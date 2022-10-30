Işık hızı gibi geçti sözünü hepimiz duymuşturuz. Herkesin dilinde olan ışık hızı nedir, sizler için anlatıyoruz? Işık hızı saniyede 300 bin kilometre olarak hesaplanmaktadır. Aslında bu değer yaklaşık olarak hesaplanır. En popüler bilim insanlarından biri olan Albert Einstein bir sözü ise ışık hızı evrenin hız limiti olarak belirlenmesidir. Peki, ışık hızı tam olarak nedir? Gelin birlikte bakalım?

Işık hızı Nedir?

Işık hızı, C sembolü ile gösterilen bir birimdir. Fizikte kullanılan ışık hızı maksimum ulaşılabilecek hız olarak kabul edilmektedir. Yani ışık hızını geçmenin bir yolu olmadığı söylenir. Yaklaşık olarak saniyede 300 bin kilometre hıza sahip olan Işık hızı, geçirilmek istenen mutlak değerlerden biridir. Çünkü eğer ışık hızını geçebilirsek zamanda yolculuk yapma ihtimalimiz daha da artıyor.

Işık Hızı Geçirebilir Mi?

Işık hızı şu an için geçilemez. Ancak ileride de geçilemeyecek gibi gözüküyor. Çünkü bizlerin bir kütlesi var ve bu nedenle ışık hızını geçmemiz mümkün gözükmüyor. Ayrıca, Işık hızına ulaşmak için sonsuz bir enerji ihtiyacımız var. Peki, bu ne kadar mümkün?

Gezegenimizde ve evrenimizde sonsuz bir enerji kaynağı yoktur. 13.5 milyar yıl önce doğan evren maalesef ki bize sonsuz enerji vermiyor ve bu nedenle ışık hızı sınır olarak kabul edilebilir.

Işık Hızı Geçilirse Ne Olur?

Kütlemizden dolayı ışık hızını geçmemiz mümkün değil. Peki ışık hızını geçe bilseydik ne olurdu? Aslında ses hızını geçmişiz. Yani zamanında tarihte örnekleri var. Ses hızı saniyede yaklaşık 345 metredir ışık hızı ise saniyede yaklaşık 300 bin kilometredir. Işık hızını geçebiliyor olsaydık zamanda yolculuk yapabilirdik.

Evrenimizde biliyoruz ki bir gezegenlerde ki veya gök cisimlerinde ki zaman, dünya ile eş değer değil. Işık hızını geçe bilseydik o zaman farklarından kurtulup zamanda yolculuk yapabilirdik.

Bu içeriğimizde Işık hızı nedir, işık hızı geçilebilir mi? Gibi sorulara cevap verdik Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz sizce bir gün ışık hızının geçilmesi mümkün olur mu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmına görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.