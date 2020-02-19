Kendi Dergi Kapağınızı Oluşturmanız İçin 7 Site

Kendi dergi kapağınızı oluşturmak isterseniz bunu Photoshop ile yapabilirsiniz ama tabii ki bunun için belli bir Photoshop becerilerine ihtiyacınız var. Bunun için zaman ayırmak istemiyorsanız bir seçeneğiniz daha var.

Dergi kapağı oluşturmak için çevrimiçi araçlara başvurabilirsiniz. Hiçbir zahmete girmeden kendi dergi kapağınızı oluşturabilirsiniz. İşte kendi dergi kapağınızı oluşturmanız için 7 site!

Magazine Cover Maker ile ünlü dergilerin kapaklarına kendi fotoğraflarınızı koyabilirsiniz. Sadece tek bir tıklama ile People, Playboy, Time, Fortune gibi dergilerin kapaklarında kendi fotoğrafınızı görebilirsiniz! Site, aralarından seçim yapabileceğiniz şablonlar içerir ve arayüzü tamamen kullanıcı dostudur. Hazır dergi kapaklarınızı JPG veya PNG formatında kaydedebilir ya da doğrudan sosyal medyada paylaşabilirsiniz.

PhotoFunia, fotoğraflarınızı ayarlamanıza, kartpostal oluşturmanıza, fotoğraflara komik yüzler, çizimler, çerçeve eklemenize ve fotoğraflarınızı dergi kapağına yerleştirmenize izin veren çevrimiçi bir araçtır.

Funny Photo, görüntünüzü geliştirmek ve kendi yıldızlığınızın kanıtını oluşturmak için çeşitli fotoğraf efektleri, çerçeveler, kartpostallar ve kolaj şablonları ile oynamanıza izin verir. Bir fotoğrafı rötuşlamanıza izin veren bir fotoğraf editörü de vardır.

BigHugeLabs, fotoğrafınızı yüklerken size birkaç seçenek sunar. Fotoğraf yükleme işlemini bilgisayarınızdan, Instagram'dan, Facebook'tan ya da Flickr fotoğraf akışınızdan gerçekleştirebilirsiniz. Bu araçla dergi düzeninizi, unvanınızı, etiket satırınızı, yayın tarihinizi ve daha fazlasını da ayarlayabilmeniz mümkündür.

Madmagz, sadece bir dergi kapağı oluşturmanıza değil, bir bütün olarak dergi oluşturmanıza olanak sağlayan çevrimiçi bir araçtır. Modern, klasik, pop, art, görsel, minimal, haber, romantizm gibi amaçlarla sunum yapan hazır dergi şablonlarından birini seçebilirsiniz.

LucidPress size broşürler, posterler, el ilanları, davetiyeler ve haber bültenleri ile birlikte bir dergi oluşturmanıza imkân verir. Markanıza göre ayarlanabilen önceden hazırlanmış dergi şablonlarından birini seçebilirsiniz. Bu araç ücretlidir ancak sadece kişisel amaçlı dergi kapağı oluşturmak istiyorsanız bu hizmeti ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Fakeazin size 100’den fazla derginin kapağında olma imkânı veren bir hizmettir. Bir fotoğraf yükleyebilir ve daha sonrasında yakınlaştırıp uzaklaştırarak, istediğiniz gibi sürükleyerek ve hatta arka plan rengini değiştirerek ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Dergi kapağı hazır olduğunda sosyal ağlarda, forumlarda ve benzeri yerlerde paylaşmanız için size bir kod verir.