda da değilsiniz. Ancak işe yaklaşma şeklinden bir şeyler öğrenebilirsiniz.

Elon Musk, insanlığın gelecekte karşılaşabileceği en büyük zorlukları düşünerek hareket ediyor. Musk’ın bu devasa düşünceleri, PayPal, SpaceX, Tesla ve diğer akıllara durgunluk veren girişimlere yol açtı ve bunlar, onu çok zengin bir adam yaptı.

Girişimciler, geçerli fikirlerin her yerden gelebileceğini bilerek rahat etmelidir. Bu fikirler çoğu zaman dünyayı ikiye ayıracak fikirler olmayacaktır. Yukarıdaki adımları izleyin, size harika bir iş fikri verecek şeyi keşfedin.