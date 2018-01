İşte Snapdragon 845 Kullanan Telefonlar

2018’e Snapdragon 845 kullanan telefonlar damgasını vuracak. Özellikleri ile şimdiden Antutu’yu coşturacağı aşikar olan Snapdragon 845 mobil işlemci, Snapdragon 835’li akıllı telefonları bir anda eskitecek. Peki, Qualcomm Snapdragon 845 kullanan telefonlar hangileri olacak?

Snapdragon 845 Özellikleri:

2017’nin akıllı telefonlarına güç veren Snapdragon 835, genel performansıyla son kullanıcıyı memnun eden bir mobil işlemci oldu. Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinin üst seviye telefonlarına güç veren Qualcomm Snapdragon 835, geçtiğimiz Snapdragon 845’in tanıtılmasıyla bir anda eskidi. Snapdragon 835’e kıyasla sadece üreticiler değil son kullanıcıyı da bağlayan birçok yenilikle geldi. Yeni entegre güvenlik sistemi Secure Processing Unit (SPU), daha yüksek performans (Snapdragon 835’li telefonlar zaten hızlıyken yeni işlemci ne katacak deneyimlediğimizde göreceğiz), daha iyi pil (batarya) ömrü (Snapdragon 835’e göre %30’luk bir artıştan bahsediyoruz), ülkemizde pek anlamı olmasa da yeni X20 LTE modem (Cat 18), yeni görüntü sinyal işlemcisi Spectra 280 ISP (gece çekimlerinde bizi memnun etmeyen kameralara elveda diyecek miyiz?), Ultra HD Premium çözünürlüklü videolar (HDR10 teknolojisi, 60 fps hız güzel de hangimizin evinde hakkını vererek görüntüleyecek bir TV var?) ve yapay zeka tarafında gelişmelerle bizleri karşılayan Qualcomm Snapdragon 845, 2018’de çıkış yapmasını dört gözle beklediğimiz akıllı telefonlara hayat verecek. Peki, Snapdragon 845’li telefonlar hangileri olacak?

Snapdragon 845 Kullanan Telefonlar:

2018’de tanıtılacak Snapdragon 845’li akıllı telefonların listesi Çin sosyal ağı Weibo’da paylaşıldı. Listede yer alan modellerin üreticileri resmi kanallardan açıklama yapmadı; dolayısıyla 2018’de çıkmasını beklediğiniz model listede varsa fazla sevinmemenizi öneririz. Bazı üreticilerin üst seviye telefonlarında hangi işlemciyi kullanacağını kestirmek güç oluyor. Bir önceki neslin mobil işlemcisini koyarak bizleri şaşırtabiliyorlar. Weibo üzerinden paylaşılan listede Snapdragon 845 kullanan 2018 akıllı telefonlarının isimlerinin yanı sıra tanıtım tarihleri de yer alıyor. Liste şöyle:

Şubat - Samsung Galaxy S9 ve S9+, LG G7 ve G7+

Nisan - Xiaomi Mi 7

Mayıs - HTC U12

Haziran - OnePlus 6, Sony Xperia XZ Pro, ZTE Nubia Z18

Ağustos - Nokia 10

Eylül - Samsung Galaxy Note 9, LG V40, Xiaomi Mi MIX 3

Ekim - Google Pixel 3 ve 3XL, Sony Xperia XZ2, HTC U12+, ZTE Nubia Z18S

Kasım - Moto Z (2019)

Aralık - OnePlus 6T, Samsung W2019

Görünüşe göre 2018’de de üreticiler kafamızı karıştıracak akıllı telefonlarla karşımıza çıkacak. Samsung’un Galaxy S9 ailesi ve Galaxy Note 9’u, 2018’in en iyi akıllı telefonları arasında gösterilecektir. Fiyat performans telefonu arayanlar; ithalatçı garantisini göze alarak Xiaomi Mi 7, Xiaomi Mi MIX 3 veya One Plus 6T modelini tercih edecektir. Kamerasıyla büyüleyen Google Pixel telefonlar, bazı sorunlarla kullanıcıları başa başa bırakmıştı. Google, yaşanan can sıkıcı sorunları Pixel 3 ile çözerse 2018’de enler listesine girmemesi için hiçbir sebep yok. Sony, çerçevesiz ekran tasarıma geçerse düşünülebilir modeller arasına girebilir. HTC, Moto Z ve Nubia, ülkemizde fazla tutulan modeller olmadığından 2018’de de gölgede kalan isimler olacaktır. Akıllı telefon pazarında düşüşte olan LG, G7 ve G7+ telefonlarında Snapdragon 845’i kullanırsa (G6’da hatırlayacağınız üzere önceki nesil işlemciyi kullanarak tepki toplamışlardı) tercih listesine girebilir. Tabii ki Snapdragon 845’li akıllı telefonlar listedekilerle sınırlı değil.

Snapdragon 845 vs Snapdragon 835: