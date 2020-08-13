İşte Akıllı Telefonlarda Devir Açan S Pen'in Tarihçesi!

Samsung tarafından yaklaşık dokuz yıl önce hayatımıza dahil edilen S Pen, bir akıllı telefondaki deneyimi çok yönlü bir şekilde geliştirerek büyük ses getirdi. Peki ilk Galaxy Note modelinden Galaxy Note 20 modeline kadar S Pen'de neler oldu? Sizler için derlediğimiz S Pen'in tarihçesi ile merak ettiğiniz bu soruya daha yakından göz atacağız.

S Pen'in Tarihçesi: Neler Değişti?

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra, yeni nesil S Pen ile birlikte geliyor. Bu daha akıcı ve daha sezgisel not alma deneyimi ile gerçeğe yakın bir doğruluk sunuyor. Bu yazımızda S Pen'in yıllar içindeki değişimine daha yakından göz atacağız.

Galaxy Note: Bir Efsanenin Doğuşu

2011 yılında satışa sunulan Galaxy Note, beraberinde yerleşik bir kalem ile geliyordu. O dönemlerde bu çok büyük bir yenilik olarak öne çıktı ve yeni bir mobil cihaz kategorisi olan phablet'in ortaya çıkmasına yol açtı. İlk sürümde S Pen'in kalem, kurşun kalem ve fırça gibi vurgulayıcı görevleri bulunuyordu. Buna ek olarak üstünde yer alan düğmeye iki kez basmanız durumunda S Memo olarak adlandırılan bir uygulama otomatik olarak açılıyordu ve kısayol görevi görüyordu.

Galaxy Note 2: Daha Hassas

Galaxy Note 2'deki S Pen daha ergonomik bir deneyim sunabilmek adına düzleştirilmiş uç ile geliyordu. Önceki sürümde 256 seviyesindeki basınç hassasiyeti yeni modelde 1,024 seviyesine yükseltilmiş, bu sayede dört kat daha hassas olmuştu. Ayrıca notların içerisinde fırça menüsü ve damlalık aracı yerini aldı.

Galaxy Note 3: Daha Üretken

Galaxy Note 3 modelindeki S Pen uzaktan kontrol işlevi ile birlikte temel özelliklere anında erişmeye olanak sunuyordu. Bu ise arama yapmayı, e-posta ya da mesaj göndermeyi, çizimler ya da notlar eklemeyi çok daha basit hale getiriyordu.

Galaxy Note 4: Daha Akıllı

Galaxy Note 4'teki S Pen daha gerçekçi bir yazma deneyimi ve daha fazla üretkenlik aracı üzerine odaklanıyordu. Basınç hassasiyeti 1,024 seviyesinden 2,048 seviyesine yükseltildi. Kullanıcıların oldukça sevdiği Akıllı Seçim özelliği ilk kez bu modelle kullanıma sunuldu.

Galaxy Note 5: Mekandan Bağımsız

Galaxy Note 5'teki S Pen ile birlikte ekran kapalı iken not alma özelliği eklendi. Bu notların otomatik olarak kaydedilmesi sağlandı. Önceki S Pen modellerinde kalemi çıkartmak için elinizle çekmeniz gerekirken bu modelle birlikte içe doğru hafifçe bastırarak çıkartabilmeniz sağlandı.

Galaxy Note 8: Daha Sosyal

Galaxy Note 5 modelinin ardından S Pen'de iletişim özellikleri öne çıkartılmaya başlandı. Canlı Mesajlar olarak adlandırılan yeni bir özellikle birlikte kullanıcılar yaptıkları çizimleri dostlarına ve sevdiklerine gönderebilmeye başladı.

Galaxy Note 9: Daha Güçlü

Yıllar içinde S Pen, bir kalemden daha fazlasına dönüştü ve kullanıcıların hayatında yer edinmeye başladı. Bluetooth Low Energy standartının eklenmesi ile birlikte kalemin denklanşör veya uzaktan kumanda gibi pek çok işlevi yerine getirmesinin önü açıldı. S Pen cihaza takıldıktan sonra şarj olmaya başlıyor ve tek şarjla 30 dakika ya da yaklaşık 200 tık kullanım ömrü sunuyordu.

Galaxy Note 10: Sihirli Bir Değnek

Galaxy Note 10'daki S Pen'in Uzaktan Kontrol özelliği, kullanıcıların cihazlarını basit hareketler eşliğinde uzaktan kontrol edebilmelerini sağladı. Ayrıca el yazısının anında metne dönüştürülmesi ve çeşitli formatlar şeklinde dışarıya aktarılabilmesi sağlandı.

Galaxy Note 20: En Gerçekçi Not Deneyimi

Galaxy Note 20'de yer alan S Pen koordinat tahminine olanak sağlayan yapay zekadan destek alıyor ve jiroskop, ivmeölçer gibi birtakım sensörlerle destekleniyor. Yeni S Pen, bir önceki S Pen'e kıyasla yüzde 80 daha düşük gecikme süresi sunuyor.