Karakutu Nedir, Uçaklar Neden Karakutu Malzemelerinden Yapılmıyor?

Birçok uçak kazalarının hangi sebeplerden dolayı olduğunu söyleyen karakutular. Uçaklarda bulunan ve uçak ile kule arasındaki tüm iletişimi kayıt altına alan kayıt cihazıdır. Diğer adı ile uçuş kayıt cihazı olarak geçmektedir. İsmi karakutu olsada rengi kara değil, turuncu bir renge sahiptir.

Genellikle uçakların kuyruk kısmında bulunan karakutular, büyük enkazlardan sağ çıkabilmekte ve verileri koruyabilmektedirler. Karakutular 3 metre derinlikte 30 güne kadar suya karşı dayanıklı yapılardır. Ayrıca 1100 santigrat derece sıcaklığa 30 dakika boyunca dayanabilmekte. 45 Santim derinliğindeki kumun altında çalışabilmektedirler. Karakutular aynı zamanda 250 kilogramlık ani basınçlara dayanabilmektedirler. Bu özelliklere bakacak olursak karakutular oldukça dayanıklı yapılardır.

İngilizcesi Flight recorder olan Karakutuların turuncu renkte olmasının sebebi bir uçak kazası gerçekleşir ise enkaz alanında rahatlıkla bulunabilmesi içindir. Yolcu uçaklarında 2 çeşit karakutu bulunmaktadır. Bunlardan biri, uçağın uçuş hızı, yüksekliği gibi tüm verileri kayıt etmektedir. Bir diğer karakutu ise kokpitteki bulunan sesleri kayıt etmektedir.

Uçaklar Neden Karakutu Malzemelerinden Yapılmıyor?

Birçok kişinin aklına gelen bir soru ise madem karakutular uçak kazalarından sağ çıkabilmekte neden o halde uçaklarda karakutu malzemelerinden yapılmıyordur? Fakat karakutularda uçak enkazlarında hasar almaktadır ve genellikle havayolu şirketleri uçakların düşmemesi üzerine çalışır yani uçağa bir şey olur ise nasıl sağlam bir şekilde iniş yaparız değil de uçağın hiç düşmemesi üzerine çalışmaktadırlar. Bir uçak kazasında ölme ihtimaliniz 11 milyonda 1’dir. Buradan yola çıkarak uçakların gayet güvenilir ulaşım araçları olduklarını söyleyebiliriz.

Ayrıca karakutular çelik gibi ağır metaller ile yapılmaktadır. Ancak uçaklar alüminyum gibi daha hafif metallerden yapılmaktadır. Bu nedenle eğer uçaklar da çelik gibi metallerden yapılsaydı uçamayacak kadar ağır olabilirdi.

Bu içeriğimizde sıkça merak edilen sorular arasında yer alan karakutu nedir, uçaklar neden karakutu malzemeleri ile yapılmamaktadır? Adlı soruları yanıtladık. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce karakutular ile yapılan malzemelerden bir uçak yapılıp, uçabilseydi uçak kazalarında yaralanma dahi olmadan insanlar kurtulabilir miydi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.