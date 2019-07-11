İşletmenizi Çevrimiçi Ortamda Öne Çıkarmanın Altın Kuralları

Çok sayıda işletme, kendilerini çevrimiçi ortamda göstermek için çalışmaya başladığında oluşan karışıklık, çevrimiçi ortama yeni katılan işletmelerin “öne çıkma” sorununu yaşamalarına neden oldu.

Rakip işletmelerin arasından sıyrılarak öne geçmek zor ama mümkün. Bu ipuçlarıyla nereden başlayacağınızı ve nasıl devam edeceğinizi öğrenebilirsiniz.

1. Sosyal Medyada Bulunun

Türkiye nüfusunun %63’ünü oluşturan 52 milyon insan, her gün aktif olarak sosyal medya kullanıyor. Sayının üstünlüğünü görüldüğünde ister istemez dudak uçukluyor, değil mi? Şimdi bir de bunun yarattığı potansiyeli hayal edin.

Sosyal medyayı duyuru yapmak, yaklaşan etkinliklerinizi ve yönetiminizdeki değişiklikleri lanse etmek, çeşitli sorularla gelen yorumları yanıtlamak, işletmenize ilişkin tartışmalar yaratarak müşterilerinizin düşüncelerini öğrenmek gibi amaçlar için kullanabilirsiniz.

Hemen altta yer alan önemli şeyleri aklınızda bulundurmanızda fayda var.

Olumsuz ve olumlu hiç fark etmeksizin yorum ve sorulara cevap verilmeli.

Paylaşımların kullanıcılar tarafından yeniden paylaşılmasını ve kullanıcıların görünürlüğü artırmalarını sağlamak için tüm sosyal medya platformlarında yeniden paylaşma özelliğini etkinleştirilmeli.

Sosyal medya hesaplarında web sitesine, web sitesinde de sosyal medya hesaplarına bağlantılar verilmeli.

hesaplarında web sitesine, web sitesinde de sosyal medya hesaplarına bağlantılar verilmeli. Müşteri hizmetleri ni sosyal medya platformlarına taşıyarak müşterilerden gelen soruları en hızlı şekilde yanıtlanmalı. Bu, memnun edilen müşterileri gören potansiyel müşteriler i çekmek için iyi bir yöntemdir.

ni platformlarına taşıyarak müşterilerden gelen soruları en hızlı şekilde yanıtlanmalı. Bu, memnun edilen müşterileri gören i çekmek için iyi bir yöntemdir. Ne gönderildiğine dikkat edilmeli; din, politika vb. fikir ayrılıklarına neden olacak faktörlerden uzak durulmalı.

2. Web Sitenize Odaklanın

Bir şirketin web sitesi, çevrimiçi ortamda öne çıkmanın anahtarlarından biridir. İlgi çekici bir web sitesi oluşturmalı, SEO için optimize etmelisiniz. Sürekli değişen SEO algoritmasına ayak uydurmak çoğu işletmenin altından kalkamayacağı bir iş olabilir ama size yardımcı olacak SEO araçlarını kullanabilirsiniz.

3. İncelemeleri İnceleyin

Tüketicilerin %90’ı herhangi bir işletmeyi ziyaret etmeden önce şaşırtıcı bir şekilde çevrimiçi ortamda incelemeleri inceler. Çevrimiçi ortamda işletmenize dair hiçbir incelemenin bulunmaması, işletmenizin arama sonuçlarında nasıl görüneceğine dair çok büyük etkisi vardır.

4. Oyun Oynayın

Çevrimiçi olarak çok ilgi görecek eğlenceli aktiviteler düşünün. Bunlar işletmenizle ilişkili yarışmalar vb. şeyler olabilir. Niş piyasanızda çılgınlık yaratan ve insanların sizi aramasını sağlayan, büyük ilgi görecek herhangi bir şey olabilir.

5. Kim Olduğunuzu Ortaya Çıkarın

İnsanların kim olduğunuzu, ne yaptığınızı ve işinizi diğerlerinden daha iyi yaptığınızı bilmeleri için birçok fırsat yaratın. Çevrimiçi adreslerinize trafik yönlendirmek için eğlence fuarları, sergiler vb. çevrimdışı etkinliklerden faydalanabilirsiniz. Buradaki amacınız çevrimiçi ortamda görünür olmak ve insanları meraklandırmak olmalıdır.

Rakiplerinizin sunduklarından nelerin eksik olduğunu ve boşluğu nasıl doldurabileceğinizi düşünün ve ardından harekete geçin. Şansınız varken meraklılar web sitenize ve sosyal medya adreslerinize geri dönecektir.

Temelde, farkındalık yaratmak için çeşitli stratejiler öğrenmeye ve uygulamaya devam etmek önemlidir. En üst noktaya gelmek için keşif yapmaya devam etmelisiniz.