Kolera Nedir? Nasıl Bulaşır?

Doğal afet, yoksulluk ve savaş gibi durumlardan etkilenen topluluklarda kolayca yayılabilen ve ölümlere neden olabilen kolera nedir? Bu yazıda kolera hastalığı hakkında merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

Kolera Nedir?

Kolera, vibrio cholerae isimli bakterinin yol açtığı bağırsak enfeksiyonuna bağlı olan bir hastalıktır. Akut ve şiddetli ishalle seyreden hastalık, özellikle kişisel hijyen ve su hijyeninin yetersiz olduğu ortamlarda görülme ihtimali daha fazladır.

Kanalizasyon sisteminin içme ve kullanma suyuna dahil olduğu aşırı yağmur, deprem ve sel gibi doğal afetlerden sonra görülme riski oldukça yüksek olan kolerayı önlemek için risk altındaki toplumun hayat koşullarının iyileştirilmesi oldukça önemlidir. Öte yandan insanların bu konuda bilinçlendirilmesi de hastalığın önlenmesinde büyük rol üstlenir.

Kolera Nasıl Bulaşır?

Kolera, enfeksiyon oluşturacak miktarda kolera etkeninin ağız yoluyla alınması sonucunda bulaşır. Bu, genellikle dışkı karışmış sular aracılığıyla olur. Bulaşma, suyun doğrudan içilmesi veya bulaştığı yiyeceklerin yenmesi sonucunda gerçekleşir.

Hastalığın bulaştığı kişilerin ellediği yiyeceklerden yediğinizde size de kolera bulaşabilir. Söz konusu hastalığın tokalaşma ve dokunma gibi direkt temasla insandan insana geçişinin gözlemlenmediği belirtiliyor. Peki, koleranın kuluçka süresi nedir?

Koleranın kuluçka süresi birkaç saatten beş güne kadar uzayabilir fakat genellikle 2 veya 3 gündür. Dışkıda kolera etkeni yer aldığı sürece bulaşıcılık sürer. Genellikle iyileştikten sonra birkaç gün boyunca dışkıda kolera etkeni görülür ancak bu taşıyıcılık durumu aylarca devam edebilir.

Kolera hastalığının tanısı nasıl konur sorusunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz. Dışkı ve kusmuktan alınan örneklerin laboratuvar ortamında analiz edilmesi sonucunda kişide kolera hastalığı olup olmadığı anlaşılıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Kolera Belirtileri Neler?

Kolera semptomları arasında bulantı, karın ağrısı, kusma, susuzluk hissi, bol ve sık dışkılama ve kas krampları yer alıyor. Bazı hastalarda hiçbir belirti görülmeyebilir veya sadece hafif ishal yaşanabilir.

Kolera Neden Bulaşır?

Özellikle kişisel hijyen ve su hijyeninin yetersiz olduğu ortamlarda görülen kolera hastalığına vibrio cholerae isimli bakteri neden olur. Hastalık, kolera etkeninin yer aldığı suyun direkt içilmesi ya da bulaştığı yiyeceklerin yenmesi sonucunda bulaşır.

Kolera Tedavisi Var mı?

Kolera hastalığının tedavisi vardır ve bu tedaviye hemen başlanması gerekiyor. Gecikmiş ya da yetersiz tedavi, belirtiler görüldükten 6 veya 8 saat içinde sıvı kaybı, dolaşım yetersizliği ve hatta ölüme yol açabilir. Bu nedenle en kısa sürede doktora gidilmesi büyük bir öneme sahiptir.

Bu yazıda bulaşıcı bir hastalık olan kolera ile ilgili merak edilen bazı soruları yanıtladık. Ayrıca hipotermi ve donmaya karşı ilk yardım nasıl yapılır sorusunu cevapladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.