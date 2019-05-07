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Kripto Para İşlemlerinde En Aktif Ülkeler (Türkiye de Var!)

20 - Endonezya

894.236

Erkan Calp
Erkan Calp - | Galeriler

Kripto para analiz platformu DataLight, en popüler 100 kripto para borsasını inceleyerek bu borsaların ülkelere göre trafiğini ele aldı. Dünyanın dört bir yanından kripto para yatırımcılarının coğrafi dağılımını gösteren listede kripto para işlemlerinin en çok yapıldığı ülke olarak Amerika zirvede yerini alıyor. 22 milyonun üzerinde aylık ziyaretçi sayısıyla kripto para piyasasında dünyanın en aktif 10 ülkesi arasında ilk sırada olan ABD’yi Japonya, Güney Kore, İngiltere takip ediyor. İlginç olan; bu listede Türkiye’nin de olması. Araştırmaya göre dünyada kripto paraya en çok yatırım yapan 9. ülke Türkiye.

 

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