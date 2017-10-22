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Kirlenmiş Laptop Ekranını Temizlemenin 3 Püf Noktası

Murat İşçi
Murat İşçi nasıl yapılır
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Taşınabilir olmasından dolayı çok sayıda ortamda kullandığımız kişisel dizüstü bilgisayarlarımızın ekranları çoğu zaman tozdan ve kirden muzdarip olur. Özellikle temizlik takıntısı olan kişilerdeyse bu durum tam bir çiledir. Şimdi bu yazı dizisinde ekranları pırıl pırıl yapmanın püf noktalarını açıklayacağız. Hazırsanız başlıyoruz.

Artık günümüzde dizüstü bilgisayarlar - aşina olduğumuz ismiyle laptoplar - hemen hemen bizimle birlikte her alanda yanımızda geliyorlar. Hal böyle olunca bazı sorumlulukları da üstlenmek gerekiyor. Bu sorumlulukların en başında elbette ki tozlanan laptop ekranları geliyor. Radyasyon yayması nedeniyle tozları kendine çeken bu ekranlar bazen o kadar çok tozlanır ki siyah bir ekran ile karşılaştığınızda gözünüze bir hayli batar. Bu durumda kullanıcıların yaptığı en hızlı çözüm ise bir bez ile ekranı silmek oluyor. Ancak bu işlemlerin bilinçli ve dikkatli bir şekilde yapılması gerekiyor. Her ne kadar dayanıklı olarak üretilmiş olsa da nazik davranılması gereken bu ekranlara uygulanması gereken temizlik yöntemlerini şimdi inceleyelim.

1 - Toz Düşmanı Mikrofiber Bez

Gözlük kullanıcılarının bir hayli aşina olduğu mikrofibez bezleri parlak yüzeylerdeki tozların en baş düşmanı olarak tabir etsek yanılmış olmayız. Durum böyle olunca da laptop ekranlarındaki tozları temizlemenin en etkili yöntemlerinden birisi de mikrofiber bez. Çizilmeye karşı da koruma sağlayan bu bezler, ekran yüzeyindeki tozları süpürürken çizilmesini de önlüyor. Ayrıca ekranlarınızı silerken bilgisayarın kapalı olmasını tercih etmeniz daha mantıklı bir karar olacaktır. Ekrana yavaşca ve fazla bastırmadan mikrofiber bez ile tüm tozları alabilirsiniz.

2 - İnatçı Lekeler için Nemli Sünger

Bazı durumlarda ekranda kalıcı lekeler de oluşabiliyor. Sıvı sıçraması, yemek artığı gibi lekeler için nemli sünger kullanmak en iyi hareket olacaktır. Oldukça hassas bir şekilde gerçekleştirilmesi gereken bu işlemde bir miktar deiyonize suya ihtiyacınız olacak. Eğer bu işlemde musluk suyu kullanırsanız ekranda mineral izleri bırakmış olabilirsiniz. Nemli sünger ile ekranınızı temizlemek için laptopunuza giden gücü kestikten sonra süngeri hafifçe ıslatıp leke bölgelerinde yumuşak bir şekilde gezdirin. Tüm lekeleri temizledikten sonra ekranını tamamen kuru olduğundan emin olunca bilgisayarınızı çalıştırabilirsiniz.

3 - Yağ ve Yapışkanlar için Temizleme Çözeltileri

Bilgisayarlarınıza çok severek yapıştırdığınız stickerlardan sıkıldığınızda bir miktar hayal kırıklığına uğrayabiliyorsunuz. Beyaz yapışkan lekeleri bırakan bu stickerlardan kurtulmanın en iyi yöntemi ise tabiki temizlik çözeltileri. Bu işleme başlamak için ilk olarak bilgisayarınıza giden elektriği kesmeli ve hemen ardından mikrofiber bez ile bir miktar çözeltiyi leke oluşan bölgeye hafifçe uygulamalısınız. Bezin ıslak olmamasın özen göstermeniz ise sizin yararınıza olacaktır. Ekrana gelebilecek darbeleri önlemek için küçük daireler çizerek temizleyebilirsiniz.

Önemli Anektotlar;

Laptop ekranlarını temizlerken her zaman ekrana baskı yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. Özellikle LCD ya da Florasan ekran kullanıyorsanız biraz daha dikkat etmenizde yarar var. Ekranı temizlerken ekrana doğrudan temizleme sıvısı püskürtmemeniz de yine bilgisayarınızın sağlığı açısından kritik önem yaşıyor. Daima kalıcı bir temizlik için periyodik olarak ekranınızı temizlemenizde de fayda var. Gıcır gıcır ekranlı günler..

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