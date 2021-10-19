Kötü VPN Kullanmanın Zararları Nelerdir?

Kötü VPN (Virtual Private Network) çoğunlukla çevrim içi ortamda ücretsiz olarak tanıtılan, ücretli olarak sunulan paketin yanında ek olarak para kazanmak için verilen hizmetler olmakla birlikte kullanıcıların açısından çok fazla tehlikesi olabilir. Sizler de ismi daha önce çok duyulmamış bir şirketin sunduğu ücretsiz VPN hizmetinden kullanıyorsanız listemize kesinlikle göz atmalısınız.

Bu listemize başlamadan önce sizleri ücretsiz olarak sunulan hizmetlerin tamamının tehlikeli olmadığı ama bu tür hizmetlerin büyük bir kısmının kullanıcıların açısından zararlı olduğu hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Ücretsiz VPN sağlayıcılarının tamamı kötü amaçlı ve gizlilikten ödün veren sağlayıcılardan oluşmamaktadır ama ücretsiz olarak sunulan hizmetler çoğunlukla türlü türlü kısıtlama içermektedir.

Kötü VPN Kullanmanın Tehlikeleri Neler?

Sizi Savunmasız Bırakır

İnternetteki Faaliyetlerinizi Takip Eder

Sizin için Çok Önemli Bilgileri Üçüncü Taraflara Satar

Sıradan bir internet kullanıcısı olarak makul fiyatlı hizmet bulamamaktan şikayetçi olabilirsiniz ama aslına bakarsanız bu durumun sağlayıcılarla herhangi bir ilgisi yoktur. VPN sağlayıcılarının bu kadar yüksek fiyatlı hizmetler sunmasının bazı önemli nedenleri bulunmaktadır. VPN sağlayıcıları, hizmetlerin fiyatlarını internet kullanıcılarına sunulan hizmetin özelliklerine bağlı olarak ayarlar.

İnternet kullanıcılarını güvende tutan hizmetleri sunan şirketlerin aylık ve yıllık giderlerini incelerseniz fiyatların ne kadar makul olduğunu anlamak sizin için biraz daha mümkün hale gelebilir. Bunlara rağmen güvenli bir hizmet kullanmaktansa ücretsiz ve güvenli olmayan bir hizmet kullanmak istiyorsanız, aşağıda yer verdiğimiz kötü VPN kullanmanın tehlikelerini de incelemenizi tavsiye ederiz.

1- Sizi Savunmasız Bırakır

İnternet kullanıcıları olarak ilk tercihimiz güvende olmaktır, değil mi? VPN hizmetlerini büyük bir olasılıkla sizler de güvende olmak için kullanıyorsunuzdur ama ücretsiz ve tehlikeli bir hizmet kullanıyorsanız güvende olmadığınızdan emin olabilirsiniz çünkü bu hizmetler çoğunlukla kullanıcıları güvende tutmanın aksine savunmasız hale getirmekten yana olur.

Gündeme kısa bir göz attığımızda da görebildiğimiz üzere bu hizmeti ücretsiz olarak veren sağlayıcılarla ilgili çeşitli skandallar bulunuyor. Bu elbette ki ücretli hizmetlerde de zaman zaman görülebilen bir durum olsa da bu durumun ücretsiz hizmetlerde görülme olasılığı daha yüksektir.

2- İnternetteki Faaliyetlerinizi Takip Eder

Ücretsiz olarak sunulan bu hizmetlerin ortalama olarak %70'inin gizlilik ihlali yaptığını söylemek mümkündür. Yukarıda da belirttiğimiz üzere bu tür hizmetleri kullanmamızın asıl nedeni güvende olmaktır. Bu istatistiğe göre ücretsiz olarak sunulan hizmet bizi güvende tutmamakla kalmıyor aynı zamanda internetteki faaliyetlerimizi de takip ederek güvenimizi suistimal etmektedir.

3- Sizin için Çok Önemli Bilgileri Üçüncü Taraflara Satar

Dünyanın neresinde olursanız olun, herhangi bir hizmet almak için ödeme yapmak gerekmiyorsa o işin altında mutlaka bir art niyet vardır. Ücretsiz olarak bu tür hizmetler veren şirketler hakkında geçmişten bugüne kadar çok sayıda skandal haberler yapıldı. Bu tür hizmetleri ücretsiz olarak sunan şirketler, bu zamana kadar yapılan haberlerden öğrendiğimiz üzere bilgilerinizi üçüncü taraflara satmak için kullanmaktadır.

Bu tür hizmetleri ücretsiz olarak sunan şirketler hakkında yapılan haberlere güvenseniz bile bu hizmetleri kullanmanın size hiçbir faydasının dokunmayacağını unutmamalısınız. Bu hizmetlerin içerisinde internetinizi kullanan çok sayıda kötü niyetli hizmet vardır, bu hizmetlerden birine denk geldiğiniz zaman internetinizin inanılmaz derecede yavaşladığını hissedebilirsiniz.

Bu tehlikelerin çoğunlukla ücretsiz hizmetlerde olduğunu vurgulasak da ücretli hizmetleri kullanan kişilerin de bu gibi durumlara maruz kalma ihtimalinin olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Ücretsiz ve güvenli vpn hizmetleri kullanmak istiyorsanız sizlere tavsiye ettiğimiz ücretsiz VPN hizmetlerini inceleyebilirsiniz.