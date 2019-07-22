Kahkaha Atmanıza Sebep Olacak En İyi 5 Android Uygulaması

Bomboş oturduğunuzdan, tekdüze yaşamı izlemenizden, ilgisiz kalmaktan ve daha birçok nedenden içiniz sıkılabilir. Bu durumda ya birinin sizi eğlendirmesini beklemelisiniz ya da harekete geçerek kendi kendinizi eğlendirmenin yolunu bulmalısınız.

Bu yazıda, kahkaha atmanıza sebep olacak en iyi 5 Android uygulamasını öğreneceksiniz. Bu uygulamar ile iç sıkıntınızı giderebilir veya zaten eğlenceli vakit geçirdiğiniz arkadaşlarınız ya da aile üyeleriniz ile eğlencenin dozunu daha da artırabilirsiniz.

Dünyanın en popüler sosyal ağlarından biri olan 9GAG, elbette ki listemizin başında görülmeyi hak ediyor. 9GAG, kullanıcılar tarafından üretilen GIF’lerin ya da diğer internet sitelerinde yer alan GIF’lerin yer aldığı bir sosyal ağdır.

9GAG’de “Apex Legends” GIF’lerinden tutun da “Avengers: Endgame” GIF’lerine kadar birbirinden komik ve çeşitli GIF’ler bulunuyor. 9GAG’in Android uygulamasında bolca vakit öldürebilir, bu süre zarfında bolca kahkaha atabilirsiniz.

Oldukça basit bir arayüzü olan Ses Değiştirici isimli uygulama ile sesinizi değiştirerek eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Uygulamaya ilk giriş yaptığınızda karşınıza “Ses kaydı yap”, “Ses aç”, “Kaydedilen sesler” ve “Daha fazla” olmak üzere dört seçenek çıkıyor.

İster önceden kaydettiğiniz bir sesi seçebilir ister uygulama içinden bir ses kaydı yapabilirsiniz. Kaydedilen sesler; robot, sincap, çocuk, yaşlı adam, arı ve canavar gibi çeşitli ses efektlerine dönüşebiliyor.

Sesinizi yavaşlatan ve hızlandıran efektlerin de bulunduğu bu uygulamada toplamda 52 tane ses efekti bulunuyor, ancak bu 52 ses efektinin 6 tanesi kilitlidir.

Senaryosunu Cem Yılmaz’ın yazdığı, yönetmenliğini Ömer Sorak’ın üstlendiği bilim kurgu ve komedi türündeki GORA isimli film, o dönemde büyük ilgi çekmişti. Türk sinemasının en pahalı yapımlarından biri olan GORA’da birbirinden komik karakterler yer almıştı.

Arif Işık Sesleri isimli bu uygulama “Bir cisim yaklaşıyor, efendim!” repliğinden tutun da “Ateş, su, toprak, tahta.” repliğine kadar birbirinden eğlenceli replik seslendirmelerini kullanıcılarına sunuyor. Ek olarak, Cem Yılmaz’ın diğer filmlerindeki komik replikleri de yer almaktadır.

Birbirinden komik fıkraların ve eğlenceli bilmecelerin bulunduğu bu uygulama oldukça sade bir arayüze sahiptir ve bildiğiniz üzere Android işletim sistemine sahip telefonların uygulama mağazalarında bilmece ve fıkra uygulamaları sayısız çokluktadır. Sesli Fıkralar ve Bilmeceler isimli bu uygulamanın onlardan en önemli farkı ise seslendirme seçeneğinin olmasıdır. Ayarlar kısmından otomatik okuma modunu aktif/de-aktif hale getirebileceğiniz bir seçenek bulunmaktadır.

Bilmeceler kategorisinden çözeceğiniz bilmece tipini “zor bilmece”, “klasik bilmece”, “karışık bilmece”, “saçma bilmece”, “ilginç bilmece”, “çocuklar için bilmece” ve “komik bilmece” olarak işaretleyebilirsiniz.

Fıkralar kategorisinde ise askerlik fıkraları, çocuksu fıkralar, deli fıkraları, genel fıkralar, Karadeniz fıkraları, Nasrettin Hoca fıkraları ve okul fıkraları yer aliyor.

Snapchat ile popülerleşen yüz değiştirme uygulamaları; arkadaşların, kardeşlerin, kuzenlerin, anne-babaların ve diğer yakınların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor. Yüz Değiştirici 2 isimli bu uygulamada yüz değiştirme işlemini tamamlamak için öncelikle yüzünü değiştirmek istediğiniz fotoğrafı seçmeniz, ardından yüzünüzü değiştirmek istediğiniz yüzün olduğu fotoğrafı seçmeniz gerekiyor.

Yüz Değiştirici 2 bunlarla da sınırlı kalmıyor; enteresan kulak, ağız, dil ve göz gibi organları fotoğraftaki yüze ekleyebilmenize ve fotoğrafa uzaylı, canavar, terminatör gibi efektler vermenize imkan sağlıyor.

Yüz Değiştirici 2 ile oluşturduğunuz fotoğraflar ile hem kendinizi hem de arkadaşlarınızı eğlendirebilirsiniz.