İşinizi Twitter Kullanarak Büyütmenin 5 Geleneksel Yöntemi

Twitter, Facebook ve Instagram gibi diğer sosyal medya platformlarına göre biraz soluk olabilir ve LinkedIn gibi ağlar kadar iş odaklı olmayabilir ancak Twitter üzerinden işinizi büyütmeyi göz ardı etmemeniz gerekir.

Twitter, müşterilerle önemli ilişkiler kurma, pazar araştırmaları gibi pek çok alanda lider olmak için çevrimiçi olarak en iyi yerlerden biridir. Bu yazıda, işinizi Twitter kullanarak büyütmenin 5 geleneksel yöntemini sizlerle paylaşacağız.

1. Potansiyel Müşterileri Bulmak İçin Twitter’ı Arama Motoru Olarak Kullanın

Kulağa ilginç gelebilir ama Twitter’dan büyük bir değer elde etmek için sürekli olarak tweet göndermeniz gerekmiyor. Bu, tweet atmamanız anlamına da gelmiyor. Tweet atabilirsiniz ama bundan önce başka bir kullanım amacınız daha bulunuyor. Twitter’ı bir arama motoru olarak düşünebilirsiniz. İşletmeniz ve hedefleriniz ile ilgili terimleri arayarak potansiyel müşterileri ve diğer değerli kişileri bulmak için arama işlevini kullanabilirsiniz.

Bu aramalar büyük olasılıkla hedef almanız gereken gerçek insanları gösteren sonuçlar verecektir. Onları tanımladıktan sonra onlara doğrudan mesajlaşma, tweetleme yöntemlerini kullanarak ya da isimlerini öğrenmişseniz onlara diğer LinkedIn gibi diğer sosyal ağlardan ulaşabilirsiniz.

2. Sektörünüzdeki Rakipleriniz Hakkında Neler Konuşulduğunu Öğrenin

Twitter’ın arama işlevi ayrıca endüstrinizdeki rakipleriniz hakkında söylenenleri öğrenmenizi sağlar. Arama kutusuna bir rakibin adını yazmanız, insanların rakibinizin hakkında ne konuştuklarını öğrenmenize imkân verir.

3. LinkedIn ve Twitter’ı Birleştirin

LinkedIn ve Twitter arasında mükemmel bir bağ olduğunu düşünüyoruz. Daha önce de belirtildiği gibi, Twitter üzerinden kişileri bulabilir ve daha sonra bu ağ üzerinden iletişim kurmayı tercih ederseniz LinkedIn üzerinden onlara ulaşabilirsiniz.

4. Etkinlikleri Takip Edin

Endüstriniz alanında yapılan etkinlikler için kullanılan hashtagleri Twitter’da takip edebilirsiniz. Her etkinliğe katılamazsınız ama etkinlik etiketlerini kullanarak gerçek zamanlı olarak tepki verenleri takip edebilir, bu sayede etkinlikteymişsiniz gibi verimli zaman geçirebilirsiniz.

5. Listeler

Girişimci ya da endüstrinizdeki yüksek profilli insanlar gibi önde gelen paylaşımların profillerine gidin ve abone oldukları ya da üye oldukları listeleri görüntüleyin. Bu listeler genellikle hedeflemek ya da en azından konuşulanları öğrenmek için takip etmek isteyeceğiniz kişilerle doludur. Bunu Twitter’da alakalı kişileri bulmak için bir kısayol olarak düşünebilirsiniz.