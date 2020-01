Koşmayı Daha Eğlenceli Hale Getiren 6 Uygulama

Koşmak genellikle monoton bir antrenman gibidir. Sürekli hareket halinde olduğunuzdan dolayı podcast'lere veya sesli kitaplara odaklanamazsınız. Bu nedenle, koşarken kendinizi eğlendirmek her zaman mümkün olmaz.

Neyse ki, bazı geliştiriciler, bu aktiviteye eğlenceli hale getirdi. Bu yazıda, koşmayı daha eğlenceli kılan 6 uygulamayı derledik.

Zombies, Run!

Zombiler tarafından istila edilmiş bir dünyada hayatınız için kaçmayı hiç hayal ettiniz mi? Zombies, Run! tam olarak bunu deneyimleyebilmenize olanak sağlıyor. Zombies, Run! uygulamasında 23 farklı görev bulunuyor. Koşmaya başlamadan önce bu görevlerden bir tanesini seçmeniz gerekiyor. Her görevin farklı bir mesafesi ve hızı var. Zombilerden kaçmak için tanımlanan hızı takip etmelisiniz.

Koşmaya başladığınızda uygulama, radyo mesajları, müzik, hikaye anlatımı ve yavaşladığınızda zombi çığlıkları ile sizi bambaşka bir atmosfere sokacak. Ek olarak, daha gerçekçi bir deneyim yaşatabilmek amacıyla rotada ilerlerken “bir şişe su aldın” veya “ecza çantası buldun” gibi cümleler söyleniyor.

Ayrıca, istatistiklerinizi görüntüleme ve bir harita üzerinde ilerleme seçeneği de bulunuyor. Ücretsiz olarak erişebileceğiniz Zombies, Run! uygulamasında ücretli aylık aboneliğin yer aldığını belirtelim.

Charity Miles

Charity Miles, koşmak için iyi bir nedendir. Zira Charity Miles, yürüdüğünüz, koştuğunuz ve bisikletle kat ettiğiniz mesafeye bağlı olarak 40 yardım kurumundan birine bağış yapabilmenizi sağlayan bir uygulamadır. Bu yardım kurumlarından bazıları Alzheimer Derneği, Lösemi ve Lefoma Derneği, Otizm Konuşuyor, ALS Derneği’dir.

Uygulama, bir dizi sponsor tarafından desteklenmektedir; bu nedenle, hayır işlerini destekleme karşılığında verileriniz ile ilgili endişelenmenize gerek yoktur.

Charity Miles, koşularınızdan daha fazlasını elde etmenin zahmetsiz bir yoludur. Yanan kalorilere ek olarak, bir kuruş harcamadan seçtiğiniz bir yardım kurumuna destekte bulunabilirsiniz.

RockMyRun

Spotify gibi yayın hizmetlerinde yer alan egzersiz çalma listeleri herkesin hızına göre mükemmel şekilde ayarlanmadı. Bu yüzden çoğu kullanıcı, hızına uygun ritimli bir şarkı bulabilmek amacıyla parçaları sık sık değiştirmek zorunda kalıyor.

RockMyRun, hareket hızınızı algılayarak müziğin ritmini otomatik olarak sizin hızınıza göre ayarlıyor. RockMyRun, bu özellik ile diğer uygulamalardan sıyrılmayı başarıyor. Eğer isterseniz manuel olarak şarkının hızını hızlandırabiliyor ve yavaşlatabiliyorsunuz.

RockMyRun, David Guetta, Zedd, Afrojack ve Major Lazer gibi müzik endüstrisinin en iyi DJ'leri ile işbirliği içinde tasarlanmıştır. RockMyRun’da BPM aralığına göre kategorize edilmiş şarkılar da bulunuyor. RockMyRun’ın olumsuz tarafı ise çoğu özellik için ücretli abonelik istemesidir. RockMyRun'ı Android ve iOS uygulama mağazalarından indirebilirsiniz.

Run An Empire

Run An Empire, gerçek dünya üzerine kurulu bir strateji oyunudur. Amacınız, imparatorluğunuzu büyütmek ve olabildiğince fazla bölge ele geçirmektir. Bunu yapmak için belirlenen rota üzerinde yürümek veya koşmak zorunda kalacaksınız. Bu yüzden, bu oyunda, kaynakları ve yeni yerleri kazanmak için koşu ayakkabılarınızı giymeniz ve zafere koşmanız gerekir.

Koştukça veya yürüdükçe, oyun sizi daha fazla insan gücü, savaşçı, oyun parası ve diğer güzelliklerle ödüllendirir. Run An Empire gerçek zamanlı bir oyun olduğundan, komşularınızla ve diğer oyuncularla bölgeler için sürekli olarak savaşmak zorunda kalacaksınız.

Run An Empire’da yaktığınız kalori sayısı gibi kapsamlı istatistiki bilgilere bakabilirsiniz. Run An Empire ücretsiz, ancak uygulama içi para birimi satın alarak seviyenizi yükseltebilirsiniz. Run An Empire'ı Android ve iOS uygulama mağazalarından indirebilirsiniz.

Fitness RPG

Fitness RPG, bir rol yapma oyunudur. Fitness RPG’yi diğer rol yapma oyunlarından ayıran özellik ise enerjinizi adım atarak yükseletebiliyorsunuz. Dolayısıyla Fitness RPG’de enerjinizi yükseltebilmek için yürümek veya koşmak zorunda kalıyorsunuz.

Sahip olduğunuz enerjiyi yükseltmeler satın almak, yeni silahların kilidini açmak ve seviyenizi yükseltmek için kullanabiliyorsunuz. Yapımcı ekibin böylesine yenilikci ve farklı bir anlayışa sahip olarak geliştirdiği Fitness RPG, sporseverler ile oyunseverleri bir araya getiriyor.

Tek oyunculu oyun modunun yanı sıra Fitness RPG, kahramanlarınızı arkadaşlarınızın ordularına karşı savaştırabileceğiniz çok oyunculu bir mod da sunuyor. Fitness RPG'yi Android ve iOS uygulama mağazalarından indirebilirsiniz.

Walkr

Walkr, çoğunlukla Fitness RPG ile aynı mantıpa sahip olan bir fitness macerasıdır. Walkr’da bir uzay aracına binip uzayda tüm gezegenleri keşetmeye çıkıyorsunuz. Uzayda yeni gezegenleri keşfetmek için yakıta ihtiyacınız vardır. Gereken yakıtı toplayabilmek için gerçek hayatta yürümek veya koşmak zorundasınız.

Walkr’da toplamda 50 gezegen yer alıyor. Bu gezegenlerin üzerinde zaman zaman uzaylılar ile karşılaşabilirsiniz, ancak onlara yalnızca yeterli miktarda yakıtınız varsa yardımcı olabilirsiniz. Walkr ayrıca arkadaşlarınızla rekabet etmenizi ve görevleri çözmek için takım oluşturmanızı sağlar.