Kelebek Etkisi Nedir ve Neden Yanlış Anlaşılıyor?

Kelebek Etkisi Nedir? Eğer bu soru üzerinde sadece kısa bir şekilde düşünürseniz aklınıza Amy Smart'ın ve Ashton Kutcher'ın oynadığı nispeten eski bir film gelebilir. Ancak bunun da ötesinde film, temelde çok daha eski bir yaklaşımın yeni bir konsepte uyarlanmış haliydi. Peki kelebek etkisi dendiği zaman neler bilmeli ve nelere inanmalıyız?

Kelebek Etkisi Nedir?

En kısa şekilde kelebek etkisi, çok küçük gibi gözüken olayların nihayetinde çok daha büyük sonuçlara yol açabileceğini düşünen bir fikirdir. Örneğin küçük bir kelebeğin kanat çırpışı hava basıncında ani bir değişikliğe yol açarak sonuçta büyük bir kasırgayı tetikleyebilir.

Bu terim ilk defa 1960'lı yıllarda Massachusetts Institute of Technology (MIT) bünyesinde meteoroloji profesörü olarak çalışan Edward Lorenz ile hayatımıza girdi.

1960'larda hayatımıza giren bu terim sırasında hava durumu ile ilgilenen uzmanlar, gerekli şartlar bilindiğinde ve koşullar aynı şekilde devam ettiğinde gelecek hava durumlarının simüle edilebileceğini düşünüyordu. Lorenz biraz daha şüpheciydi ve iddiaların doğruluğunu anlamak için bazı algoritmalardan yardım topladı.

Burada gördüğü şey, bir değişkeni 0.506127'den 0.506'ya yuvarladığında simülasyondaki iki aylık tahminlerde oldukça ciddi değişikliklerin ve sapmaların olduğuydu. O zaman gelecek hava durumlarını simüle etmek pek de olası değildi çünkü doğanın temel kanunlarına hiçbir şekilde bu kadar ayrıntılı olarak hakim değildik.

Kelebek Etkisi ve Kaos Teorisi

Daha sonrasında diğer bilim insanları Lorenz'in buluşunun yalnızca hava durumlarının geleceği konusunda değil, daha da detaylı olarak pek çok alanda önemli bir buluş olduğunu fark etti. Onun görüşleri, doğası gereği öngörülemeyen sistemlerin geleceğini tahmin etmeye çalışan matematik dalı Kaos Teorisi için ilk adımlardı.

Peki yaklaşık sekiz milyar insanın yaşadığı bu gezegende sadece bir kişi, dünyanın dört bir yanında yankılanacak değişikliklere yol açabilir miydi? Görünüşe göre satın aldığınız şeyler, söylediğiniz cümleler ve etkileşimde bulunduğunuz insanlar dahi toplumda dalgalanan basamaklardan birisi olabilir.