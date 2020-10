İzmirim Kart HES Kodu Tanımlama ve Eşleştirme Nasıl Yapılır? - Bildiğiniz üzere İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla birlikte toplu taşıma sistemlerinde kullanılan kartlara HES Kodu tanımlanması zorunlu hale gelmişti. Eğer bunu nasıl yapacağınızdan tam olarak emin değilseniz, bu rehberimizde merak ettiğiniz detayları sizlere aktaracağız.

İçişleri Bakanlığı tarafından 29 Eylül tarihinde yayımlanan 89780865-153-E-15993 sayılı 'Şehir içi Toplu Ulaşımda Hes Kodu Sorgulaması' başlıklı genelge uyarınca şehir içinde kullanacağınız tüm toplu taşıma ulaşım sistemlerinde HES Kodu kullanımı zorunlu hale geldi.

Bu durum tabii ki İzmir için de geçerli. İzmir'de metro, izban, otobüs, vapur ya da diğer ulaşım hatlarını kullanabilmek için ödeme yaptığınız İzmirim Kart için HES Kodu tanımlanması gerekecek. Biz de bu yazımızda İzmirim Kart HES Kodu nasıl tanımlanır ve İzmirim Kart HES Kodu nasıl eşleştirilir sorularına göz atacağız.

İzmirim Kart HES Kodu Nasıl Tanımlanır?

Bu adımları başarılı bir şekilde tamamlayabilmek için öncelikle İzmirim Kart'ınızı yanınızda tutun ve daha öncesinde almış olduğunuz, geçerliliği hala devam eden HES Kodu'nu bir yere not alın. Bu işlemler süresince bahsettiğim iki şeye ihtiyaç duyacaksınız. Eğer HES Kodu'nun nasıl alındığından emin değilseniz, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilgili yazımıza ulaşabilirsiniz.

1- İnternet Sitesini Ziyaret Edin

Öncelikli olarak yapmanız gereken şey, İzmirim Kart sistemine giriş yapmak olacak. Bunun için oluşturulan resmi sayfayı bilgisayarınızda, tabletinizde ya da akıllı telefonunuzda açarak işlemlere devam edebilirsiniz. Bu sitede yer alan 'İzmirim Karta Hes Kodu Kaydetmek için Tıklayınız' butonuna tıklayın.

2- HES Kodu Tanımlama Sayfasına Tıklayın

Açılan sayfaya kullandığınız İzmirim Kart'ın arkasında yer alan on bir haneli kart kodunu (00000-00000-0) girin. Bunun ardından kendinize ait HES Kodu'nu girin. Ufak bir hatırlatma olarak her bir kart, yalnızca tek bir kişi üzerinden eşleştirilebiliyor. Ayrıca her bir eşleşmenin altı ay geçerli olduğunu da vurgulayalım.

Toplu Ulaşımda HES Kodu Nasıl İşleyecek?

İzmirim Kartların, HES Kodları ve diğer kişisel bilgilerle eşleştirilmesi sonrası, toplu ulaşım araçlarına yapılan tüm binişler elektronik takip altına alınmış olacak. Biniş bilgileri, günlük olarak T.C. Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak. Bakanlık, karantinada olması gerekirken dışarıda olan hastaların ya da temaslı kişilerin tespitini yaparak cezai işlem uygulayacaktır.