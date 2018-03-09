Konumunuzu Paylaşabileceğiniz 7 Yararlı Uygulama

Arkadaşlarınızla plan yaptığınızda ve buluşma saati geldiğinde sürekli “neredesin?” sorularıyla uğraşmadan anlık olarak nerede olduğunuzu görmelerini istemez miydiniz? Elbette toplu buluşmalarda faydalı olacağını düşündüğümüz uygulamalardan hazırladığımız bu listede, konumunuzu paylaşabileceğiniz 7 yararlı uygulamayı bulabilirsiniz.

Konum paylaşımı denilince başta biraz rahatsız edici gelebilir. Sonuçta kimse takip edilmek istemez. Ancak, konum paylaşım uygulamaları nı kullanmak bazen inanılmaz derecede pratik olabilir. Sevdikleriniz düzenli olarak seyahat ediyorsa veya farklı şehirlerde yaşıyorsanız, nerede olduklarını görmeyi isteyebilirsiniz. Ya da yakın bir arkadaşınızla buluşacaksanız ve buluşma yerine ilk siz gittiyseniz, arkadaşınıza mesaj atmak yerine nerede olduğunu anında görebilirsiniz. İsterseniz bu yararlı uygulamalara göz atmaya başlayalım.

Find My Friends

Find My Friends uygulaması, oldukça sade ve basit bir konum paylaşımı uygulaması olarak öne çıkıyor. Harita tabanlı bir arayüze sahip olan uygulamada, arkadaşlarınızın nerede olduğunu bulabiliyorsunuz. Bunun yanında, güvenlik özelliği de bulunan Find My Friends uygulamasında yardıma ihtiyacınız olduğunda arkadaşlarınıza uyarı göndermeniz de mümkün. Uyarı içeriğine adres bilgisi, geçerli saat ve pil durumu da ekleniyor.

Family Locator

Life360’ın sunduğu Family Locator, ailelerin güvenliğini sağlamaya yönelik geliştirilen bir konum paylaşımı uygulaması. Çevreler’inize kendi gruplarınızı oluşturarak üyeler ekleyebileceğiniz uygulamada, bu üyelerin gerçek zamanlı konumunu size özel bir aile haritasında görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir üye hedefe ulaştığında ya da hedeften ayrıldığında anlık uyarılar da alabiliyorsunuz.

Family Locator uygulamasında ücretli sunulan abonelik paketlerinden satın alarak daha geniş kapsamlı özelliklerden de faydalanabileceğinizi belirtelim.

Google Haritalar

Google Haritalar, hemen hemen herkesin telefonunda bulunan uygulamalardan biri. Sadece navigasyon uygulaması özelliği değil, daha birçok faydalı işlev sunan uygulamada kendi yolculuklarınız için gerçek zamanlı güncellemeler de paylaşabiliyorsunuz.

Arkadaş Bul (iOS)

iOS işletim sistemli cihazlarınızda önceden yüklenmiş olarak gelen Arkadaş Bul uygulaması, rehberinizden seçeceğiniz kişileri listenize ekleyerek konum paylaşımı yapabilmenizi sağlıyor. Arkadaşlarınızın bulunduğu konumu gerçek zamanlı olarak takip edebileceğiniz uygulamada konuma dayalı uyarılar alabilmeniz de mümkün.

Glympse

Tamamen ücretsiz olarak sunulan ve kayıt işlemi bile gerektirmeyen Glympse uygulamasında, gerçek zamanlı konumunuzu, diğer kişilerle birlikte harita üzerinde gösteren uygulamada belirli gruplar da oluşturabiliyorsunuz.

Familonet

Aile üyelerinizi gözetlemeye odaklanan Familonet uygulamasında, harita üzerinde anlık konum bilgilerini görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca, kişileriniz için konuma dayalı uyarı bildirimleri de gönderen uygulamada belirli bir bölgeye ulaştıklarında ya da oradan ayrıldıklarında uyarılar alabiliyorsunuz. Ve son olarak aile üyelerinizle sohbet edebilmeniz de mümkün hale getirilmiş.

GeoZilla

Diğerleriyle aynı işlevleri sunan GeoZilla uygulamasında da gerçek zamanlı olarak harita üzerinden konum paylaşımı yapılabiliyor. Bunun yanında konum tabanlı işlemler, konum geçmişi ve sosyal paylaşım gibi özellikler de sunan uygulamada aile üyelerinizden biri, herhangi bir mağaza ya da markete yakın olduğunda ona alınması gerekenleri bildirimler şeklinde anımsatıcılar ayarlayabiliyorsunuz.