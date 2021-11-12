Bugünlerde pek çok söylem konumunuzu sosyal medya şirketlerinden gizlemekle ilgili ancak çeşitli nedenlerle bulunduğunuz yeri ailenizle ya da arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz. Bu gibi durumlara karşı konum paylaşmak için kullanılabilecek en iyi uygulamalar listesi ile karşınızdayız.

Konum Paylaşmak için Kullanılabilecek En İyi Uygulamalar Neler?

WhatsApp

Google Maps

GeoZilla

Glympse

Facebook Messenger

1- WhatsApp

WhatsApp standart bir konum işlevinin yanı sıra belirlemiş olduğunuz süre boyunca anlık konumunuzu paylaşabilme özelliğine de sahip. Böylece isterseniz tek defalık bir konum paylaşımı yapabileceğiniz gibi, isterseniz de hareket halindeki konumunuzu anlık olarak paylaşabiliyorsunuz.

Üstelik yediden yetmişe neredeyse herkes WhatsApp kullandığı için, diğerlerinin bu programı kullanıp kullanmadığına yönelik endişe yaşamanıza da gerek kalmıyor. Ayrıca anlık konum özelliği belirlenen saatten sonra otomatik olarak devre dışı kalıyor.

2- Google Maps

Bazen belirli konumları çok spesifik olarak paylaşmak istersiniz ve Google Maps; kafeler, barlar, restoranlar, parklar ya da müzeler gibi mekanlar açısından çok geniş bir kütüphaneye sahip. Pek çok harita uygulamasının aksine geniş bir mekan listesine sahip olan Google Maps, ilgili yeri çok detaylı şekilde paylaşabilmenize imkan tanıyor.

Böylece arkadaşlarınızın ya da ailenizin tam olarak nerede olduğunuzu anlayabilmesi mümkün oluyor. Üstelik uygulama üzerinden ilgili mekana ait fotoğrafları, videoları, yorumları, çalışma saatlerini ve hatta bazı durumlarda fiyat listesini dahi görüntüleyebiliyorsunuz.

3- GeoZilla

Farklı senaryolarda sadece konum paylaşma üzerine odaklanan tam anlamı ile profesyonel bir uygulamadan yardım almak isteyebilirsiniz. Bunun en popüler örneklerinden birisi çocuklarınızı takip etmek ya da ailenizin nerede olduğu anlamak olabilir.

GeoZilla temelde çocuklarınızın takibi üzerine odaklanan bir uygulama ve size çocuklarınızın yerini gösterirken, çocuklarınıza da sizin yerinizi gösteriyor. Temelde basit bir uygulama olsa dahi gayet başarılı bir şekilde çalışıyor ve kişilerin konum geçmişini de görüntüleyebilmenizi sağlıyor. Uygulamanın yıllık ücretlendirmeye dahil olduğunu ve başlangıçta deneme süresi sunduğunu hatırlatalım.

4- Glympse

Yine yalnızca bu alana odaklanan bir diğer uygulama olan Glympse, ücretsiz olarak çalışan ve sevdiklerinizi takip edebileceğiniz bir uygulamadır. Yine oldukça basit bir arayüze sahip olan uygulama, kullanım süresince iyi bir internet bağlantısına ihtiyaç duyuyor.

5- Facebook Messenger

Tıpkı WhatsApp gibi yerleşik konum paylaşma özelliğine sahip olan Facebook Messenger, o an bulunduğunuz konumu arkadaşlarınızla paylaşabilmenize imkan tanıyor. Konumu paylaştığınız kişi bir harita uygulaması yardımı ile yönlendirme bilgilerini edinebiliyor.

Sonuç

Sizler için hazırladığımız bu listemizde ailenizi ya da arkadaşlarınızı takip edebileceğiniz ve onlarla konum paylaşabileceğiniz en iyi mobil uygulamalara yakından göz attık. Peki siz bu uygulamalar arasından hangisini tercih ettiniz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.