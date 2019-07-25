İşletme Hesapları için Sosyal Medya Uzmanı Alınmalı mı?

Bu günlerde neredeyse tüm işletmelerin sosyal medyada var olması bekleniyor ve bunun oldukça iyi bir nedeni var. 2018’in ilk çeyreğinden itibaren Facebook’un aylık 2.19 milyar aktif kullanıcısı ve Instagram’ın 800 milyondan fazla kullanıcısı oldu.

Sosyal medya doğru kullanıldığında size çok büyük katkıları olabilir. Bunlardan bazıları:

Bir kitle oluşturmak.

İşletmenizi temsil etmek.

Müşterilerle etkileşimde olmak, onları tanımak.

Satışları artırmak.

Müşterileri markaya bağlamak.

Küçük işletme sahiplerinden birçok şapka takması ve birçok rolü üstlenmesi beklenir ancak hemen hemen her yol ya zamana ya paraya ya da hem zamana hem de paraya çıkar. Hangilerini karşılayabileceğiniz ve bütçenizi nasıl ayarlayabileceğinizi bilmeniz, iyi bir denge kurmanız çok önemlidir. Denge bir anahtardır ve sosyal medyada da kullanılması gereklidir.

İşletmenizin sosyal medya hesaplarını kendiniz mi yöneteceksiniz yoksa sosyal medya hesaplarınız için özel bir yönetici mi alacaksınız? Bu soruya bir yanıt vermek ilk başta zor gelebilir, bu yüzden aşağıdaki soruları kendinize sorarak ikisinden birini eleyebilirsiniz.

Sosyal medya ile ilişkiniz nasıl?

Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest ve Twitter içinde olmak üzere envaiçeşit sosyal medya platformlarına ilişkin iyi bir bilgi birikiminiz var mı? Onları kullanmaktan hoşlanıyor musunuz? Güncel haberlerden ve özelliklerden haberdar mısınız?

Sosyal medya hesaplarınızı aktif bir şekilde yönetebilir misiniz?

Sosyal medya, ışık hızına yakın bir hızda hareket ediyor. Görüntü, infografik, promosyon, inceleme, blog yazısı, video ve hatta araştırma verilerinin bir karışımı ile sosyal medya hesaplarınızı güncel tutmanız gerekir.

Sosyal medya hesaplarınızı sizden başkası gerçek anlamda temsil edebilir mi?

İşletmenizle ilgili fotoğraf ve bilgiler otantik bir şekilde paylaşılmalıdır. Ürün ya da hizmetlerinize gerçek bir “perde arkası” bakışınızı paylaşmaktan korkmamalısınız. İşinizi zaten biliyorsunuz ama işe aldığınız sosyal medya uzmanı işletmenizi en iyi şekilde temsil edecek kadar biliyor mu?

Düzenli olarak ödeme yapabilir misiniz?

İşin maliyetini anlamak, bu kararın büyük bir bölümünü kapsıyor. Bir yönetici kiralamaya karar verirseniz, yatırımınızın meyvelerini toplayacağınızdan nasıl emin olabilirsiniz?

Parası ya da zamanı olmayanlar için bir diğer seçenek de öğrencileri ya da stajyerleri denemektir. Bugünün gençleri genellikle internet kullanarak büyüyen ve sosyal medya meraklılarından oluşuyor. Öte yandan, gerekli profesyonellikten yoksun da olabilirler.

Sosyal medya uzmanının işinizi doğru bir şekilde temsil edebilmesi ve müşterileriniz için neyin uygun olduğunu bilmesi gerekir. İşletme hesaplarınızı teslim edeceğiniz sosyal medya uzmanlarının olgun bir öğrenci ya da stajyer olması gerekir.

Hedef kitlenizi tanıyor musunuz?

Hedef kitlenizin en çok neyi sevip neye yanıt verdiğine dair bir bilginiz var mı? Sosyal medya hesaplarınızın önemli bir rolde olması istiyorsanız, hedef demografinizi öğrenmek için zaman ve çaba harcamanız şarttır. Ondan sonra ilgi çekici içerikler oluşturmak için düşünme aşamasına geçebilirsiniz. Birilerini denemekten ve istediğiniz başarıyı size veremeyenleri emekli etmekten korkmamalısınız.

Bir planınız var mı?

Bu, sosyal medya hesaplarınızın başarılı olabilmesi için en önemli faktörlerden biridir. Herhangi bir planlama olmadan, rastgele bir şeyler paylaşmak, insanların ilgisini çekmeyecek ve belki de daha da kötüsü, işletme hesaplarınızdan uzak durduracaktır.

İyi bir sonuç elde etmek için bir plan oluşturmanız ve bu planı adım adım izlemeniz gerekir. Örneğin, müşterilerinize yakın zamanda gerçekleşecek bir etkinlikten bahsedin ama sadece mevzubahis etkinliğin gününü paylaşmak yeterli olmayacaktır. Arkadaşlarına, yakınlarına önceden bildirmelerini, heyecanlanmalarını sağlamalısınız.

Buraya geldiğinize göre artık sosyal medya hesaplarınızı kendinizin mi yoksa bir başkasının mı yöneteceğine karar vermişsinizdir. Ne kadar zamanınız olduğunu ve bilgi ve deneyimlerinizin yeterince iyi olup olmadığı konusunda kendinize çok dürüst olmalısınız. Sosyal medya, doğru strateji kullanıldığında işletmenize çok büyük katkıda bulunacak bir araç haline gelecektir.