Korsan Dizi İzlemenin Doğurduğu Tehlikeler

Dizilerin telif hakkını alan şirketler, dizilerin internet üzerinden yayımlanmasını engelliyor. Bu nedenden ötürü, birkaç istisna internet sitesi haricinde dizi paylaşımlarında bulunan internet siteleri, bu dizilere ne yazık ki yer veremiyor. Telif hakkı alınan bir dizi olarak günümüzün en popüler dizilerinden biri olan Game of Thrones’u örnek verebiliriz.

Dizinin hayranı olan insanlar, Game of Thrones’un yeni veya eski bölümlerini seyretmek için yasal olmayan yollara başvuruyor. Torrent siteleri, illegal dosyaların paylaşımı için en çok tercih edilen sitelerdir. Korsan dizi izlemek isteyenler genellikle Torrent sitelerini kullanmaktadır. Bu noktada, dizilerin gücünün farkına varan bilgisayar korsanları ise hiç düşünmeden harekete geçmektedir. Bu yazıda, korsan dizi izlemenin doğurduğu tehlikeleri ve indirilen dizinin tehlikeli olup olmadığını anlamanın yollarını öğreneceksiniz.

Diziler Kullanıcılara Ne Gibi Olumsuz Sonuçlar Verebilir?

Kötü amaçlı yazılımların yerleştirildiği dizilerde genellikle bölümün tamamına yer verilmez, dizinin eski bir bölümünü yahut birkaç sahnesinden oluşan sürümü kullanılır. Bu, bilgisayar korsanlarının kullanıcıları yemlemeleri için en çok kullanılan ve çoğunlukla işe yarayan yöntemlerden biridir.

Sadece diziyi izlemek isteyen kişiler, bilgisayarlarına kötü amaçlı yazılımları yükleyebilirler. Dolayısıyla, korsan dizi izlemek isteyen kişiler, Torrent ve benzeri sitelere daha sakıncalı bir göz ile bakmalı, indirdikleri dosyaları çeşitli virüs tarama yazılımları ile taramalıdır. Ek olarak virüs tarama yazılımlarını geçebilen kötü amaçlı yazılımların olduğunu da unutmamak gerekir.

İndirilen Dizinin Virüslü Olduğunu Öğrenmenin Yöntemleri

Dizi diye paylaşılan bu kötü amaçlı yazılım eğer sanıldığı kadar güçlü bir yazılım değilse onu fark etmek daha kolay olacaktır. İndirdiğiniz dizinin virüslü olup olmadığını öğrenmenin yollarından bazılarını aşağıdaki maddelerden öğrenebilirsiniz.

Dosya Boyutları

Yüksek kaliteli ve yaklaşık bir saat sürede olan hiçbir dizinin boyutu 1 GB’dan aşağı olamaz. 50-250-500 MB dosyalar, içinde dizinin olmadığını, daha da tehlikeli bir şeyin, kötü amaçlı bir yazılımın olduğunun uyarısıdır.

Virüs Tarama Yazılımları

İyi bir virüs tarama yazılımı, pek profesyonel hazırlanmayan virüsleri temizlemek için işe yarayacaktır; fakat en iyi bilinen virüs tarama yazılımının bile profesyonelce hazırlanan bir kötü amaçlı yazılımı tespit edemeyeceğini bilmelisiniz. Bu nedenden dolayı tamamen virüs tarama yazılımlarına güvenmemeli, tedbiri elden bırakmamalısınız.

Dosyaların Uzantıları

İndirdiğiniz dizinin virüs olup olmadığını anlamanın en iyi yolu, dosyanın uzantısına bakmaktır. Dosyanın uzantısının .exe ve benzeri uzantıları içermediğinden emin olmalısınız.