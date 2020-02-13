Kaybolan veya Çalınan iPhone’ları Bulmak İçin En İyi 5 Uygulama

Günümüzün akıllı telefon merkezleri dünyasında en büyük korkularımızdan biri, iPhone’umuzun kaybolması ya da çalınmasıdır.

iPhone’ların yüksek fiyat etiketlerinin yanı sıra önemli bilgilerin istenmeyen, art niyetli kişilerin ellerine geçme ya da sonsuza kadar kaybedilme riski altında olan çok sayıda önemli veri var. Bu nedenle, kaybolan iPhone’ununuz konusunda ilk yardımı alabileceğiniz bazı uygulamaları kullanmanız akıllıca olacaktır.

Listeye iOS yerel uygulamaları ile başlayacağız ve devamında diğer geliştiricilerin üçüncü taraf uygulamaları ile ilerleyeceğiz. İşte kaybolan veya çalınan iPhone’ları bulmak için en iyi 5 uygulama!

Find My iPhone, kaybolan ya da çalınan iPhone’ları ve iPad’leri bulmanıza yardımcı olur. Bu, cihazınızın bilinen son konumunu harita üzerinde gösterir. Ayrıca cihazı kilitleyen ve özel bir mesaj gösteren “Lost” modu da vardır.

Google’ın Android cihaz bulma özelliğinde olduğu gibi, cihazınızı bulmaktan çok daha fazla seçenek içerir. Son konumu görebilir, özel bir mesaj görüntülenmesini sağlayabilir, cihazı kilitleyebilir, uzaktan cihazı sıfırlayabilirsiniz.

Find My Friends arkadaşlarınızı ve aile üyelerinizi bulmanıza izin veren bir uygulamadır. Biraz farklılık yaparak kayıp ya da çalınan cihazınızı bulmanız için de kullanabilirsiniz. İşin püf noktası, cihazlarını kullanarak iPhone’unuzun son konumunu bulmaları için arkadaşlarınızdan ya da aile üyelerinizden yardım istemektir.

Prey Anti-Theft, kaybolan ya da çalınan cihazınızı bulmanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş üçüncü taraf bir uygulamadır. iPhone, iPad veya MacBook’unuz gibi cihazları bulmanızı son derece kolaylaştırır. Konforlu bir deneyim için tüm cihazları tek bir arayüzde bağlayabilir ve görüntüleyebilirsiniz.

Prey Anti-Theft, Google’ın Android cihaz bulma özelliğinden ve Find My iPhone’dan çok daha üstün özellikler içerir. Örneğin, cihazınızı tutan kişinin fotoğrafını çekebilir, cihaz bir alana girdiğinde ya da çıktığında uyarabilir, hırsızı yakalamak için kendini gizler.

FoneHome, çalınan bir iPhone ya da iPad’i çok sayıda özellik kullanarak bulmayı kolaylaştıran başka bir üçüncü taraf uygulamadır. Ayrıca sadece bir hesap kullanarak sınırsız cihaz izleyebilirsiniz.

Find My iPhone’dan çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Cihazınızın dakikada bir kez yüksek hassasiyetli konum güncellemelerini sağlayan bir özelliği vardır. Hırsızın fotoğrafını çekebilir ve aynı zamanda yüksek sesli bir siren çalabilir.

Device Locator, ailenizin ya da arkadaşlarınızın yerini öğrenmenize ve kayıp cihazınızı bulmanıza yardımcı olur. FoneHome gibi tek bir hesaptan sınırsız sayıda cihaz izleyebilme özelliği de vardır.

Bir alarm çalma, bir mesaj gönderme, harita üzerinden cihazın konumunu görüntüleme gibi özellikleri vardır. Özellik kümesi yeterli olsa da, FoneHome ve Prey Anti-Theft tarafından sunulan birkaç özellikten yoksun olduğunu belirtelim.