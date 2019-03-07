İşinizi Ertelemenize Neden Olacak 15 İnternet Sitesi

Vaktinizi en iyi şekilde geçirmek için kullanabileceğiniz çok fazla kaynak ve aracın bulunduğu internet, işlerinizi ertelemeniz için bazen size çok cazip gelebilir.

Erteleme, insanlar için 21. yüzyılın en büyük hobilerinden biri haline geldi. İşinizi ertelemek için kendinize bir neden mi arıyorsunuz? O zaman doğru yerde, internettesiniz! İşte işinizi ertelemenize neden olacak 15 internet sitesinin listesi!

Film ve dizilerde geçen siyah bir ekranın üzerine seri bir şekilde yazılan o yeşil kodlar. Ne kadar büyüleyiciler, değil mi? Hacker Typer, tuşlara rastgele basmanız (veya basılı tutmanız) üzerine ekranda çeşitli kodlar gösteriyor.

Bazen iki göz ile görülen şeyler aslını göstermeyebilir. Koalas to the Max, bunun en büyük kanıtıdır. Sitede ilk olarak basit bir daire görüyoruz. Üzerine imleci getirince dairenin parçalara bölündüğünü görüyoruz. Biraz daha hızlı bir şekilde parçalara bölme işlemine devam ediyoruz. Daireler küçüldükçe arka plandaki fotoğrafın daha da netlik kazandığını görüyoruz.

Bu sitede herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Küçük, sevimli köpekler ile aranız bir hayli iyi ise arka planda çalan şirin müzik ile zamanınızı öldürebilirsiniz. Ancak yanıp sönen renklerin, bazı kişilerin gözleri için sorun teşkil edeceği unutulmamalıdır.

Her gün birilerini yılan ile tokatlayanlar, bu siteye yabancılık çekmeyecektir. Ekranda masum masum duran bu insanı yılanla tokatlayarak stres atabilirsiniz. Tokadın vurulmasının ardındaki kişinin yüzü biraz mide bulandırıcı gelebilir, uyarıyoruz.

Sallanmayı seven bir balon, biraz fazla ileriye gidince deliye dönebilir. Ekrandaki balonu yavaş bir biçimde sağa sola salladığınızda balon sakince bir sağa bir sola savrulur, ama biraz hızlandığınızda işler rayından çıkar ve monitörünüzün bozulduğunu zannetmenize neden olabilecek bir şekilde yoğun renk cümbüşü yaşatır.

Bazen olur, gözlerimiz en olmadık şeylere dalıp gidebilir. Falling Falling, arka plandaki gerici müzik eşliğinde yere düşen dikdörtgen şekilleri bir döngü halinde ekrana yansıtır. Düşen dikdörtgen şekillerin izini sürmeye çalışmak tatmin edici olabilir.

“Sherlock, Sherlock!” diye bağırmak isterdik ama bunun bir faydası olmayacak, zira Sherlock’un yeni sezonu uzun bir süre daha gelmeyecek. Benedict Cumberbatch Name Generator ile kendinize Benedict Cumberbatch kalıbına benzer bir isim yaratarak Sherlock’un eski bölümlerini yad edebilirsiniz.

Find the Invisible Cow, düz bir rengin arkasında imlecinizle yakalanmayı bekleyen bir ineği içerir. İmlecinizin konumuna göre artıp azalabilen sese odaklanırsanız, ineği bulmanız daha kolay bir hal alacaktır.

Weird or Confusing, eBay üzerinde satılan en garip ürünlerin sayfasına yönlendirir. Oldukça geniş bir arşivi olan sitede, butona her tıklayışınızda farklı bir garip ürünün sayfasına yönlendirilirsiniz.

İmlecinizin nerede olduğunu sık sık kaybediyorsanız, bu site tam sizlik! Pointer Pointer, imlecin ekranın ortasında yer alan çerçevenin içine getirmenizi bekler ve siz imlecinizi çerçeveden çıkardığınız zaman, bu çerçevede, imlecin nerede olduğunu işaret eden insanların fotoğraflarına yer verilir.

Don’t Even Reply, iki insan arasında geçen çeşitli e-postaları gösterir. Başkaları arasında geçen diyalogları okumayı seviyorsanız bu sizi saatlerce meşgul edecektir.

Privnote, bir okumalık notlar oluşturmanızı sağlar. Bağlantıya ulaşan kişiler, notu okuyup sekmeyi kapattıktan sonra not yırtılıp çöpe atılır.

Hiçbir şey yapmadan en fazla kaç dakika geçirebiliyorsunuz? İki dakika boyunca hiçbir şey yapmadan sadece dalga seslerini dinlemeniz gerekiyor. İmlecinizi hareket ettirseniz, bir tuşa basarsanız süre durur ve başarısız olursunuz.

Bazen işinizi ertelemek istediğinizde sadece bilgisayarın başında oturmak, saatlerce boş boş ekrana bakmak istemeyebilirsiniz. Bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Random Things To Do ise seçtiğiniz konular hakkında size rastgele önerilerde bulunuyor. Bu önerileri gerçekleştirmek tamamen size kalmış bir şey.

The Useless Web, bu listedeki gibi çok amaçlı (Size amaçsız gibi de gelebilir...) sitelere ulaşmanızı sağlayan bir sitedir. Bu listedeki sitelere ve bu listede olmayan sitelere bir tık sayesinde kolayca ulaşabilirsiniz.