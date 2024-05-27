Kia Sportage Özellikleri ve Fiyatı

Güney Koreli otomobil markası Kia’nın 1990’lı yıllarda ilk defa tanıttığı Sportage tüm dünyanın dikkatini çekti. 2021 yılındaysa şirket, 5.neslini tanıttı. En son tanıtılan model, birçok teknolojik özelliğiyle dikkat çekiyor. Biz de bu rehberde tasarım, yakıt tüketimi ve performans anlamında öne çıkan Kia Sportage özelliklerini sizler için ele aldık.

Kia Sportage Özellikleri

Kia Sportage kullanıcılarının karşısına 1.6 litre dizel ve benzin şeklinde iki çeşit yakıt tipiyle çıkıyor. Aynı zamanda Elegance Plus, Prestige, Cool ve Black Edition isimli 4 farklı donanım paketinden oluşuyor. 7 ileri çift kavramalı ve 6 ileri manuel şanzıman seçenekli olarak tasarlanmış.

Sportif görünüme sahip olan araç, özellikle GT tasarım deri direksiyon simidiyle dikkat çekiyor. GT tasarım deri vites topuzu da aracın diğer dikkat çeken özelliklerindendir. Aracın konsolunda 8 inçlik dokunmatik ekrana sahip multimedya eğlence sistemi yer alıyor. Konsolun alt kısmındaysa klima ayar kısmı var. Klima ayar kısmının altındaysa kablosuz şarj sistemi bulunuyor.

Otomobilin ön tarafında projeksiyon tipi LED ön farlar ve arka kısmının her iki köşesindeyse kanat şeklinde LED stop lambaları var. Kia Sportage, 4.485 mm uzunlukta tasarlanmıştır. Aracın ön kısmında 1.053 mm bacak mesafesi ve arka kısmındaysa 970 mm’lik bacak mesafesi vardır. Otomobil, 1.855 mm genişliğe sahip.

Kia Sportage boyutları incelendiğinde yerden yüksekliği 1.645 mm, arka yüksekliği 993 mm ve ön yüksekliğiyse 997 mm’dir. Araca 5 koldan oluşan 19 inçlik alüminyum alaşım jantlar estetik bir görünüm kazandırıyor. Aracın önündeki krom çerçeveyle kaplı olan radyatör ızgaraysa farklı bir stil kazandırıyor.

Kia Sportage özellikleri arasında dikkat çeken noktalardan birisi arka çapraz trafik çarpışma uyarı sistemidir. Bu sistem sayesinde araç geri geri giderken çarpışma riski varsa sürücüye uyarı vererek araç kontrolünü sağlıyor. Böylelikle çarpışmanın da önüne geçiyor.

Kia Sportage’de geri dönüş kamerası da bulunuyor. Geri dönüş kamerası, geri vitese takılarak otomatik açılması sağlanır. Bunun sonucunda aracın kolayca park edilmesi sağlanır. Aracın dikkat çeken diğer özellikleriyse şöyle sıralanabilir;

Arka ve ön koltuk ısıtması,

Otomatik klima,

Kışın konforlu bir sürüş deneyimi sunan multimedya tuşlarından oluşan deri kaplama GT tasarımlı ısıtmalı direksiyon simidi,

Yol boş olduğunda sürücünün belirlediği hızda gitmesini sağlayan ve önde araç varsa hızı ona göre ayarlayan akıllı hız sabitleyici,

Şehir içinde çarpışma riski ortaya çıktığında hem uyarı hem de araç kontrolünü sağlayan çarpışma önleme asistanı,

Öndeki aracın aniden yavaşlamasını sensörler algılayarak sürücüyü uyarır. Sürücü frene basmadığında çarpışmayı önleyen otomatik frenleme,

Sürücülere imkansız olarak tabir edilen tehlikeleri fark ettiren kör nokta uyarı sistemi,

Aracın otomatik olarak park boşlukları bulup oralara sensörler yardımıyla kendi kendine park etmesini sağlayan otonom park asistanı,

Sürüş güvenliği sağlayan trafik işareti tanıma sistemleri,

Aracın her daim şeridini ortalayıp sürücülerin aynı şeritte kalmasını sağlayan şerit takip asistanı,

Araç güvenliğini artıran ve anahtara ihtiyacı ortadan kaldıran anahtarsız giriş-çalıştırma sistemi,

Kia Sportage Donanım Paketleri Özellikleri

Kia Sportage donanım paketleri yukarıda belirtildiği üzere 4 farklı seçenekle karşımıza çıkıyor. Bu paketler içerisindeki en üst donanım paketi, Prestige şu özelliklerden oluşuyor;

19 inç alüminyum alaşım jantlar,

Kumaş ve deri kombinasyonlu koltuklar,

3 kademeli ısıtmalı ön koltuklar,

Isıtmalı arka koltuklar,

Isıtmalı direksiyon simidi,

8 yöne ayarlanabilir elektrikli sürücü ve ön yolcu koltukları,

Cool paketinin özellikleriyse şu şekildedir;

17 inç alüminyum alaşım jantlar,

Kumaş koltuklar,

Bluetooth,

Yolcu makyaj ve aydınlatmalı sürücü aynası,

Radyo MP3 çalar,

Projeksiyon tipli halojen ön farlar,

Arka sis farları,

Gündüz farları,

Spoiler,

6 adet hoparlör,

Deri direksiyon simidi,

Projeksiyon tipi ön sis farları,

Start & stop sistemi,

Vites topuzu,

3,5 inç gösterge bilgi ekranı,

Black Edition özellikleri;

17 inç siyah renkli alüminyum alaşım jantlar,

LED gündüz farları,

Ön & arka parlak siyah tampon koruma,

Projeksiyon tipi LED ön farlar,

Ön park sensör,

Elegance Plus özellikleri;

LED arka stop lambalar,

Anahtarsız giriş-çalıştırma sistemi,

Apple Carplay desteği,

Sesli kontrol sistemli Bluetooth desteği,

Elektrikli park freni,

Geri dönüş kamerası,

Elektrikli açılabilir panoramik cam tavan,

Arka park sensörü,

Yağmur sensörü,

8 inç dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi,

Kia Sportage Fiyatı

Kia Sportage; inci siyah, manyetik kırmızı, inci beyaz, gümüş gri, aytaşı gri ve fırtına gri renk seçeneklerinden oluşuyor. Kia Sportage’nin 1.6 litrelik benzinli motorunda sadece 6 ileri manuel şanzıman vardır. Dizelli motordaysa 7 ileri DCT 4x4 ve 7 ileri DCT bulunuyor.

Dizelli motor, 320 Nm tork ve 136 beygir güçten oluşuyor. Benzinli motorsa 161 Nm tork ve 132 beygir güç üretmektedir. Kia Sportage fiyat listesi, 500.000-700.000 TL arasında değişiyor.