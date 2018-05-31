Kişisel Verilerinizi Facebook Reklamlarından Korumak için 3 Yol

Son günlerde yaşanan veri hırsızlığı skandallarının ardından birçok kullanıcı, kişisel verilerini Facebook reklamlarından koruma yollarını aramaya başlamıştı. Yapılan değişikliklerden sonra Facebook, kişisel bilgilerin Facebook reklamlarına yansımasını engellemek için bazı yollar sundu. Teknoloji dünyasının tanınmış isimlerinden Serdar Kuzuluoğlu ise kişisel verilerinizi Facebook reklamlarından korumanın 4 yolunu, takipçileriyle paylaştı.

Cambridge Analytica Skandalı ile birlikte Facebook’un milyonlarca Amerikalının verilerini bir başka şirkete kaptırdığını ve kullanıcılarının güvenliklerini sağlayamadığı ortaya çıkmıştı. Yapılan Cambridge Analytica haberlerinden sonra Facebook’un reklam politikaları sorgulanmaya başlanmış ve sosyal medya devinin reklamverenlere kullanıcılarının çok kritik verilerine ulaşma imkânı sunduğu tekrar gün yüzüne çıkarılmıştı.

Ardı ardına gelen skandallardan sonra Facebook’u Sil kampanyası başlatılırken, Facebook’a verilen çeşitli izinlerin kapatılarak, daha kısıtlı veriler sunmak suretiyle Facebook ekosisteminin içinde kalınabileceği söylenmişti. Bunu yapabilmek için ise üç farklı yolun denenebileceği belirtildi.

Reklam Ayarları sekmesine girildiğindeyse aslında Facebook’a ne denli büyük bir veri sağlandığı tekrar görüldü. Doğum gününüzden başlayan bilgiler, kullandığınız telefon markasına kadar uzanırken, o telefonu ne kadar süreyle kullandığınız dahi Facebook tarafından reklamverenlere satılabildiği dikkatleri çekti. Bununla da kalmayan detaylar, tercih edilen internet tarayıcısından Wi-Fi ya da 4G kullanıcısı olup olmadığınıza kadar detaylandırılabiliyordu.

Yaşanan skandallardan sonra reklam tercihleri sayfasına kimi açıklamalar da ekleyen sosyal medya sitesi, hangi veriyi nasıl ve nereden aldığını da anlatmaya başladı. Özellikle reklam ayarları başlığı altında yer alan detayların tekrar tekrar hatırlatılması gerektiğiniz gösterdi.

Reklam Ayarları

Kişisel bilgilerinizin Facebook reklamlarına yansımasını engellemek için Facebook’un ayarlar sekmesi kullanılabilir. Facebook Ads sayfası ziyaret edilerek, Reklam Ayarları sekmesi altına Ortaklardan alınan verilere dayalı reklamlar seçeneği ve diğerleri kapatılabilir.

Hedeflemeyi Engellemek

Yine Facebook Reklam Tercihleri sayfası altında yer alan Bilgilerin sekmesinde, ilişki durumu, işveren, iş unvanı ve eğitim bilgilerini reklamverenlerin kullanımı dışına çıkarabilirsiniz.

Özel Günlere Yönelik Engellemeler

Özel günlere yönelik Facebook reklamlarını engellemek de artık mümkün. Bunun için Facebook Reklam Tercihleri sayfasında Bilgilerin sekmesi altında Kategorilerin kısmına gelerek, hangi bilgilerinizi reklamverenlere vermek istediğinizi belirtebilirsiniz.

Bu sekmede kullandığınız telefonun markasından, tercih ettiğiniz internet tarayıcısına, hangi Wi-Fi üzerinden Facebook’a girdiğinizden doğum gününüze kadar birçok ayarı açıp kapabilirsiniz.