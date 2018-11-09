Kendi İcatları Tarafından Öldürülen 15 Talihsiz Mucit

Kendi hayatlarını feda eden mucitler olmasa, kullandığımız teknolojilerin bugüne kadar gelmesi imkansızlaşırdı. Akla hayale gelmeyecek denemeler yapan ve insanlığın bir adım daha ileriye gitmesi için uğraşan mucitlerden bazılarıysa maalesef kendi icatları tarafından ölüme götürüldü.

Özellikle havacılık tarihinde onlarca farklı örneği sayılabilecek, kendi icatları tarafından öldürülen talihsiz mucit vakaları, bambaşka alanlarda da karşımıza çıkmıştı. Özellikle kazaya ya da patlamaya çok uygun alanlarda çalışmalar yürüten mucitler, olmadık durumlarla karşılaşmışlardı.

Sylvester H. Roper

1896 yılında kendi geliştirdiği buhar gücü destekli bisikletiyle hız testi yapmaya karar veren Roper, maalesef hız denemesi sırasında hayatını kaybetti. Birçok kişi onun kaza sonucu öldüğünü söylese de kalp krizi sonrasında bisikletin kontrolünü kaybetmesinin kazaya sebep olmuş olabileceği de söylenenler arasındaydı.

William Nelson

1903 yılında General Electric’te mühendis olarak çalışan Nelson, icat ettiği motorize bisikleti denerken düştü ve hayatını kaybetti. Olaydan sonra kazanın test sürüşü sırasında gerçekleştiği söylendi.

İsmail bin Hammâd el-Cevherî

Farablı bir Türk bilgin olan Cevheri, 1010 yılında şu an İran topraklarında bulunan Nişabur kentinde, bir caminin minaresinden iplerden ve tahtadan yaptığı kanatlarla atlamıştı. İlk uçma denemelerinden birini gerçekleştiren Cevheri, maalesef direkt olarak yere çarparak can verdi.

Jean-François Pilatre de Rozier

Kendi geliştirdiği Roziere balonuyla 15 temmuz 1785 günü İngiliz kanalını geçmeye çalışırken kaza geçirdi ve tarihin ilk ölümlü hava kazasının yaşanmasına sebep oldu.

Franz Reichelt

Bir terzi olan Reichelt, kot paraşütüyle Eyfel Kulesi’ne çıkmıştı. Devlet görevlilerine paraşütünü daha önce bir mankenle denediğini söyleyen Reichelt, halbuki yalan söylemiş ve paraşütünü ilk kez denemeye çıkarmıştı. Maalesef icat ettiği kot paraşüt işe yaramayınca hayatını kaybetti.

Aurel Vlaicu

Kendi yaptığı Vlaicu II hava aracıyla Karpatlar’ı geçmeyi deneyen mucit, denemesinde başarısız olarak dağa çarptı ve aramızdan ayrıldı.

Henry Smolinski

AVE Mizar adını verdiği, Ford Pinto’ya bağlanmış kanatlarla havalanan Smolinski, beklediğini bulamayarak feci şekilde 1913 yılında hayatını kaybetmişti.

Andrei Zheleznyakov

Sovyet bilim insanı Andrei Zheleznyakov, 1987 yılında sinir gazı Novichok-5 üzerinde çalışıyordu ve çeşitli testler yaptığı sırada oluşan bir davlumbaz arızası sonrasında gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Aylarca komada kalan talihsiz adam, komadan çıktıktan sonra yürüyemedi ve çeşitli sağlık problemleriyle cebelleşti.

William Bullock

1867 yılında döner baskı makineleri geliştiren William Bullock’un ayağına, Philadelphia’da bir baskı makinesi kurulumu sırasında makine parçası düştü. Ayağında oluşan yara kangrene dönüştü ve bacağının kesilmesi dahi onu kurtaramadı.

Henry Winstanley

Eddystone Rocks bölgesindeki ilk deniz fenerini 1696 ve 1698 yılları arasında inşa eden Winstanley, 1703 yılında yaşanan fırtına sırasında fenerdeydi. Esen sert rüzgarlar feneri yerle bir ederken, Henry Winstanley ve fenerdeki diğer beş kişinin cansız bedenlerine ulaşılamadı.

Horace Lawson Hunley

Konferasyon Birlikleri içerisinde denizcilik mühendisi olarak görev alan Hunley, dünyanın ilk savaş denizaltısını geliştirmişti. Denizaltının rutin testleri sırasında komutayı Hunley devralmıştı. Yapılan testler sırasında bilinmeyen bir sebepten ötürü denizaltı tekrar su yüzeyine çıkamadı ve mucitle birlikte 7 mürettebat da hayatını kaybetti.

Alexander Bogdanov

Belarus’ta yaptığı fizik ve felsefe çalışmalarıyla tanınan Bogdanov, yazdığı bilimkurgu eserleriyle de oldukça ünlüydü. Hayatı boyunca ölümsüzlüğün sırrını bulmaya çalışan Bogdanov, tüberküloz ve sıtma hastalığı olan bir öğrencisinin kanını kendine enjekte ettikten sonra hayata gözlerini yumdu. Sonrasında yapılan araştırmalarda öğrencisiyle Bogdanov’un farklı kan gruplarını taşıdıkları da ortaya çıktı.

Thomas Migdley Jr.

Benzine karıştırılan tetraetil kurşun ve kloroflorokarbon çalışmalarıyla tanınan Migdley, 51 yaşında çocuk felcine yakalanmıştı. Kendisini kötürüm bırakan hastalığının ardından, başkalarının onu yataktan kaldırabilmesi için karmaşık bir makara sistemi tasarlayan Midgley, tasarladığı makara sisteminin iplerinin boynuna dolaşmasıyla hayatını kaybetti. Kendisi Dünya'ya en çok zarar veren bilim insanı olarak da biliniyor.

Valerian Abakovsky

Abakovsky, bir uçak motoru ve pervane barındıran, Aerowagon isimli yüksek hızlı bir tren icat etmişti. Sovyet yetkililerini taşımak için tasarlanan tren, 24 Temmuz 1921 tarihinde Fyodor Sergeyev liderliğindeki bir grup, Aerowagon’u test etmek için Moskova’dan Tula’ya doğru yola çıkmışlardı. Trenin içerisinde Abakovsky de vardı. Tula’ya başarılı şekilde ulaşan tren, dönüş yolunda çok hızlı gittiği bir sırada devrildi ve Abakovsky (25 yaşında) dahil, 22 yolcunun 6’sı hayatını kaybetti.

Max Valier

1920’lerde kurulan Alman roket topluluğu, Verein für Raumschiffahrt’ın bir üyesi olan Valier, 17 Mayıs 1930’da alkolle çalışan bir motoru test etmek için Berlin’de uğraşırken, roketin patlaması sonunda aramızdan ayrılmıştı.