Simpsonlar, illuminati, aşılar ve savaşlar gibi birçok olayın arkasında yatan gizli bir gücün olduğuna inanan birçok insan bulunmakta. Bu insanlar, bu komplo teorilerini birçok kişiye yaymaktadır. İlerleyen günlerde de bu durumun ne kadar sakıncalı olduğu anlaşılsa da ilk başta tedbir almamak çok büyük felaketlere yol açabilir. Peki, bu komplo teorisi nedir?

Komplo Teorisi Nedir?

Komplo Teorisi birden fazla kişinin yaşanılan veya yaşanabilecek olayları daha basit ama çarpıtıcı yöntemler kullanılarak ortaya attığı iddialara denilmektedir. Komplo teorisi gerçek bir olayın nedenlerine neredeyse tamamen çarpıkmaktadır. Ancak, insan beyni komplo teorileri inanma eyleminde olabilmekte.

Bu nedenle komple teorilerine inanan birçok insan bulunmaktadır. Komplo teorilerine inanan insanlar ellerinde birçok kanıt olduğunu ve bunları kanıtlayabildiklerini söylemektedirler. Aslında bu kanıtlar çarpıtmadan ve safsatadan oluşmaktadır.

Yaygın Komplo Teorileri Neler?

Ay’a gerçekten gidilmedi!

Simpsonlar gerçeği söylüyor!

Doktorlar plasebo etkisi ile bizi kandırıyor!

Bill Gates insanlara çip takıyor!

Dünyayı 5 aile yönetiyor!

Dünya düzdür komplo teorileri

Dini ve siyasi komplo teorileri

Komplo teorileri arasında en çok konuşulanlardan biri de "Ay'a aslında gerçekten gidilmedi bunların tamamı bir kurgu" NASA bize yalan söylüyor. Aslında Ay'a gerçekten gidilmesine rağmen basit bir şekilde açıklanmaya çalışılan üstün çalışmalar yanlış yerlere çarpıtılmaktadır.

Neredeyse her ay Simpsonların kehânetlerinden birini duymaktayız. Peki, Simpsonlar gerçekten doğruyu mu söylüyor yoksa bunların tamamı birer çarpıtma mı? Aslında evet çarpıtma, Simpsonlar gerçekten doğruyu söylemiyor insanlar bilgileri değiştirerek sanki Simpsonlar gerçeği söylüyormuş gibi paylaşıyorlar. Bu da medya da etkileşim yaratıyor.

Plasebo etkisi nedir adlı yazımızda plasebonun ne olduğundan bahsetmiştik. Komplo teorileri arasında en çok kullanılanlarından biri de doktorların insanları kandırarak ilaç verdiklerini söylemeleri ama gerçekte ilaç vermediklerinden dolayı yalan söyledikleri söylenir.

Fakat, burada sorulması gereken bir soru vardır. o da plasebo etkisinin her zaman işe yaramayacağını ve plasebo'nun ters etki yaratabileceğini bildikleri halde neden böyle bir şey yapsınlar.

Bill Gates İnsanlara Çip Takıyor!

Dünyada çip krizi varken Bill Gates'in insanlara çip takması ne kadar mümkün? Bu konu hakkında sorulabilecek en basit sorulardan biri. Konuya şöyle bakmak gerekir. Eğer, verilerinize çok değer veriyorsanız internetten tamamen uzak kalmalısınız. Ancak, internetten ne kadar uzak kalsanız da bir şekilde verileriniz ortaya çıkıyor ve bu olayın bir sonu gelmiyor.

Fakat, Bill Gates sizlere çip takarak veya aşılarla sizi robot yapmaya kalkmıyor. Çünkü verilerinize ulaşmanın çok daha kolay yolları var bu nedenle böyle bir şey olsaydı verilerinizi tamamen almaya kalkardı.

Dünyayı 5 Aile Yönetiyor!

Komplo teorilerinin en başında gelenlerden biri de dünyayı 5 ailenin yönetmesidir. Cidden dünyayı 5 aile mi yönetiyor yoksa bu da bu bir komplo teorisi mi? Evet, Aslında bu da komplo teorilerinden biridir.

Elbette dünyaya yön veren ülkeler var; bunların başında teknoloji ve askeri alanda güçlü olan Amerika, enerji konusunda güçlü olan Rusya birçok konuda dünyayı ekonomik ve siyasi olarak yönlendirebiliyor ancak tamamen dünyayı yönetemiyorlar.

Zaten bu pek mümkün değil. Son olarak ise dünyayı 5 aile yönetiyorsa şu soruyu sormak gerekir: O zaman dünyada olan ülkeler bu 5 ailenin emrinde mi ve bu 5 aile Kapitalist ve Sosyalist görüşlerin birer temsilcisi mi?

Dünya Düzdür Komplo Teorisi

En çok bilinen komple teorilerinden biri de dünyanın düz olmasıdır. Bir dönemler dünyanın düz olmasına inanmayanları öldürdüklerini dair tarih şahit oldu. Fakat ne kadar dünyanın uzaydan fotoğrafı çekilmesine rağmen ve birçok coğrafi yönleri açıklanmasına kıyasla halen dünyanın düz olduğuna inanan birçok insan bulunmakta.

Dini ve Siyasi Komplo Teorileri

İnsanları yanıltmak, onların düşüncelerini saptırmak için en çok kullanılan komplo teorilerinden biri de dini ve siyasi komplo teorileridir. Öyle ki dünyanın birçok yerinde kullanılan dini ve siyasi Komplo teorileri birçok felakete neden olabilir.

Komplo Teorileri Zararlı Mı?

Komplo teorilerinin aslında zararlı olmadığı düşünülür, mesela Ay'a gerçekten gidilmediğini inanan bir kişinin ne zararı olabilir diye düşünebilirsiniz. Ancak, bu o kişinin ilerleyen yıllarda farklı komplo teorilerine inanmasını büyük bir ihtimalle kolaylaştıracaktır ve bunun sonucunda birçok insan zarar görebilir. Son zamanlarda aşılara inanmayan insanların ve bu nedenle aşı olmadıklarından dolayı birçok insanın hayatını kaybetmelerine sebep oldu.

Bu içeriğimizde komple teorileri nedir? Adlı soruya cevap verdik. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.