Kredi Kartı Oluşturucusu Nedir? Kimler Kullanabilir?

Çevrim içi bir servisin deneme sürümünden faydalanmak için kredi kartı bilgilerine ihtiyaç duyuyorsanız ancak kişisel kredi kartı bilgilerinizi paylaşmak istemiyorsanız neler yapabilirsiniz? Bu gibi durumlarda kredi kartı oluşturucusu yardımınıza koşuyor.

Kredi Kartı Oluşturucusu Nedir?

Temel olarak baktığımızda bir kredi kartı oluşturucusu, sizin için rastgele kredi kartı bilgileri üreten bir sistemdir. Bu sayede gerçek kredi kartı bilgilerinizi kullanmadan deneme sürümlerinden ya da benzeri işlevlerden gönül rahatlığı ile faydalanabilmenizi sağlar.

Bir kredi kartı oluşturucusu kullanmak için çok sayıda sebebiniz olabilir ancak bunların en popülerleri Netflix, Amazon Prime ya da Spotify gibi çevrim içi servislerin deneme sürümlerinden faydalanmayı kapsar. Bu araçlar hatasız sonuçlar verir ve size geçici bir çözüm yolu sunar.

Yani kredi kartı bilgilerinizi isteyen herhangi bir internet sitesini, hırsızlıktan korkmadan ve kişisel bilgilerinizin sızmasından endişe duymadan ziyaret edebileceksiniz. Tabii ki bu kartlarla alışveriş yapmanın mümkün olmadığını unutmayın. Nakit varlıklarla bağlantılı olmadıkları için, alışveriş yapmak için tasarlanmamışlardır.

Kart bilgileri tamamen matematiksel işlemlerle oluşturulur ve yüzde yüz benzersiz, geçerli kredi kartı bilgileri elde edersiniz. Hatta gereksinimlerinize bağlı olarak oluşturacağınız kredi kartındaki çok sayıda detayı özelleştirmeniz de mümkün hale gelir.

Kredi Kartı Oluşturucusu Nasıl Çalışır?

Bu araçlar, farklı şeyler denemek isteyenlerin favorisidir. Kullanıcılar istedikleri kadar kart bilgisi üretebilirler ve bu bilgileri istedikleri gibi kullanabilirler. Herhangi bir servisteki abonelik ve çevim içi oyun denemeleri için en güvenilir ve en kullanışlı araçlardır.

Kart kodları, kredi kartı oluşturucuların diğer adıdır. Bu araçlar tamamen ücretsizdir ve her yerden erişilebilir. Anonim bilgilerin yanı sıra, bu oluşturucular size gerçek kredi kartlarıyla aynı yapıya sahip ve tamamen benzersiz kart numaraları sağlar.

Tüm bu süreç, belirli matematiksel kurallar kullanılarak gerçekleştirilir. Bu algoritma kurallarına doğru bir şekilde uyulmaması durumunda numara kaldırılacaktır. Kredi kartı bilgilerini oluşturmak için, kredi kartı oluşturucusu Luhn Algoritmasını kullanır.

Luhn Algoritması Nedir?

Luhn formülü, kredi kartı numaralarının geçerliliğini belirlemek için kullanılabilir. Bu bir hata düzeltme algoritmasıdır.

Adını IBM'de görev alan bilim insanı Hans Peter Luhn'dan almıştır.

Kimlik numaralarının gerçekliğini doğrulamak için de kullanılır.

16 numaranın son basamağı kontrol basamağıdır ve atlanır.

Tek hanedeki (1. 3. 5. vb) rakamlar 2 ile çarpılır.

Çarpım işleminden sonra 9'dan büyük olan her değerden 9 çıkartılır.

Eldeki tüm değerler toplanır.

Elde edilen toplam değer, 10'un katları olmalıdır. Bunu sağlayacak değer, son basamak değeri olarak belirlenir.

Geçerli Bir Kredi Kartı Numarasının Tanımı Nedir?

Geçerli bir kredi kartı numarasının doğru biçimi, her bir kredi kartı numarasını sektörüne göre ayıran ana sektör tanımlayıcısı (MII) ile başlar. Geçerli bir kredi kartı numarası, 16 haneli bir sayıdan oluşmalıdır; MasterCard için 5, Visa için 4, Discover için 6, JCB için 35, American Express için 34 ve 37 ile başlamalıdır.

Kart sahibinin hesap numarası, 6 ila 9 basamak arasında değişen sayılarla temsil edilir. Kontrol basamağı, kredi kartının gerçekliğini onaylayan son basamak anlamına gelir. Kartlar iki türe ayrılabilir:

Tek Kredi Kartı Oluşturucu: Tüm test amaçlarınız için kullanabileceğiniz tek bir kredi kartı numarası istiyorsanız, tek bir kredi kartı oluşturucu seçin. İşlemi tekrarlayarak daha fazla sayı üretebilirsiniz.

Tüm test amaçlarınız için kullanabileceğiniz tek bir kredi kartı numarası istiyorsanız, tek bir kredi kartı oluşturucu seçin. İşlemi tekrarlayarak daha fazla sayı üretebilirsiniz. Toplu Kredi Kartı Oluşturucu: Her ihtiyaç duyduğunuzda manuel olarak kredi kartı numarası oluşturma stresiyle uğraşmak istemiyorsanız, toplu kredi kartı oluşturucu kullanın. Çok sayıda farklı ancak geçerli kredi kartı numarası üretecektir.

Kimler Kullanabilir?

Bu tür yazılımların birincil işlevi, e-ticaret web sitelerinin ödeme yöntemlerini test etmek için kredi kartı numaraları oluşturmaktır. Bu numaralar, çevrimiçi mağazalar işleten işletmeler tarafından ödeme yöntemlerini denemek için kullanılabilir.

Bu rakamlar, işlem verimliliğini ve hatalarını belirlemek için kullanılabilir. Bu, hataları ortadan kaldıracak ve sistemlerini daha kullanıcı dostu hale getirecektir. Oyuncular, sahte bir adres ve diğer ayrıntıları kullanarak çevrimiçi oyun denemelerine erişmek için bunu kullanabilir.

Güvenli Kredi Kartı Oluşturucusu için En İyi İnternet Siteleri

Bu araç, birçok amaca hizmet edecek bazı harika özelliklere sahiptir, ancak burada kredi kartı oluşturucusu hakkında konuşacağız. Prepostseo kredi kartı oluşturucu, bilgi hırsızlığı korkusu olmadan kullanmanıza izin veren sahte kredi kartı bilgileri (adres, ad CVV ve numara vb.) üretir. Bu sahte kredi kartı bilgileri, profesyonel nedenlerle olduğu kadar çevrim içi oyun denemelerinde de kullanılabilir.

Kart markası, geçerlilik süresi ve güvenlik kodu bilgilerini girdikten sonra Generate butonuna basmanız yeteli olacak. Basic moda ek olaark Advance kutucuğundan daha ayrıntılı bilgilerin yer aldığı bir oluşturma işlemi de mümkün kılınıyor. Bu mod ayrıca ülke, banka adı, para, kart markası, son kullanma ayı ve yılı gibi birçok seçeneği seçmenizi sağlar.

Bu oluşturucunun sonuçları yukarıdaki gibi olacaktır. Kart markası, kart numarası, sahibinin adı, CVV ve kartın son kullanma tarihi bu jeneratör tarafından sağlanır.

2- Vccgen.com

Bir diğer harika araç ise Vccgen olarak öne çıkıyor. Geçerli bir kredi kartı oluşturmak için harika özelliklere sahip başka bir araçtır. Ad, adres, CVV kodu ve daha fazlası gibi tüm bilgileri üretir. Aşağıdakiler gibi sahte kredi kartları oluşturmak için bu toplu kredi kartı oluşturucudaki seçenekleri seçin:

Sonuç hemen aşağıdaki görseldeki gibi olacaktır. Ayrıca bu oluşturucuyu kullanarak kredi kartı bilgilerini kopyalayabilir veya indirebilirsiniz. Bu, hiç şüphesiz ki doğru ve geçerli karakterler üretmek için en iyi çevrim içi karakter oluşturuculardan biridir.

Harika oyunlar oynamak için çevrim içi işletmelerde ve ayrıca internet oyunlara ait internet sitelerinde en iyi sonucu verir. Tek bir tıklama ile bu ilgi çekici kredi kartı numarasındaki 999 sayıyı verimli bir şekilde işleyebilir.